इलाज के बीच ‘जॉय राइड’ पर निकले डोनाल्ड ट्रंप, दूसरों की जान को खतरे में डाला

वॉशिंगटन: कोरोना (CoronaVirus) को कमतर आंकने की भूल करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं. इलाज के बीच ट्रंप रविवार को अस्पताल से बाहर निकले और अपनी एसयूवी में बैठकर थोड़ी दूर तक यात्रा की.

डॉक्टरों के साथ ही अमेरिकी खुफिया अधिकारियों (US intelligence officers) ने राष्ट्रपति के इस कदम की आलोचना की है. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा करके ट्रंप ने दूसरे लोगों की जान को भी खतरे में डाल दिया है. जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेम्स पी. फिलिप्स (James P. Phillips) ने इस संबंध में ट्वीट करके नाराजगी जताई.

That Presidential SUV is not only bulletproof, but hermetically sealed against chemical attack. The risk of COVID19 transmission inside is as high as it gets outside of medical procedures. The irresponsibility is astounding. My thoughts are with the Secret Service forced to play.

— Dr. James P. Phillips, MD (@DrPhillipsMD) October 4, 2020