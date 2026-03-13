रमजान के आखिरी शुक्रवार को ईरान क्या करने वाला है? कुद्स डे पर पूरी दुनिया को डराने वाला IRGC का आया बयान

Iran Israel War in Quds rally this year: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच इस साल का इंटरनेशनल कुद्स डे काफी चर्चा में है. ईरान की ताकतवर सैन्य इकाई इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने संकेत दिया है कि इस बार कुद्स डे पहले से ज्यादा अलग और असरदार हो सकता है. IRGC ने कहा है कि अमेरिका और इजरायल के साथ जारी टकराव की वजह से इस साल कुद्स डे की रैलियों का माहौल पहले जैसा नहीं रहेगा. माना जा रहा है कि ईरान इस मौके पर राजनीतिक और सैन्य दोनों तरह का मजबूत संदेश देने की तैयारी में है. यह जानकारी ईरान की न्यूज एजेंसी मेहर न्यूज एजेंसी (Mehr News Agency) की रिपोर्ट में सामने आई है.

क्या होता है कुद्स डे?

कुद्स डे हर साल रमजान के आखिरी शुक्रवार को मनाया जाता है. इसकी शुरुआत 1979 में ईरान की इस्लामी क्रांति के बाद हुई थी. इस दिन दुनिया के कई देशों में फलस्तीन के समर्थन में रैलियां और प्रदर्शन होते हैं. इन रैलियों का मकसद यरुशलम यानी अल-कुद्स के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाना और फलस्तीन के लोगों के समर्थन में आवाज बुलंद करना होता है.

IRGC ने क्यों कहा- इस बार अलग होगा कुद्स डे?

IRGC का कहना है कि इस साल कुद्स डे की रैलियां खास होंगी, क्योंकि हाल के दिनों में क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ गया है. अमेरिका और इजरायल के साथ टकराव के बीच ईरान खुद को “प्रतिरोध मोर्चे” का मुख्य समर्थक बताता है. यही वजह है कि इस बार कुद्स डे के मौके पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और राजनीतिक संदेश देखने को मिल सकते हैं.

“ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस-4” का भी जिक्र

IRGC ने अपने बयान में यह भी बताया कि उसने हाल ही में “ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस-4” के तहत एक और सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया है. इस ऑपरेशन के दौरान ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल कर क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है. ईरान के मुताबिक, इस अभियान में खोर्रमशहर, खैबर शिकन, फत्ताह, इमाद और घद्र जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया.

दुनिया की नजर क्यों टिकी है?

मिडिल ईस्ट पहले से ही कई संघर्षों से गुजर रहा है. ऐसे में कुद्स डे पर ईरान का रुख क्या रहता है, इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कुद्स डे के दौरान बड़े राजनीतिक या सैन्य संदेश दिए जाते हैं, तो इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है. फिलहाल यह साफ है कि इस साल का कुद्स डे सिर्फ एक धार्मिक या प्रतीकात्मक आयोजन नहीं रहेगा, बल्कि यह मिडिल ईस्ट की राजनीति में भी अहम भूमिका निभा सकता है.