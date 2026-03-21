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Hindi Newsदुनियाआखिर ईरान क्यों दे रहा है UAE को धमकी? IRGC की चेतावनी- इलाका खाली करें अल-खैमाह के निवासी

आखिर ईरान क्यों दे रहा है UAE को धमकी? IRGC की चेतावनी- इलाका खाली करें अल-खैमाह के निवासी

अमेरिका-इजरायल-ईरान युद्ध के 22वें दिन तनाव बढ़ने के बीच, ईरान ने रास अल-खैमाह के लिए लोगों को वहां से निकालने की चेतावनी जारी की है. IRGC ने इस इलाके में बहुत जल्दी ही हमला करने की चेतावनी दी है, जिससे पूरे UAE में दहशत फैल गई है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 21, 2026, 01:55 PM IST
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Iran warns UAE
Iran warns UAE

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने शनिवार (21 मार्च) को रास अल-खैमाह के निवासियों को एक डरावना अल्टीमेटम जारी किया, जिसमें ईरानी-नियंत्रित द्वीपों के खिलाफ अभियानों में इस अमीरात की कथित भूमिका से जुड़े 'आसन्न हमलों' की चेतावनी दी गई. इसने रास अल-खैमाह के निवासियों से वहां से चले जाने को कहा और चेतावनी दी कि यह शहर आने वाले समय में कभी भी ईरानी फोर्सेस का निशाना बन सकता है. यह ऐसे समय में हुआ है जब एक ईरानी वित्तीय संस्थान पर कथित हमलों के बाद, अमेरिका और इजरायल से जुड़े इकोनॉमिक टारगेट्स जिसमें बैंक भी शामिल हैं, के खिलाफ ईरानी खतरों के बीच कंपनियों ने दुबई के वित्तीय जिले को खाली करना शुरू कर दिया है. 

मीडिया में आई रिपोर्टों से पता चलता है कि सिटीग्रुप, डेलॉइट और PwC सहित प्रमुख फर्मों ने या तो अपने कार्यालय बंद कर दिए हैं या कर्मचारियों से वहां से चले जाने को कहा है. एक बयान में, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने रास अल-खैमाह के निवासियों को वहां से चले जाने की चेतावनी दी और कहा कि यह क्षेत्र आने वाले दिनों में IRGC के निशाने पर है. अनादोलू की एक रिपोर्ट के अनुसार, IRGC ग्रुप ने कहा कि ये आसन्न हमले 'ईरानी-नियंत्रित द्वीपों के खिलाफ निर्देशित गतिविधियों में इस क्षेत्र के उपयोग' से जुड़े थे.

सऊदी अरब, UAE और कतर भी निशाने पर

IRGC फोर्सेस ने यह भी कहा कि अमीराती अधिकारियों को पहले भी इस बात की चेतावनी जारी की गई थी और उन पर एक खतरनाक रास्ता अपनाने का आरोप लगाते हुए, किसी भी परिणाम के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया गया था. समूह ने वहां से निकलने का एक मैप भी पब्लिश किया और निवासियों को उस पर चिन्हित मार्गों का उपयोग करने का निर्देश दिया. यह चेतावनी खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाली इसी तरह की अन्य चेतावनियों के बाद आई है, जिसमें सऊदी अरब, UAE और कतर की सुविधाएं भी शामिल हैं. इनमें UAE में स्थित अल-होसन गैस क्षेत्र भी शामिल है.

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धमकी का दिखा असर कंपनियां खाली कर रहीं दुबई का आर्थिक जिला

AFP की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुबई के वित्तीय केंद्र में कर्मचारियों से DIFC और Oud Metha स्थित कार्यालयों को खाली करने को कहा गया. यह जानकारी मामले से परिचित लोगों के हवाले से दी गई है. अन्य कंपनियों ने भी इसका अनुसरण किया और पूरे दिन चुपचाप अपने कार्यस्थलों को खाली करते रहे. इस बीच, ब्रिटिश कंसल्टिंग समूह PwC ने इस सप्ताह के बाकी दिनों के लिए खाड़ी के कई देशों में अपने कार्यालय बंद करने का फैसला किया है, जिसे उसने एक एहतियाती कदम बताया है. 

IRGC का बढ़ता जा रहा है टारगेट

ईरान की केंद्रीय कमान खातम अल-अंबिया ने एक बयान में दावा किया कि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल से जुड़े आर्थिक केंद्रों को निशाना बनाने की पूरी छूट मिली हुई है. जारी किए गए बयान में कहा गया, 'दुश्मन ने हमें संयुक्त राज्य अमेरिका और जायोनी शासन से संबंधित आर्थिक केंद्रों और बैंकों को निशाना बनाने की पूरी छूट दे दी है और क्षेत्र भर के नागरिकों से आग्रह किया कि वे बैंकों से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी बनाए रखें.' हाल के दिनों में, हमले के निशाने सैन्य ठिकानों से आगे तक फैल गए हैं. हवाई अड्डे, बंदरगाह, होटल और व्यावसायिक केंद्र ये सभी अब खतरे या हमले की ज़द में आ गए हैं.

यह भी पढ़ेंः खामेनेई के बाद अब होर्मुज बना ट्रंप का अगला निशाना? मिडिल ईस्ट रवाना हुआ युद्धपोत

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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