/इन जगहों पर मिलेंगी ट्रंप की बीवी मेलानिया, कर दो मर्डर; ईरान से जारी वीडियो ने मचाई हलचल

First Lady Melania Trump: ईरान के सुप्रीम लीडर को सीधी रिपोर्ट करने वाली शक्तिशाली इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से जुड़ी एक ईरानी समाचार एजेंसी ने वीडियो जारी किया है. इसमें आजादी की लड़ाई लड़ने वाले मुजाहिदों और इस्लामिक रिपब्लिक के समर्थकों से अमेरिकी फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप की हत्या करने की अपील की गई है. सिर्फ इतना ही नहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे बैरन को भी धमकी दी गई है.