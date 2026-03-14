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क्या नेतन्याहू ठीक हैं? ‘6 उंगलियों वाले वीडियो’ से सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप, US में भी तेजी से हलचल

Benjamin Netanyahu Latest News: ईरान से जंग के बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर बड़ी हलचल है. सोशल मीडिया पर उनका ‘6 उंगलियों वाला वीडियो’ तेजी से वायरल हो रहा है. सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेतन्याहू ठीक हैं.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 14, 2026, 05:57 PM IST
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क्या नेतन्याहू ठीक हैं? ‘6 उंगलियों वाले वीडियो’ से सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप, US में भी तेजी से हलचल

Benjamin Netanyahu 6 Finger Viral Video News: आजकल के आधुनिक युद्धों में वार-पलटवार केवल जंग के मैदान में नहीं होते, बल्कि इसके कई अन्य आयाम भी खुल चुके हैं. सूचना युद्ध इसी मॉडर्न वॉरफेयर का अहम हिस्सा है. जिसमें फर्जी सूचनाएं फैलाकर दुश्मन को तोड़ दिया जाता है. ऐसा ही खेल इजरायल-ईरान जंग में भी खेला जा रहा है. असल में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने एक्स हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है. इसमें उनके हाथ में कथित तौर पर 6 उंगलियां दिखाई दे रही हैं. इस वीडियो को कुछ लोग एआई निर्मित बता रहे हैं. लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर यह वीडियो एआई निर्मित है, तो नेतन्याहू कहां हैं. अगर वे जीवित हैं, तो दुनिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं. 

क्या अब जीवित नहीं हैं नेतन्याहू?

नेतन्याहू के जीवित होने पर सवाल उठने की वजह उनका 13 मार्च को अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया वीडियो था. इस वीडियो में वे ईरान के साथ जंग का अपडेट लोगों को बता रहे थे. इस वीडियो को देखने के बाद कई यूजर्स ने कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री के दाहिने हाथ में छह उंगलियां दिख रही थीं. 

इन पोस्ट पर लाखों व्यूज आए, जिससे लोगों की नेतन्याहू के बारे में जानने की उत्कंठा बढ़ती चली गई. इस वीडियो को देखने के बाद अधिकतर अनवेरिफाइड अकाउंट्स वाले होल्डर्स  ने दावा किया कि वे मर चुके हैं. 

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एक यूजर ने हिब्रू में लिखा, 'हे बीबी, क्या तुम इतने स्पेशल हो कि तुम्हारी छह उंगलियां हैं, या तुम बहुत पहले हमसे जा चुके हो?' 

'बीबी कहां हैं, वीडियो डिलीट क्यों किए जा रहे'

सोशल मीडिया पर इस अफरा-तफरी के बीच अमेरिकी कंजर्वेटिव पॉलिटिकल कमेंटेटर कैंडेस ओवेंस भी खुद को रोक नहीं पाए. उन्होंने नेतन्याहू के निकनेम से संबोधित करते हुए लिखा, 'बीबी कहां हैं? एक्स पर लिखी पोस्ट में उन्होंने कहा, 'नेतन्याहू के ऑफिस की ओर से उनके फेक AI वीडियो जारी और डिलीट क्यों किए जा रहे हैं. व्हाइट हाउस में इतने बड़े पैमाने पर पैनिक क्यों है?'

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नेतन्याहू की कुशलता को लेकर चल रही कयासबाजी के बीच X के AI चैटबॉट Grok ने  फैक्ट चेक करके इन अफवाहों को फेक बताया. Grok ने छह उंगलियों वाले दावों को फैक्ट-चेक करते हुए लिखा, 'नेतन्याहू के दोनों हाथों में भी पांच-पांच उंगलियां हैं, जैसा कि ज्यादातर लोगों की होती है. यह उनका दाहिना हाथ है, जो पोडियम पर पॉइंटिंग जेस्चर में है. इसकी वजह से लाल सर्कल और एंगल से ऑप्टिकल इल्यूजन बन रहा है. जिससे ऐसा अहसास हो रहा है कि उनके दाहिने हाथ में 6 उंगलियां हैं.' 

जिंदा हैं नेतन्याहू, निपटा रहे जिम्मेदारियां- Grok

एक अन्य पोस्ट के जवाब में Grok ने लिखा, 'नेतन्याहू जिंदा हैं और अपनी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निपटा रहे हैं.' Grok ने लिखा कि ये सारी फर्जी सूचनाएं ईरानी मीडिया की ओर से फैलाई जा रही हैं. इनमें कोई सच्चाई नहीं है. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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