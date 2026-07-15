क्या मुजफ्फराबाद मार्च को कुचलने के लिए ISI 'फॉल्स फ्लैग' की साजिश रच रही? तैनात किए 20 हजार जवान, इंटरनेट भी किया बंद

PoK Protest Latest Updates: बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तो पहले ही पाकिस्तान से वैचारिक रूप से अलग हो चुके हैं. अब पीओके में भी पाकिस्तान के अवैध कब्जे को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है. आज PoK में आंदोलनकारियों ने राजधानी मुजफ्फराबाद तक मार्च की शुरूआत की है. जिसे दबाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की साजिश रची है.
पीओके के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले सबसे बड़े संगठन जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कैसे पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है. पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद की तरफ एक मार्च शुरू किया गया है. ये मार्च इस पूरे आंदोलन का केंद्र बने रावलाकोट से मुजफ्फराबाद जा रहा है. इस मार्च में हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं. पीओके में जगह जगह धरने और प्रदर्शन किए जा रहे हैं.
इस मार्च को मुजफ्फराबाद जाने से रोकने के लिए पाकिस्तान की सरकार हजारों की तादाद में पाक रेंजर्स और फ्रंटियर फोर्स को तैनात किया है. जिनकी प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प हो रही है. पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के निवासियों पर जुल्म के खिलाफ आंदोलन सिर्फ पीओके में नहीं चल रहा है. लंदन, पेरिस समेत दुनिया के कई शहरों में इसके समर्थन में प्रदर्शन जारी हैं.
पाकिस्तान के रावलाकोट से मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे इस हुजूम में हजारों लोग शामिल हैं. पीओके के अलग अलग शहरों से निकल रहे ऐसे हुजूम जब मुजफ्फराबाद पहुंचेंगे तो इनकी संख्या लाखों में होगी. इस बार पीओके के लोग मारने मरने की बात कर रहे हैं. इंकलाब लाने के नारे लगा रहे हैं.
ऐसे नारों की वजह वजह पाकिस्तान की सरकार है. जिसने इस आंदोलन को दबाने के लिए 20 हजार की संख्या में पैरामिलिट्री तैनात की है. 15 जुलाई के मार्च के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स की 7 अतिरिक्त बटालियन बुलवाई गई हैं. इससे पीओके में नरसंहार की आशंका बढ़ गई है.
पाकिस्तान लगातार इस आंदोलन को कुचलने के लिए नेताओं की गिरफ्तारी और हत्या कर रहा है. लेकिन इस बार गोलियां चलीं तो हालात बेकाबू हो सकते हैं क्योंकि मार्च में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. बच्चों ने भी सड़कों पर निकलकर पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ आवाज़ उठाई है.
ये मार्च धीरे धीरे मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहा है. इसी के साथ पीओके से पाकिस्तान की पकड़ भी ढीली पड़ रही है. इस भीड़ और इसके गुस्से को देखकर पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी लग रहा है कि इस बार POK हाथ से जाने वाला है. पाकिस्तान के लिए इस प्रदर्शन को दबाना क्यों मुश्किल है इसे समझने के लिए आपको जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेताओं के बयान को बहुत ध्यान से जानना चाहिए.
रावलाकोट में जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमान खान ने साफ साफ कहा, 'PoK कोई विवादित इलाका नहीं है, बल्कि ये मकबूजा यानी कब्जे वाला इलाका है. सारी दुनिया जानती है कि जिस जगह आटा और बिजली मांगने पर गोली मारी जा रही है. उस कश्मीर पर किसने अवैध कब्जा करके रखा है. वो देश पाकिस्तान है.'
जब अमान खान ने ये बात कही उनके सामने 70 से 80 हजार लोग मौजूद थे. सबने शोर मचाकर इसका समर्थन किया. 78 साल तक पाकिस्तान ने पीओके के लोगों से कहा कि जो खुशहाल कश्मीर भारत के पास है. वो मकबूजा यानी कब्जे वाला है. लेकिन आज पीओके के लोग खुद कह रहे हैं कि जहां वो रहते हैं. उस कश्मीर पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा किया है और ये बयान पाकिस्तान के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं है.
यही वजह है कि पाकिस्तान अब आंदोलनकारियों को आतंकी बता रहा है. उन्हें आतंकी साबित करने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने एक साजिश भी रची है. आईएसआई ने इसके लिए पीओके में लश्कर ए तैयबा के आतंकियों को एक्टिवेट किया है.
पीओके में आज का मार्च शुरू होने से ठीक एक दिन पहले लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलाकोट के पास पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर एक फॉल्स फ्लैग अटैक किया. पाकिस्तान रेंजर्स के इस कैंप के पास लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रशिक्षण शिविर है, जिसे आतंकी रिजवान हनीफ चलाता है. इसी के गुट ने इस हमले को अंजाम दिया.
इस हमले में पाकिस्तान रेंजर्स के नायक इम्तियाज अली की मौत हुई, जबकि 5 अन्य घायल हुए. इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद पीओके में अपने अधिकारों की मांग कर रहे लोगों पर कठोर कार्रवाई का बहाना तैयार करना है. आईएसआई की योजना पाकिस्तान के लोगों को ये समझाने की है कि ऐसे हमले बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट से जुड़े लोग कर रहे हैं. जो पीओके में हो रहे आंदोलन में भी शामिल हैं. इसीलिए इस आंदोलन को खत्म करना जरूरी है.
आईएसआई की योजना जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्रदर्शन के दौरान ऐसे और हमले करने की है. जिसके बाद बलोचिस्तान में मारे गए रेंजर के शवों को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का हताहत बताकर पेश किया जाएगा. जिससे आंदोलन को ताकत का इस्तेमाल करके खत्म करने का बहाना मिल जाएगा. इसके लिए पाकिस्तान ने 20 हजार रेंजर्स और पैरामिलिट्री को पीओके में तैनात कर दिया है. आपको ये भी जानना चाहिए पाकिस्तान के अवैध कब्जे को छुड़वाने के लिए इस बार POK का आंदोलन इतना उग्र क्यों हुआ.
इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान की सरकार को 38-सूत्रीय मांग पत्र सौंपा था और इसके पूरा ना होने पर बुधवार से मार्च का एलान किया था. जिसे पाकिस्तान सरकार ने नहीं माना. जबकि पीओके की मांग थी कि PoK विधानसभा की 12 आरक्षित सीटें समाप्त की जाएं. ये सीटें पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं. आंदोलनकारियों का आरोप है कि इन सीटों के जरिए इस्लामाबाद PoK की राजनीति पर प्रभाव बनाए रखता है.
#DNAमित्रों | मुनीर ने PoK में आतंकियों को किया 'एक्टिवेट'...PoK को 'जलियांवाला बाग' बनाने की साजिश
PoK सड़क पर उतरा.. मुनीर खूनखराबे पर उतरा !#DNA #DNAWithRahulSinha #Pakistan #POK #AsimMunir@rahulsinhatv pic.twitter.com/GnTH8JeQDm
— Zee News (@ZeeNews) July 15, 2026
38 सूत्रीय मांग पत्र में बिजली की दरें कम करने और आटे पर सब्सिडी की मांग की गई थी. इसके अलावा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को मिलने वाले विशेषाधिकार समाप्त करने की मांग की गई थी, ताकि सरकारी खर्च कम हो और संसाधनों का उपयोग आम लोगों के हित में किया जा सके.
पाकिस्तान से मांग की गई थी. आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए नेताओं और 600 से अधिक कार्यकर्ताओं को रिहा किया जाए. इंटरनेट और अन्य संचार सेवाएं तुरंत बहाल की जाएं. 5 जून से POK के कई इलाकों में इंटरनेट और संचार सेवाएं बाधित हैं.
पाकिस्तान ने पीओके तक जाने वाली जरूरी चीजों की सप्लाई को भी रोक दिया है. इसलिए मांग की गई थी कि भोजन, दवाओं और अन्य जरूरी सामान की सप्लाई सुनिश्चित की जाए, ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.
लेकिन पाकिस्तान पीओके को बिजली, आटा, इंटरनेट सुविधा और मूलभूत अधिकार देने को तैयार नहीं है. जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं. पाकिस्तान उनको आतंकवादी बता रहा है और उन्हें आतंकी साबित के लिए बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नाम पर लश्कर के आतंकियों से अपनी फौज पर हमले की साजिश रच रहा है.