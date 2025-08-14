क्या पुतिन की ट्रंप के साथ बैठक के लिए राजी होने की वजह भारत है? US प्रेसीडेंट ने बताई अलास्का में बैठक की वजह

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गुरुवार (14 अगस्त) को जोर देकर कहा कि भारत के खिलाफ टैरिफ ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अलास्का में वार्ता के लिए सहमत होने पर प्रभाव डाला हो सकता है। फॉक्स न्यूज रेडियो के साथ एक साक्षात्कार में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात के संकेत दिए हैं कि उनका पुतिन से मिलने का एक संभावित कारण हो सकता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि हर चीज का प्रभाव पड़ता है और यह भी कहा कि भारत के खिलाफ लगाए गए दूसरे टैरिफ ने मूल रूप से उन्हें रूस से तेल खरीदने से रोक दिया.आपको बता दें कि ट्रंप ने इसी महीने की शुरुआत में भारत पर भारी टैरिफ लगाए थे. पहले ये 25 फीसदी था बाद में ट्रंप ने अतिरिक्त 25 फीसदी का टैरिफ और लगा दिया. इसके पीछे की वजह थी कि भारत ने यूक्रेन पर हो रहे हमलों के बीच रूस से तेल आयात किया था.

भारत ने पुतिन को मीटिंग के लिए राजी किया?

ट्रंप ने आगे कहा कि भारत ने संभवतः पुतिन को उनके साथ मुलाकात के लिए राजी किए जाने की भूमिका निभाई है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि मैंने भारत को रूस के साथ तेल खरीदारी से मना किया था. अब हम उनसे टैरिफ लेंगे इसके पीछे की वजह ट्रंप ने बताया क्योंकि भारत रूस से तेल खरीददार का दूसरा सबसे बड़ा खरीददार बन चुका है और वो तेल खरीददारी में पहले नंबर के खरीददार चीन के करीब पहुंच रहा है. ट्रंप ने कहा कि बाद में रूस ने उन्हें फोन करके कहा कि वो उनसे मिलना चाहते है.

यह भी पढ़ेंः Modi-Putin से डरकर अजीब हरकतें कर रहे ट्रंप, शर्म से डूबा अमेरिका !

अब रूस अमेरिका का सम्मान करता हैः ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, 'निश्चित रूप से जब आप अपने दूसरे सबसे बड़े ग्राहक को खो देते हैं और संभवतः अपने पहले सबसे बड़े ग्राहक को भी खोने वाले होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें किसी की भूमिका होती है. ट्रंप ने आगे कहा कि रूस अब अमेरिका का सम्मान करता है, और यह कि बाइडेन के शासनकाल में वह इसका सम्मान नहीं करता था.

अमेरिका दुनिया का सबसे आकर्षक देशः ट्रंप

ट्रंप ने इस बात का जोर देते हुए कहा कि अमेरिका दुनिया का सबसे आकर्षक देश है. अमेरिका की तारीफ करते हुए ट्रंप ने आगे कहा, 'हर कोई अमेरिका में वापस आ रहा है. कार कंपनियां, एआई कंपनियां, हर कोई वापस आ रहा है. वे सभी अब अपनी फैक्ट्रियां शुरू कर रहे हैं. संभावना है कि हमारे पास पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ. यह वास्तव में अमेरिका का स्वर्ण युग है, लेकिन अब वह हमारे देश का सम्मान करता है.'

यह भी पढ़ेंः ट्रंप-पुतिन आमने-सामने होंगे तो क्या एजेंडे पर होगा भारत? ट्रंप के मंत्री ने धमकाया