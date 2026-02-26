Advertisement
Hindi Newsदुनियाइजरायल के साथ आयरन अलायंस, खेती से लेकर मिसाइलों तक आत्मनिर्भरता; भविष्य की किस तैयारी में है भारत?

इजरायल के साथ 'आयरन अलायंस', खेती से लेकर मिसाइलों तक आत्मनिर्भरता; भविष्य की किस तैयारी में है भारत?

PM Modi Israel Visit 2026 Highlights: PM मोदी के इजरायल दौरे के बाद भारत अब इजरायल के साथ 'आयरन अलायंस' बनाने की तैयारी में है. इसकी वजह से खेती से लेकर मिसाइलों तक देश की आत्मनिर्भरता  बढ़ेगी. सवाल है कि आखिर भारत भविष्य की किस तैयारी में है?

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Feb 27, 2026, 12:22 AM IST
इजरायल के साथ 'आयरन अलायंस', खेती से लेकर मिसाइलों तक आत्मनिर्भरता; भविष्य की किस तैयारी में है भारत?

PM Modi Israel Visit 2026 Major Agreements: भारत और इजरायल के बीच गुरुवार को ऐसा गठबंधन तैयार हुआ है. जिसे आयरन अलायंस का नाम दिया गया है. यह अलायंस पूरी दुनिया पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है. पीएम नरेन्द्र मोदी के इजरायल दौरे का गुरुवार को दूसरा व अंतिम दिन रहा. इससे पहले बुधवार को इजरायल की संसद में दोनों देशों के नेताओं ने अपने शब्दों से एक दूसरे के प्रति भरोसे और सम्मान को दिखाया था. लेकिन गुरुवार को अपनी कलम से उन्होंने उन समझौतों पर दस्तखत किए हैं जो भारत और इजरायल की ताकत और क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देंगे. 

व्यापार समझौते को अंतिम रूप देंगे दोनों देश

गुरुवार को भारत और इजरायल के बीच एक हाईलेवल मीटिंग हुई. जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के ठीक बगल में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल भी मौजूद थे. इस मीटिंग के बाद दोनों देशों के बीच हुए समझौतों की जानकारी दी गई. जिसके मुताबिक, भारत और इजरायल के बीच कुल 16 समझौते हुए हैं.

भारत और इजरायल बहुत जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए को अंतिम रूप देने के लिए सहमत हुए हैं. इससे दोनों देशों के बीच व्यापार सस्ता, तेज़ और अधिक फायदेमंद होगा.

दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में तकनीक के ट्रांसफर और भारत में उत्पादन का समझौता भी हुआ है. जिसके तहत भारत को इजरायल से एयर डिफेंस और मिसाइलों की तकनीक मिलने वाली है. जिनका निर्माण भी भारत में किया जाएगा.

सिविल न्यूक्यिलर पर बढ़ाएंगे आपसी सहयोग

दोनों देश IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम तेज ​गति से आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं. इससे भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच व्यापार, कनेक्टिविटी और सप्लाई चेन तेज़ होगी. इससे कॉरिडोर में शामिल सभी देशों को फायदा होगा.

भारत और इजरायल सिविल न्यूक्यिलर पर सहयोग करने को तैयार हुए हैं. यानी दोनों देश न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने, चलाने और इससे होने वाले बिजली निर्माण में भी सहयोग करेंगे.

भारत ने आज तकनीक को साझेदारी का केंद्र बताया है. इसके लिए इजरायल अकादमिक फोरम की स्थापना की गई है. जिससे दोनों देश के वैज्ञानिक मिलकर रिसर्च करेंगे. समझिए, शोध यानी रिसर्च में, इनोवेशन में इजरायल दुनिया का सुपर-पावर है और इजरायल का साथ इस क्षेत्र में भी भारत को सुपर-पावर बना देगा.

सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की संख्या 100 करेंगे

भारत को इजरायल से कृषि की आधुनिक तकनीक भी मिलेगी. इसके लिए इंडिया-इजराइल इनोवेशन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर की स्थापना की गई है. यहां दोनों देश जरूरत के मुताबिक नई और आधुनिक खेती तकनीक विकसित करेंगे.

इजरायल की मदद से भारत में बनाए गए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की संख्या बढ़ाकर 100 तक करने की योजना है. इससे अधिक से अधिक किसानों को आधुनिक प्रशिक्षण और तकनीक का लाभ मिलेगा.

भारत और इजरायल के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भी डील हुई है . क्वांटम टेक्नोलॉजी रक्षा और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जरूरी है. जबकि एआई से भारत में नई इंडस्ट्री और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा.

इजरायल में UPI के इस्तेमाल पर भी समझौता हुआ

इजरायल में UPI के इस्तेमाल पर भी समझौता हुआ है. इससे भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली को विश्व स्तर पर बढ़ावा मिलेगा और इजरायल में भारतीय टूरिस्टों को आसानी होगी. इसके अलावा अगले 5 साल में 50 हजार भारतीयों को इजरायल में काम करने का मौका भी मिलेगा.

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

