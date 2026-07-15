क्या मुजफ्फराबाद मार्च को कुचलने के लिए ISI 'फॉल्स फ्लैग' की साजिश रच रही? तैनात किए 20 हजार जवान, इंटरनेट भी किया बंद

आईएसआई की योजना जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्रदर्शन के दौरान ऐसे और हमले करने की है. जिसके बाद बलोचिस्तान में मारे गए रेंजर के शवों को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का हताहत बताकर पेश किया जाएगा. जिससे आंदोलन को ताकत का इस्तेमाल करके खत्म करने का बहाना मिल जाएगा. इसके लिए पाकिस्तान ने 20 हजार रेंजर्स और पैरामिलिट्री को पीओके में तैनात कर दिया है. आपको ये भी जानना चाहिए पाकिस्तान के अवैध कब्जे को छुड़वाने के लिए इस बार POK का आंदोलन इतना उग्र क्यों हुआ.