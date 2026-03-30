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Hindi Newsदुनियाईरान की कुद्स फोर्स ने इजरायल को तीन तरफ से घेरा? जंग के बीच कमांडर कानी का दावा

ईरान की कुद्स फोर्स ने इजरायल को तीन तरफ से घेरा? जंग के बीच कमांडर कानी का दावा

Esmail Qaani: कानी ने अपने नए लॉन्च X अकाउंट पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए हमले तेज करने की बात की है. कानी ने लिखा- 'नेतन्याहू ने क्षेत्र में सुरक्षा घेरा बढ़ाने का ख्वाब देखा था, लेकिन उत्तर में हिजबुल्ला के भाइयों और दक्षिण में हूतियों की साहसी कार्रवाई ने दुश्मनों के राज करने के तमाम झूठे वादों की पोल खोल दी है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 30, 2026, 11:58 PM IST
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IRGC Quds Force Esmail Qaani (File)
IRGC Quds Force Esmail Qaani (File)

IRGC Kuds Force: ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प (IRGC) की पांच अहम शाखाओं में से एक IRGC कुद्स फोर्स ने एक साथ तीन देशों से अमेरिका और  इजरायल के ऊपर हमला करने का दावा किया है. कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा कि उनकी स्पेशल यूनिट दुश्मनों के खिलाफ एक साथ कई मोर्चों पर धावा बोल रही है. अपने हमलों में कुद्स फोर्स ने इजरायल को नुकसान पहुंचाने की बात की है. तेहरान से आ रही जानकारी के मुताबिक ये फौजें ईरान के अलग-अलग इलाकों के साथ लेबनान और यमन से दुश्मन देशों के ठिकानों को एक साथ निशाना पहुंचा रही हैं.

दुश्मन को बख्शेंगे नहीं

कानी ने अपने नए लॉन्च किए गए X अकाउंट पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए हमले तेज करने की बात की है. कानी ने लिखा- 'हमने दुश्मनों को नाको चने चबवा दिए हैं. नेतन्याहू ने इस क्षेत्र में सुरक्षा घेरा बढ़ाने का ख्वाब देखा था, लेकिन उत्तर में हिजबुल्ला के भाइयों और दक्षिण में हूतियों की समझदारी भरी और साहसी जवाबी कार्रवाई ने दुश्मनों के राज करने के तमाम झूठे वादों की पोल खोल दी है. कुद्स फोर्स के निशाने से कोई बच नहीं सकता. हम दुश्मनों को किसी सूरत में छोड़ेंगे नहीं.'  

(यह भी पढ़ें- Iran War: 2,076 मौतें, 27000 घायल और 30 दिन से ऑफलाइन है जनता, एक महीने की जंग में ईरान ने क्या खोया-क्या पाया?)

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कानी ने आगे लिखा, 'हमारे शहीद हुए कमांडरों का बदला हमने लिया है. हमने उनकी इच्छा को पूरा किया है. हमारी रेजिसटेंस फोर्स का वॉर रूम अब एक ही है. हमारे इलाके में अब इजरायल का दखल नहीं चलेगा. दुनिया को इस क्षेत्र में बनी नई व्यवस्था की अब आदत डाल लेनी चाजिए.'

क्या है कुद्स फोर्स ?

IRGC कुद्स फोर्स ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) की स्पेशल फॉरेन यूनिट है, जो मिडिल ईस्ट और वैश्विक स्तर पर ईरानी हितों को बढ़ाने, ईरान के दुश्मनों को कुचलने का अभियान चलाती है. यही यूनिट ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्ला और हूती को हथियार मुहैया कराकर ट्रेनिंग भी देती है. ये यूनिट सीक्रेट ऑपरेशंस भी अंजाम देने के लिए जानी जाती है. कुद्स फोर्स सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर  के प्रति जवाबदेह है. ये यूनिट हिज्बुल्ला और हमास जैसे आतंकवादी समूहों का समर्थन करती है आपको बताते चलें कि इसी साल तीस जनवरी को आईआरजीसी यानी ईरान की फोर्स को यूरोपियन यूनियन ने आतंकवादी संगठन घोषित किया था. 

(यह भी पढ़ें- 'महान' एयर का विमान क्यों आ रहा था भारत? अमेरिका ने टेकऑफ से पहले उड़ा दिया)

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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