ईरान में अचानक हुआ सत्ता परिवर्तन, अब्बास अराघची जैसे नेताओं को किया साइड, सामने आई वजह

IRAN US WAR: दूसरे दौर की शांति वार्ता से पहले खबरें आ रही हैं कि IRGC ने पूरी तरह कंट्रोल हासिल कर लिया है. एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब्बास अराघची जैसे नरम रुख वाले नेताओं को साइड किया जा रहा है.
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IRGC Get full control: ईरान में कट्टरपंथी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने पूरे देश की सैन्य व्यवस्था के साथ-साथ कूटनीतिक टीमों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि IRGC ने सत्ता के अहम फैसलों की कमान अपने हाथ में ले ली. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि IRGC कमांडर मेजर जनरल अहमद वाहिदी और उनके करीबी सहयोगी अब ईरान की रणनीतिक दिशा तय कर रहे हैं.
इस घटनाक्रम को ईरान के अंदर बड़े सत्ता परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है. कहा जा रहा है कि हालिया समुद्री तनाव, होर्मुज में बढ़ी गतिविधियां और अमेरिका के साथ होने वाली संभावित शांति वार्ता को टालना इसी बदलाव का हिस्सा है. रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची जैसे नरम रुख वाले नेताओं का प्रभाव अब कम हो गया है.
बताया गया है कि अराघची ने अमेरिका के साथ बातचीत के बाद रणनीतिक समुद्री रास्ता खोलने पर सहमति जताई थी, लेकिन IRGC ने इस फैसले को पलट दिया और कहा कि अमेरिकी दबाव के जवाब में होर्मुज बंद ही रहेगा. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अहमद वाहिदी को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव और IRGC के सीनियर सदस्य मोहम्मद बाघेर का समर्थन मिला है. इससे वाहिदी की स्थिति और मजबूत हुई है.
हाल के संघर्षों में ईरान की पारंपरिक नौसेना को नुकसान पहुंचने के बाद अब इस IRGC की तेज रफ्तार हमला करने वाली नौकाएं ज्यादा एक्टिव हो गई हैं. हफ्ते के आखिर में ईरान ने होर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे कम से कम तीन जहाजों को निशाना बनाया. इसके बाद फारस की खाड़ी में सैकड़ों जहाज फंस गए और क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया.