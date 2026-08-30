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क्या इमरान खान की तरह विदेशी महिला से निकाह करने जा रहे बिलावल भुट्टो? पाकिस्तान में अफवाहों का बाजार गर्म, जरदारी परिवार ने साधी चुप्पी

Bilawal Bhutto Zardari Marriage News: क्या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी पूर्व पीएम इमरान खान की तरह विदेशी महिला से निकाह करने जा रहे हैं? पाकिस्तान में इन अफवाहों का बाजार तेजी से गर्म हो रहा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 30, 2026, 10:16 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 10:16 PM IST
क्या इमरान खान की तरह विदेशी महिला से निकाह करने जा रहे बिलावल भुट्टो? पाकिस्तान में अफवाहों का बाजार गर्म, जरदारी परिवार ने साधी चुप्पी

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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