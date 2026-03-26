Middle East Crisis: ईरान के जिस कमांडर ने होर्मुज की कर रखी थी नाकेबंदी, इजरायली हमले में हुई मौत

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इजरायल ने एक सटीक सैन्य कार्रवाई में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के नौसेना कमांडर अलीरेजा तंगसिरी को निशाना बनाकर मार गिराया है. बताया जा रहा है कि यह हमला बेहद योजनाबद्ध तरीके से किया गया, जिसमें इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर तंगसिरी की लोकेशन को ट्रैक किया गया. जैसे ही उनकी मौजूदगी की पुष्टि हुई, तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें ढेर कर दिया गया.

अलीरेजा तंगसिरी को IRGC की नौसेना का अहम चेहरा माना जाता था और होर्मुज स्ट्रेट में ईरान की रणनीति में इस ईरानी कमांडर की बड़ी भूमिका थी. इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है. ईरान की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आने की संभावना जताई जा रही है, वहीं अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी हालात पर नजर बनाए हुए है. अगर ईरान जवाबी कदम उठाता है, तो यह टकराव और बड़ा रूप ले सकता है.

समुद्री मार्ग के बड़े रणनीतिकार थे तंगसिरी

फिलहाल, इस कार्रवाई को लेकर अभी तक ईरान की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि और विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. ईरान की ओर से इस खबर पर आने वाली प्रतिक्रिया का इंतजार है लेकिन इतना साफ है कि इस घटना ने मध्य पूर्व की स्थिति को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है. तंगसिरी के नेतृत्व में IRGC नेवी ने छोटे-छोटे तेज हमलावर जहाज, मिसाइल सिस्टम और ड्रोन तकनीक पर खास ध्यान दिया. तंगसिरी अक्सर अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ कड़े बयान देते रहे हैं. उन्होंने कई बार चेतावनी दी कि अगर ईरान के हितों को नुकसान पहुंचा, तो होर्मुज स्ट्रेट को बंद किया जा सकता है. क्षेत्रीय तनाव के दौरान उनकी भूमिका और बयानबाजी के कारण वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहते थे.

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कौन थे अलीरेजा तंगसिरी?

अलीरेजा तंगसिरी ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य इकाइयों में से एक, IRGC की नौसेना शाखा के प्रमुख कमांडर रहे थे. उन्हें ईरान की समुद्री सैन्य रणनीति का अहम चेहरा माना जाता था. तंगसिरी ने लंबे समय तक IRGC की नेवी में सेवाएं दी थीं. साल 2018 के आसपास तंगसिरी ने IRGC नेवी के कमांडर का पद संभाला और तब से ईरान की समुद्री सुरक्षा और सैन्य गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. तंगसिरी होर्मुज स्ट्रेट में ईरान की सैन्य रणनीति के प्रमुख प्लानर माना जाता था. होर्मुज इलाका दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है.