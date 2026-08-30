/क्या इमरान खान की तरह विदेशी महिला से निकाह करने जा रहे बिलावल भुट्टो? पाकिस्तान में अफवाहों का बाजार गर्म, जरदारी परिवार ने साधी चुप्पी

Bilawal Bhutto Zardari Marriage Rumors: क्या पूर्व पीएम इमरान खान की तरह बिलावल भुट्टो जरदारी भी विदेशी महिला से शादी रचाने वाले हैं? पाकिस्तान में इस बारे में अफवाह तेजी से फैल रही है. इन अफवाहों में कहा गया है कि बिलावल के पिता राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी 7 दिनों की छुट्टी लेकर अचानक एक छोटे देश लिकटेंस्टीन (Liechtenstein) गए थे. यह स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच स्थित एक छोटा लेकिन संप्रभु राज्य है.