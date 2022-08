McDonald's plans to reopen in Ukraine: क्या युद्धग्रस्त यूक्रेन में हालात धीरे-धीरे सामान्य होने लगे हैं. ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ग्लोबल फास्ट-फूड चेन और अमेरिका (US) की बड़ी कंपनी मैकडॉनल्ड्स (McDonald's) ने जल्द से जल्द यूक्रेन (Ukraine) में एक बार फिर से अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला किया है. यूक्रेन में McDonald's के आउटलेट बहुत जल्द पहले की तरह खुल जाएंगे. दरअसल कहा जा रहा है कि यूक्रेन में स्थिति कुछ हद तक सामान्य होती दिख रही है. ऐसे में रूस (Russia) से कारोबार समेटने के बाद फिर से एकजुटता दिखाने के लिए कंपनी ने इस फैसले की जानकारी दुनिया से साझा की है.

6 महीने से बिजनेस बंद फिर भी दरियादिली

मैकडॉनल्ड्स ने छह महीने पहले रूस के हमलों के बाद यूक्रेन में अपने रेस्तरां को बंद कर दिया था लेकिन वह देश में अपने 10,000 कर्मचारियों को वेतन दे रही थी. मैकडॉनल्ड्स ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह यूक्रेन की राजधानी कीव और देश के पश्चिमी हिस्से में चरणबद्ध तरीके से अपने कुछ रेस्तरां को खोलेगी जहां अन्य कंपनियों ने युद्ध शुरू होने के बाद कारोबार समेटने की घोषणा की थी.

'छोटा लेकिन बड़ा कदम'

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में बिजनेस धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है. गारमेंट कंपनी ZARA और MANGO के आउटलेट कीव में खुल चुके हैं. दरअसल कोई भी बड़ा बिजनेस ग्रुप जब कोई कारोबारी फैसला लेता है तो वह पूरी तसल्ली से परिस्थितियों को देखते हुए कदम बढ़ाता है. क्या रूस और यूक्रेन के बीच कोई डील हुई है जो ये कंपनियां रिओपन का फैसला ले रही है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि युद्ध ग्रस्त यूक्रेन में हालात बदल रहे हैं.

इस बीच McDonald's के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन) पॉल पोमरॉय ने कर्मचारियों को दिए अपने एक संदेश में कहा, ‘हमने अपने कर्मचारियों से विस्तार से बात की है जिन्होंने काम पर लौटने और यूक्रेन में हमारे रेस्तरां को फिर से खोलने की इच्छा जताई है. यह छोटा ही सही लेकिन हालात सामान्य होने की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है.’

पूरी डिटेल का इंतजार

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन में मैकडॉनल्ड्स के कुल 109 रेस्टोरेंट हैं लेकिन फिलहाल ये साफ नहीं हो सका है कि कंपनी कितने आउटलेट को खोलेगी. यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को युद्ध से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है. इसके बावजूद सीमित क्षमता में व्यवसायों के फिर से खुलने से देश को मदद मिलेगी. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का अनुमान है कि इस साल यूक्रेन की इकॉनमी में 35 फीसदी की कमी आएगी. गौरतलब है कि युद्ध के विरोध में मैकडॉनल्ड्स ने रूस में अपने 850 रेस्तरां को बेचकर 6 महीने पहले अपना बिजनेस समेटने का ऐलान किया था.

