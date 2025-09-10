 क्या Gen-Z का अगला टारेगट ट्रंप है? अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ भड़की नाराजगी, क्या नेपाल-फ्रांस की तरह यहां भी उठेगी क्रांति की लहर?
क्या Gen-Z का अगला टारेगट ट्रंप है? अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ भड़की नाराजगी, क्या नेपाल-फ्रांस की तरह यहां भी उठेगी क्रांति की लहर?

DNA Analysis: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब व्हाइट हाउस के नज़दीक एक रेस्टोरेंट गए तो वहां मौजूद महिलाओं ने ट्रंप का विरोध किया और उनकी तुलना हिटलर से की. ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति जे डी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ भी मौजूद थे. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 10, 2025, 11:30 PM IST
क्या Gen-Z का अगला टारेगट ट्रंप है? अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ भड़की नाराजगी, क्या नेपाल-फ्रांस की तरह यहां भी उठेगी क्रांति की लहर?

DNA Analysis: ओली का तख्तापलट हो चुका है. मैक्रों फंस चुके हैं और अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी घिर चुके हैं. आज आपको ये भी जानना चाहिए कि क्या अब Gen Z का अगला टारगेट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि नेपाल और फ्रांस की तरह अमेरिका में भी Gen Z ने ट्रंप के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है. ट्रंप के लिए बड़ा खतरा बनने जा रही इस पूरी मुहिम के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं. लेकिन उससे पहले, व्हाइट हाउस के बिल्कुल पास स्थित एक रेस्टोरेंट से जो वीडियो आया है.इसके बार में जानिए.

ट्रंप जब व्हाइट हाउस के नज़दीक एक रेस्टोरेंट गए तो वहां मौजूद महिलाओं ने ट्रंप का विरोध किया और उनकी तुलना हिटलर से की. ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति जे डी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ भी मौजूद थे. प्रदर्शन करने वाली महिलाएं फिलिस्तीन के मुद्दे पर ट्रंप सरकार के रवैये के अलावा इस बात से भी नाराज़ थीं कि ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी की पुलिस का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है. ट्रंप ये साबित करने के लिए रेस्टोरेंट पहुंचे थे कि उनके हाथ में वॉशिंगटन डीसी की क़ानून-व्यवस्था आने के बाद ये शहर बहुत सुरक्षित हो गया है और लोग रात के वक़्त अपने घरों से निकल रहे हैं लेकिन यहां मौजूद महिलाएं. ट्रंप को हिटलर बताकर उनकी ज़ोरदार हूटिंग करने लगीं.

चार दिनों के भीतर दूसरी बार ट्रंप की हूटिंग 

चार दिनों के भीतर दूसरी बार ट्रंप की इस तरह से हूटिंग हुई है. इससे पहले शनिवार को यूएस ओपन के फ़ाइनल मैच के दौरान स्टेडियम में लोगों ने चिल्ला कर ट्रंप की हूटिंग की. जब-जब ट्रंप को स्क्रीन पर दिखाया गया, तब-तब लोगों ने ट्रंप को हूट किया. अमेरिका जैसे बड़े देश के राष्ट्रपति के लिए इस तरह की हूटिंग चिंता की बात है. अमेरिका में रेस्टोरेंट से लेकर स्टेडियम तक लोग ट्रंप का विरोध कर रहे हैं. जैसे ही ट्रंप लोगों के सामने दिखते हैं, उनकी हूटिंग शुरू हो जाती है. आख़िर जिस व्यक्ति को दूसरी बार अमेरिका ने अपना राष्ट्रपति चुना, उससे लोगों का मोहभंग एक साल से भी कम समय में क्यों हो गया. क्यों लोग जगह-जगह ट्रंप का विरोध कर रहे हैं.

इस सवाल का जवाब ट्रंप की ग़लत नीतियों, ऊटपटांग फ़ैसलों और बेतुकी बयानबाज़ी में है. एक तरफ़ तो ट्रंप, दुनिया में कई युद्ध रोकने का दावा करके अपने लिए नोबल शांति पुरस्कार मांग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ़ ट्रंप ने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी समेत कई शहरों में अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ सेना को उतार दिया है. अपराध पर अंकुश लगाने के नाम पर ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड के जवानों को तैनात कर दिया. वॉशिंगटन के लोग इसे अपने शहर पर ट्रंप का कब्ज़ा समझ रहे हैं, यही वजह है कि रेस्टोरेंट में महिलाओं ने फ्री डीसी के नारे लगाए और उनकी तुलना हिटलर से की.

तीन दिन पहले भी वॉशिंगटन डीसी के लोगों ने हज़ारों की संख्या में सड़कों पर उतरकर ट्रंप के इस फ़ैसले का विरोध किया था. हालांकि इन लोगों ने शहर में आग नहीं लगाई. इमारतें नहीं जलाईं. व्हाइट हाउस के अंदर नहीं घुसे. लेकिन सड़क पर जरूर उतरे. वॉशिंगटन डीसी की तरह लॉस एंजिलिस में भी ट्रंप ने सैनिकों की तैनाती की थी. प्रवासियों के ख़िलाफ़ ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में जब लॉस एंजिलिस के स्थानीय प्रशासन ने आपत्ति जताई तो उन्होंने 4 हज़ार सैनिकों को भेज दिया.

डोनाल्ड ट्रंप की सोच

ट्रंप की ये सोच दिखाती है कि वो भले ही दुनिया में युद्ध रोकने का दावा कर रहे हों लेकिन सच्चाई ये है कि वो अपने ही देश के लोगों के ख़िलाफ़ युद्ध लड़ रहे हैं. ट्रंप के विरोधी नेशनल गार्ड भेजने के फ़ैसले को संविधान के ख़िलाफ़ बता रहे हैं. इसके बावजूद ट्रंप ने आने वाले दिनों में शिकागो, न्यूयॉर्क, बाल्टीमोर, न्यू ऑरलियंस और पोर्टलैंड जैसे शहरों में भी नेशनल गार्ड की तैनाती की धमकी दी है.

ट्रंप ने कई यूनिवर्सिटीज की फंडिंग रोकी

ट्रंप से अमेरिका के छात्र भी उतने ही नाराज़ हैं. कैंपस में यहूदी विरोधी गतिविधियों के नाम पर ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड, कोलंबिया और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों की फंडिंग रोक दी है. इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने कुल मिलाकर 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के ख़िलाफ़ जांच भी शुरू की है. इससे अमेरिकी कैंपस में अराजकता के हालात बने हैं. आर्थिक मोर्चे पर बात करें तो ट्रंप की नीतियों की वजह से अमेरिका में पिछले कुछ महीनों के दौरान महंगाई भी बढ़ी है. इसके साथ-साथ बेरोज़गारी दर भी लगातार बढ़ रही है. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2025 के अंत तक अमेरिका आर्थिक मंदी की चपेट में आ सकता है. इस चेतावनी से अमेरिका के लोग परेशान हैं.

सबसे ज़्यादा विवाद ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर है. ट्रंप ने अपनी टैरिफ नीति का ख़ूब ढोल पीटा लेकिन अब इसके असर को लेकर जो रिपोर्ट आ रही है, उसके मुताबिक़ टैरिफ की वजह से सबसे ज़्यादा नुक़सान अमेरिकी कंपनियों और वहां के लोगों को ही हो रहा है. ट्रंप ने अमेरिका के लोगों को सपना दिखाया कि टैरिफ लगाने से 1 ट्रिलियन डॉलर की आमदनी होगी लेकिन अभी तक वास्तविक कमाई उम्मीद से काफ़ी कम है. ट्रंप न सिर्फ़ अमेरिका के लोगों बल्कि वहां के संस्थानों को भी चोट पहुंचाने से बाज़ नहीं आते.

टैरिफ पर अमेरिका की अपील: अदालत ने ट्रंप के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया

टैरिफ को लेकर जब अमेरिका की अपील अदालत ने ट्रंप के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया तो वो कोर्ट पर ही भड़क गए. ऐसा अक्सर होता है जब कोई फ़ैसला ट्रंप के मनमुताबिक नहीं आता तो वो कोर्ट को ही भला-बुरा कहने कहने लगते हैं. ट्रंप के ऊलजलूल फ़ैसलों का असर अब उनकी लोकप्रियता पर भी दिखने लगा है. महज़ 8 महीने में उनकी अप्रूवल रेटिंग काफ़ी कम हो गई है. ट्रंप की लोकप्रियता को देखें तो सितंबर में रॉयटर/इप्सोस के पोल में उनकी अप्रूवल रेटिंग महज़ 42 प्रतिशत थी. वहीं गैलप के सर्वे में अगस्त महीने में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 40 प्रतिशत थी.

ट्रंप की लोकप्रियता में इसी गिरावट का असर बार-बार लोगों के बीच दिखता है और उन्हें देखते ही लोग विरोध शुरू कर देते हैं. अगर नेपाल से अमेरिका की तुलना करें तो अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और वहां के संस्थान ट्रंप के ज़ुबानी हमलों के बावजूद अभी भी मज़बूत स्थिति में हैं. ऐसे में, इस बात की कम संभावना है कि अमेरिका में नेपाल जैसे हालात बनेंगे, लेकिन फ्रांस जैसी स्थिति बनने की संभावना बनी हुई है. 2026 के मिड टर्म चुनाव में अगर ट्रंप की पार्टी को नुक़सान का सामना करना पड़ा तो उनके ख़िलाफ़ लोगों का विरोध प्रदर्शन और तेज़ होगा, साथ ही ज़ोरदार ढंग से ट्रंप की मनमानी नीतियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठ सकती है.

