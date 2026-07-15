Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /क्या मुजफ्फराबाद मार्च को कुचलने के लिए ISI फॉल्स फ्लैग की साजिश रच रही? तैनात किए 20 हजार जवान, इंटरनेट भी किया बंद

क्या मुजफ्फराबाद मार्च को कुचलने के लिए ISI 'फॉल्स फ्लैग' की साजिश रच रही? तैनात किए 20 हजार जवान, इंटरनेट भी किया बंद

PoK Protest News: क्या मुजफ्फराबाद मार्च को कुचलने के लिए ISI 'फॉल्स फ्लैग' की साजिश रच रही है? खुफिया सूत्रों ने इस बारे में चेतावनी जारी की है. उनका कहना है कि पाकिस्तान ने पीओजेके में इंटरनेट बंद करके वहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स के 20 हजार जवान तैनात किए हैं. जिससे सख्ती के जरिए आंदोलन को कुचला जा सके.

Edited By:Devinder Kumar
Published: Jul 16, 2026, 01:25 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 01:25 AM IST
क्या मुजफ्फराबाद मार्च को कुचलने के लिए ISI 'फॉल्स फ्लैग' की साजिश रच रही? तैनात किए 20 हजार जवान, इंटरनेट भी किया बंद

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
केतन हत्याकांड के बाद सिया गोयल के परिवार पर बड़ा एक्शन, पिता की मसालों की दुकान सील
Ketan Agarwal Murder Case1 hr ago
2
Shri Nand Kishore Goenka1 hr ago
3
FIFA World Cup 20261 hr ago
4
delhi metro news1 hr ago
5
DNA2 hrs ago