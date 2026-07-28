Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /इन जगहों पर मिलेंगी ट्रंप की बीवी मेलानिया, कर दो मर्डर; ईरान से जारी वीडियो ने मचाई हलचल

इन जगहों पर मिलेंगी ट्रंप की बीवी मेलानिया, कर दो मर्डर; ईरान से जारी वीडियो ने मचाई हलचल

Melania Trump: ईरान के सुप्रीम लीडर को सीधी रिपोर्ट करने वाली शक्तिशाली इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से जुड़ी एक ईरानी समाचार एजेंसी ने वीडियो जारी किया है.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jul 28, 2026, 09:15 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:12 AM IST
इन जगहों पर मिलेंगी ट्रंप की बीवी मेलानिया, कर दो मर्डर; ईरान से जारी वीडियो ने मचाई हलचल

About the Author

Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है...', 'बंटवारा 1947' ट्रेलर में 'गदर' से भी धांसू डायलॉग
Actor Sunny Deol15 min ago
2
Delhi NCR Airlines Advisory News31 min ago
3
uttarakhand weather news34 min ago
4
Commonwealth Games 202634 min ago
5
UP TET Result 202637 min ago