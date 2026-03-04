DNA: एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ इजरायल; दो पाटों में पिस गया ‘इस्लामिक NATO’, मुनीर-एर्दोगन का 'हरा सपना' कैसे हुआ ध्वस्त

What threat to Islamic NATO from Israel Iran war: होली के कुछ रंग तो बहुत पक्के होते हैं. कई दिनों तक नहीं उतरते हैं. लेकिन कुछ रंग ऐसे भी होते हैं जो तत्काल ही उतर जाते हैं. इन्हें कच्चा रंग कहते हैं. मुनीर और एर्दोगन के इस्लामिक नाटो का सपना भी कच्चे रंग जैसा ही है. इसका रंग महज 6 महीने में उतरने लगा है.

तुर्किए के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोगन और पाकिस्तान के फेल्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मिलकर खुली आंखों से इस्लामिक NATO का सपना देखा. ऐसा सपना जिसमें अर्दोआन इस्लामिक वर्ल्ड के खलीफा बनते और मुनीर इस्लामिक नाटो कS आर्मी चीफ. मुनीर-अर्दोआन के गाढ़े हरे रंग वाले इस्लामिक नाटो का हसीन सपना ज्यादा टिका नहीं. या यूं कहें कि इस सपने का रंग चढ़ा ही नहीं. ईरान-इजरायल और अमेरिका की जंग ने मुनीर और अर्दोआन के इस सपने का रंग उतार दिया है.

उतर गया इस्लामिक नाटो का भूत

बात ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है. करीब साढ़े 5 महीने पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक रक्षा समझौता हुआ. तारीख थी- 17 सितंबर 2025. इस समझौते का मुख्य क्लॉज ये था कि किसी एक देश पर आक्रमण को दोनों पर आक्रमण माना जाएगा. यानी युद्ध की स्थिति में दोनों देश मिलकर लड़ेंगे. ये इस्लामिक NATO की बुनियाद थी. इस समझौते को इस्लामिक नाटो की धुरी बताया गया. मुनीर का प्लान इस इस्लामिक नाटो में तुर्किए, जॉर्डन, मिस्र, कतर, लीबिया, बहरीन, UAE और कुवैत जैसे देशों को शामिल करना था. मुस्लिम देशों का नया खलीफा बनने के लिए बेताब तुर्किये के राष्ट्रपति एर्दोगन इस्लामिक NATO में कुछ ज्यादा ही रुचि दिखाने लगे थे.

इस्लामिक NATO वाले रंग को पक्का करने के लिए मुनीर पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को बार-बार ये बताता रहा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम इस्लामिक वर्ल्ड की परमाणु शक्ति है. इसी महीने मुनीर, एर्दोगन की बैठक होने वाली थी. बैठक में इस्लामिक नाटो के रंग में दूसरे मुस्लिम देशों को रंगने का प्लान बनना था. लेकिन ईरान-इजरायल, अमेरिका की जंग ने बैठक से पहले ही इस्लामिक नाटो के सपने का रंग उतार दिया. सिर्फ इस्लामिक नाटो का रंग ही नहीं उतरा है बल्कि पाकिस्तान और तुर्किए भी अब संकट में आ गए हैं. इन दोनों देशों के वजूद पर खतरा नज़र आने लगा है. इसकी पहली बड़ी वजह है मुनीर को ईरान की धमकी.

सुधर जाओ पाकिस्तान, वर्ना उड़ा देंगे- ईरान

अमेरिका और अरब में उसके सहयोगियों को अपनी मिसाइल पावर से दहला चुके ईरान ने पाकिस्तान को भी तबाह करने की धमकी दी है. इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के कोर कमांडर ने पाकिस्तान को दो टूक कहा है कि ईरानी मिसाइलों से पाकिस्तान भी सुरक्षित नहीं है. यानी जो मुनीर इस्लामिक नाटो का सपना देख रहा था, उसे एक इस्लामिक देश ने बर्बाद करने की धमकी दी है. ईरान का आरोप है कि हमले के लिए अमेरिका, पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल कर रहा है. IRGC ने साफ कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद करे या ईरान के मिसाइल हमले की तबाही झेलने के लिए तैयार रहे.

जो ईरान, इजरायल और अरब के अमीर देशों के अहम ठिकानों पर विध्वंसक हमला कर रहा है, उसने अगर पाकिस्तान पर हमला किया तो इस्लामिक नाटो का सपना देखने वाले पाकिस्तान का वजूद मिट जाएगा. ईरान ने अब तक जैसे हमला किया है उसी पैर्टन को देखें तो ईरान, पाकिस्तान के कराची पोर्ट को निशाना बना सकता है. ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में तेल का आयात थम जाएगा.

पाकिस्तान को तबाह कर सकता है ईरान

ईरान पाकिस्तान की रिफाइनरीज को निशाना बना सकता है. ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को भारी आर्थिक नुकसान होगा. ऐसे हमले से पाकिस्तानी की GDP 15 प्रतिशत तक गिर सकती है. यानी पहले से ही बदहाल पाकिस्तान और कंगाल हो जाएगा. अभी तो ईरान ने हमला भी शुरू नहीं किया और पाकिस्तान का शेयर बाजार करीब 10 फीसदी नीचे गिर गया.

जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को निशाना बनाने का दावा किया, तब ईरान क्वेटा में पाकिस्तान के मिलिट्री बेस को निशाना बना सकता है. इससे पाकिस्तान का मिलिट्री ढांचा तबाह हो जाएगा. ईरान पाकिस्तान के दूसरे एयरबेस भी तबाह कर सकता है. इससे पाकिस्तान की वायुसेना जमीन पर आ जाएगी.

बर्बाद होकर रह जाएगा जिन्नालैंड

तेहरान से कराची की दूरी करीब 1900 किलोमीटर है. ऐसे में सबसे ज्यादा तबाही कराची में होगी. ईरान के मिसाइल अटैक से कराची की रिफाइनरी, पोर्ट, पावर प्लांट और पाकिस्तानी एयर फोर्स का बेस सबकुछ तबाह हो जाएगा. भारत के लिए जितना महत्वपूर्ण शहर मुंबई है, पाकिस्तान के लिए उतना ही अहम कराची है. अगर कराची को तबाह कर दिया गया, तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा. ग्वादर पाकिस्तान का सबसे अहम बंदरगाह है. इसे भी ईरान मिसाइल अटैक में पूरी तरह बर्बाद कर सकता है.

ईरान की इस धमकी के बाद खुली आंखों से इस्लामिक नाटो का सपना देखनेवाले मुनीर के होश उड़ गए हैं. उसकी आंखों से हरे रंग वाले इस्लामिक नाटो का चश्मा उतर गया है. इस संकट के समय में ना तो सऊदी अरब ने उसे मदद का दिलासा दिया और ना ही खुद को इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा बताने वाले एर्दोगन ने. जानते हैं क्यों, क्योंकि सऊदी अरब खुद ईरान के निशाने पर है.

दांव पर लगा है मुस्लिम उम्माह का एका

सऊदी पर ईरान लगातार मिसाइल दाग रहा है. लेकिन पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हो रही कि अपने इस्लामिक NATO के सदस्य देश को बचाने के लिए आवाज तक उठा पाए. सेना भेजना तो दूर की बात है. रही बात तुर्किये की तो उसे इजरायल ने अपना अगला टारगेट चुन लिया है.

यानी एक तरफ ईरान, पाकिस्तान को तबाह करने की धमकी दे रहा है तो दूसरी तरफ इजरायल है जो अर्दोआन के लिए बड़ा खतरा है. ईरान और इजरायल एक दूसरे के दुश्मन हैं. लेकिन ये दोनों इस्लामिक नाटो के दो बड़े किरदारों का खात्मा करना चाहते है. ईरान की वजह तो साफ है. मुनीर अमेरिका के साथ खड़ा है. अब समझिए कि इजरायल क्यों एर्दोगन का सफाया करना चाहता है.

कभी पक्के दोस्त दुश्मन कैसे बना तुर्किए

असल में एर्दोगन हर मंच पर खुलकर इजरायल का विरोध करते हैं. वो मुस्लिम वर्ल्ड में इजरायल के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज बने हुए हैं. कभी तुर्किए इजरायल का पक्का दोस्त हुआ करता था. तुर्किए ने 1949 में इजरायल को सबसे पहले मान्यता दी. 90 के दशक तक तुर्किए और इजरायल के रिश्ते दोस्ताना थे. दोनों के बीच मिलिट्री, इंटेलिजेंस और ट्रेड डील्स हुईं. दोनों देशों ने सीरिया और ईरान जैसे दुश्मनों के खिलाफ मिलकर साथ काम किया. लेकिन असली समस्या 2000 के बाद शुरू हुई. जब एर्दोगन तुर्किए की सत्ता में आए. एर्दोगन की मुस्लिम ब्रदरहुड की कट्टर नीति ने इजरायल और तुर्किए को एक-दूसरे का दुश्मन बना दिया.

एर्दोगन के सत्ता में आने के बाद तुर्किये ने फिलीस्तीन के मुद्दे पर खुलकर इज़रायल की आलोचना शुरू कर दी, जो आज तक जारी है. 2010 के मावी मारमारा जहाज हमले में तुर्क नागरिकों की मौत से दोनों देशों के रिश्ते और बिगड़ गए. मावी मारमारा तुर्किए का जहाज़ था, जो गाज़ा पट्टी के लिए राहत सामग्री लेकर जा रहा था. जिसे इजरायली कमांडो ने रोका और झड़प के दौरान 9 तुर्क नागरिकों की मौत हो गई.

फिर से खलीफा बनने की चाहत

गाजा युद्ध में तुर्किये ने हमास का समर्थन किया, हमास नेता इस्तांबुल में रहते थे. उनको प्रचार की आजादी थी. जबकि इज़रायल उसे आतंकी संगठन मानता है. पूर्वी भूमध्य सागर में गैस के बड़े भंडार मिलने के बाद इज़रायल ने ग्रीस-साइप्रस के साथ मिलकर पाइपलाइन और समुद्री सीमा तय की, जिससे तुर्किये खुद को बाहर महसूस करता है.

इसके अलावा सीरिया की सरकार को तुर्किये अपने कंट्रोल में रखना चाहता है. जबकि इजरायल, सीरिया में तुर्किए का दखल नहीं चाहता है. इजरायल और तुर्किए के बीच तल्खी इतनी बढ़ गई है कि जहां जहां इजरायल के हित जुड़े होते हैं, वहां वहां तुर्किए विरोध में उतर आता है. ईरान से युद्ध के दौरान भी तुर्किए के नेता लगातार कह रहे हैं कि इजरायल, ईरान की सत्ता में बदलाव नहीं कर पाएगा.

एर्दोगन की सत्ता खत्म करने का प्लान

ऐसा कहकर तुर्किए इजरायल की ताकत पर सवाल उठा रहा है. वो ईरान को बचाने और मुस्लिम वर्ल्ड में उसे मजबूत करने की कोशिश कर रहा है. इजरायल को ऐसी आशंका पहले से थी. इसलिए खामेनेई को खत्म करने से पहले इजरायल ने एर्दोगन को घेरने की तैयारी शुरू कर दी थी. इसके लिए इजरायल ने तुर्किए के दो दुश्मनों साइप्रस और ग्रीस के साथ सैन्य समझौता किया है.

इजरायल ने ईरान पर हमले से पहले एक हेक्सागन गठबंधन का ऐलान भी किया है. जिसमें भारत के साथ ही मिडिल ईस्ट, एशिया और अफ्रीका के कुछ देशों को शामिल करने की बात कही. यह गठबंधन तुर्किए के हितों के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है.

ईरान के बाद अगला टारगेट बनेगा तुर्किए

यानी मोर्चाबंदी हो चुकी है. इजरायल की तरफ से पूरी तैयारी है. बस ईरान का युद्ध खत्म होने का इंतजार है. एक बार ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ तो उसके बाद इजरायल के निशाने पर इस्लामिक नाटो के स्वघोषित खलीफा एर्दोगन होंगे. इस वक्त मिडिल ईस्ट में इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच विध्वंसक युद्ध चल रहा है. अगर तुर्किए के साथ इजरायल का युद्ध हुआ, तब क्या होगा? इसे समझने के लिए आपको दोनों देशों की ताकत के अंतर को समझना चाहिए.

तुर्किये के पास लगभग 4 लाख सक्रिय सैनिक और 3 लाख से अधिक रिज़र्व बल है. वहीं इज़रायल के पास लगभग 2 लाख सक्रिय सैनिक हैं, लेकिन उसके पास 4 लाख से ज्यादा रिजर्व सैनिक हैं. तुर्किये के पास लगभग 2,500 टैंक हैं, जबकि इज़रायल के पास लगभग 1,600 मरकावा टैंक हैं. जो तकनीकी रूप से अधिक उन्नत माने जाते हैं.

परमाणु शक्ति से लैस है इजरायल

वायु सेना में तुर्किये के पास लगभग 260 F-16 लड़ाकू विमान हैं. जबकि इज़रायल के पास 300 से अधिक लड़ाकू विमान हैं, जिनमें लगभग 40 F-35 स्टेल्थ जेट शामिल हैं, जिससे तकनीकी बढ़त इज़रायल को मिलती है. ड्रोन क्षमता की बात करें तो तुर्किये के पास हजारों बायरकतार TB2 और अकिंजी जैसे सशस्त्र ड्रोन हैं. वहीं इजरायल के पास हेरोन और हर्मीज जैसे उन्नत ड्रोन सिस्टम हैं.

तुर्किये की नौसेना में 16 युद्धपोत और 10 से 12 पनडुब्बियां शामिल हैं. जबकि इज़रायल के पास 6 उन्नत डॉल्फिन क्लास पनडुब्बियां और 15 से 20 प्रमुख युद्धपोत हैं. मिसाइल रक्षा में तुर्किये के पास सीमित संख्या में S-400 सिस्टम हैं, जबकि इज़रायल के पास आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग और ऐरो जैसी रक्षा प्रणालियां मौजूद है. तुर्किये के पास कोई परमाणु हथियार नहीं हैं, जबकि इज़रायल के पास लगभग 80 परमाणु वारहेड मौजूद हैं.

अपने से बड़े मुल्कों को भी चटा चुका है धूल

रक्षा बजट में तुर्किये लगभग 20–25 अरब डॉलर सालाना खर्च करता है, जबकि इज़रायल लगभग 24–30 अरब डॉलर खर्च करता है. इसके अलावा उसे अमेरिका से लगभग 4 अरब डॉलर वार्षिक सैन्य सहायता मिलती है.

मतलब साफ है. तुर्किये संख्या और पारंपरिक सैन्य आकार में इजरायल से बड़ा है. लेकिन तकनीक, हवाई क्षमता , मिसाइल रक्षा और रणनीतिक प्रतिरोध में इजरायल बहुत आगे हैं. इजरायल पहले भी कागज पर अपने से ताकतवर दिखने वाले देशों को जंग के मैदान में हरा चुका है. इसलिए इस्लामिक NATO का खलीफा बनने का सपना देखने वाले एर्दोगन खुद खामेनेई की मौत के बाद से डरे हुए हैं.

यानी हरे रंग का इस्लामिक नाटो का तानाबाना बुनने वाले दोनों किरदार इस वक्त संकट में हैं. इस्लामिक नाटो का कच्चा रंग उतर चुका है. दोनों फिलहाल इस्लामिक नाटो का सपना भूलकर अपना वजूद बचाने की कोशिश कर रहे हैं.