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Hindi Newsदुनियाक्या नेपाल के हिंदू हृदय सम्राट बनने जा रहे बालेंद्र शाह? रामनवमी पर लेंगे पीएम पद की शपथ, बजेंगे शंख और मृदंग

क्या नेपाल के 'हिंदू हृदय सम्राट' बनने जा रहे बालेंद्र शाह? रामनवमी पर लेंगे पीएम पद की शपथ, बजेंगे शंख और मृदंग

Balendra Shah PM oath taking ceremony news: क्या बालेंद्र शाह नेपाल के हिंदू हृदय सम्राट बनने जा रहे हैं. यह सवाल उनकी पीएम पद के शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर उठ रहा है. उनके शपथ ग्रहण में शंख बजेंगे और मृदंग का वादन होगा.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 26, 2026, 12:30 AM IST
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क्या नेपाल के 'हिंदू हृदय सम्राट' बनने जा रहे बालेंद्र शाह? रामनवमी पर लेंगे पीएम पद की शपथ, बजेंगे शंख और मृदंग

Is Balendra Shah going to become the Hindu Hriday Samrat of Nepal? क्या प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे बालेंद्र शाह नेपाल के हिंदू हृदय सम्राट बनने जा रहे हैं? अगर उनके शपथ ग्रहण तैयारियों की बात करें तो संकेत कुछ ऐसे ही लगते हैं. सूत्रों के मुताबिक, नेपाल की राजनीति में इस बार ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहा है. राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) के युवा नेता बालेंद्र शाह (बालेन) 27 मार्च को रामनवमी (चैत्र 13) के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे. 

शंख ध्वनि और मृदंग वादन के बीच शपथ

सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रपति भवन में होने वाली शपथ का मुहूर्त दोपहर 12:34 बजे तय किया गया है, जो अयोध्या के रामलला पूजा के शुभ समय से मेल खा रहा है.बालेंद्र शाह की शपथ के समय 108 हिंदू बटुकों की ओर से स्वस्ति वाचन किया जाएगा. साथ ही, उस दौरान  शंखनाद, घंटा और मृदंग की ध्वनि भी बजती रहेगी. इस दौरान विदेशी मेहमानों या भव्य ताम-झाम से परहेज किया जाएगा. 

बनेंगे नेपाल के हिंदू हृदय सम्राट?

कुछ रिपोर्ट्स में इसे 'राज्याभिषेक' जैसा बनाने की बात कही जा रही है. हालांकि, आधिकारिक तौर पर RSP ने कहा है कि समारोह 'परंपरागत और सादा' रहेगा. पार्टी का कहना है कि वह इसे सांस्कृतिक संदेश के रूप में देख रही है. फिर भी, हिंदू बहुल नेपाल में इस तारीख और रीति-रिवाजों को 'हिंदू हृदय सम्राट' वाला प्रतीक माना जा रहा है. 

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बालेन ने अपना चुनाव अभियान भी जनकपुर (सीता जन्मभूमि) से शुरू हुआ था. वे तराई क्षेत्र से पीएम बनने वाले नेपाल के पहले नेता होंगे. अब वे पीएम पद की शपथ रामनवमी पर लेने जा रहे हैं. ऐसा करके वे स्पष्ट तौर पर दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि नेपाल अपनी जड़ों से पीछे नहीं हटेगा. 

काठमांडू के रह चुके हैं मेयर

बताते चलें कि बालेंद्र शाह बालेन (35 वर्ष) पूर्व रैपर और इंजीनियर रहे हैं. वे निर्दलीय चुनाव लड़कर काठमांडू के मेयर भी रह चुके हैं. Gen-Z क्रांति के बाद उन्होंने रवि लामिछाने के नेतृत्व वाली RSP को ज्वाइन किया, जिसने हाल में हुए चुनाव में पुरानी पार्टियों को धूल चटा दी. इस चुनाव में बालेन ने झापा-5 सीट से चुनाव लड़कर पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को हराया. अब वे नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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