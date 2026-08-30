/क्या इमरान खान की तरह विदेशी महिला से निकाह करने जा रहे बिलावल भुट्टो? पाकिस्तान में अफवाहों का बाजार गर्म, जरदारी परिवार ने साधी चुप्पी

Bilawal Bhutto Zardari Marriage Rumors: क्या पूर्व पीएम इमरान खान की तरह बिलावल भुट्टो जरदारी भी विदेशी महिला से शादी रचाने वाले हैं? पाकिस्तान में इस बारे में अफवाह तेजी से फैल रही है. इन अफवाहों में कहा गया है कि बिलावल के पिता राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी 7 दिनों की छुट्टी लेकर अचानक एक छोटे देश लिकटेंस्टीन (Liechtenstein) गए थे. यह स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच स्थित एक छोटा लेकिन संप्रभु राज्य है.
अफवाहों के मुताबिक, वे अपने बेटे की शादी की तारीख पर चर्चा करने के लिए वहां गए थे. जरदारी परिवार ने इन अफवाहों का खंडन नहीं किया है और न ही पुष्टि, इसलिए इन कयासों को और बल मिल रहा है.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों में दावा किया गया है कि 38 वर्षीय बिलावल भुट्टो जरदारी की शादी एक यूरोपीय परिवार में होने जा रही है. इसके लिए दोनों परिवारों में तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं. बेटे की शादी की तारीख पक्की करने के लिए हाल में आसिफ अली जरदारी लिकटेंस्टीन गए थे.
कई रिपोर्ट में तो उनकी होने वाली बीवी का नाम तक बता दिया गया है. कहा जा रहा है कि उनकी शादी 26 वर्षीय पूर्व ऑस्ट्रियाई आर्कड्यूचेस यानी राजकुमारी ग्लोरिया वोन हैब्सबर्ग से होने जा रही है. वे ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक कार्ल और फ्रांसेस्का वोन थिसेन-बोर्निमिस्ज़ा की बेटी हैं. फिलहाल वे आस्ट्रिया में 'हाउस ऑफ हैब्सबर्ग-लोरेन' की सदस्य हैं. वे ऑस्ट्रिया के आखिरी सम्राट और हंगरी के राजा कार्ल प्रथम की परपोती हैं.
पाकिस्तानी उर्दू दैनिक समाचार पत्र 'डेली औसाफ' ने भी अज्ञात स्रोतों के हवाले से इस बारे में रिपोर्ट दी थी. अखबार ने रिपोर्ट में बताया कि जरदारी परिवार में बिलावल की शादी की तैयारियां चल रही हैं. इस संबंध में बात आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति जरदारी फिलहाल यूरोप के निजी दौरे पर हैं. हालांकि, बाद में इस रिपोर्ट को हटा लिया गया.
'डेली औसाफ' की खबर को राष्ट्रपति भवन की रिपोर्ट से भी बल मिलता है. पाकिस्तान राष्ट्रपति के कार्यालय ने 27 अगस्त को एक पोस्ट के जरिए पुष्टि की थी कि जरदारी निजी यात्रा पर विदेश गए हैं. रिपोर्ट में यात्रा के उद्देश्य के बारे में कोई और विवरण नहीं दिया गया. मजे की बात ये है कि बिलावल परिवार इन सारी चर्चाओं पर चुप्पी साधे हुए है.
हालांकि, उनकी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) ने इन अफवाहों को गलत बताते हुए जरदारी परिवार की छवि बिगाड़ने की साजिश करार दिया है. कराची के मेयर और पीपीपी के नेता मुर्तजा वहाब ने पार्टी अध्यक्ष की सगाई और शादी की रिपोर्टों को गलत और निराधार बताया है. उन्होंने कहा कि इन अफवाहों में कोई दम नहीं है.