DNA: क्या नेपाल में फिर से तख्तापलट होने वाला है? GEN-Z आंदोलन के नेता गुरुंग ने क्यों मांगा कार्की का इस्तीफा
DNA: क्या नेपाल में फिर से तख्तापलट होने वाला है? GEN-Z आंदोलन के नेता गुरुंग ने क्यों मांगा कार्की का इस्तीफा

DNA Analysis on latest updates in Nepal Protest: क्या नेपाल में दोबारा से तख्तापलट होने वाला है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आंदोलनकारियों के नेता सुदन गुरुंग ने अंतरिम पीएम सुशीला कार्की का इस्तीफा मांग लिया है.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 15, 2025, 10:51 PM IST
DNA: क्या नेपाल में फिर से तख्तापलट होने वाला है? GEN-Z आंदोलन के नेता गुरुंग ने क्यों मांगा कार्की का इस्तीफा

Is there going to be a coup again in Nepal: नेपाल में जिसने तख्तापलट कराया, अब उसी का तख्तापलट हो गया है. हम बात कर रहे हैं नेपाल में तख्तापलट के पोस्टर ब्वॉय और हामी नेपाल संगठन के प्रमुख सुदन गुरुंग की. जिस जेन ज़ी नेता ने नेपाल की सरकार को उखाड़कर फेंक दिया. जिस जेन ज़ी नेता के नेतृत्व में नेपाल में नई सरकार बनी. जिस जेन ज़ी नेता ने सोशल मीडिया के जरिये नए प्रधानमंत्री का नाम आगे बढ़ाया. अब उसी सुदन गुरुंग को साइडलाइन कर दिया गया. इसी वजह से कहा जा रहा है कि सुदन गुरुंग का तख्तापलट कर दिया गया है.

सुदन गुरुंग की ताकत थी जेन जी का समर्थन. सुदान गुरुंग न अपने NGO हामी नेपाल के जरिये देश के लाखों युवाओं को एकजुट कर के आंदोलन खड़ा किया. आज जब सुदन गुरुंग ने नेपाल के युवाओं को हिंसा में मारे गए लोगों के लिए मार्च निकालने के लिए बुलाया तो चार लोग भी इकट्ठा नहीं हुए.

जिसे गुरुंग ने बनवाया पीएम, अब उन्हीं से नहीं मिल रहा समय

सुदन गुरुंग वो शख्स थे जिन्होंने नेपाल में नई सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाई. लेकिन आज ऐसे लोगों को मंत्रीमंडल में शामिल किया गया जिनका विरोध कर रहे थे गुरुंग. सुदन गुरुंग ही वो शख्स हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पोल के जरिये सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया. अब सुशीला कार्की ही सुदन गुरुंग को मिलने का वक्त नहीं दे रही हैं.

जिस सुदंग गुरुंग को नेपाल की मीडिया ने हीरो बनाया था. आज वही मीडिया सुदन गुरुंग पर हमलावर है. जो सुदन गुरुंग आज से कुछ दिन पहले तक अंतरिम सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति से लेकर आर्मी जनरल के साथ ऑनलाइन बैठकें कर रहे थे.  आज उनकी हालत ये हो गई है कि वो बीती रात अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के घर के बाहर इंतजार करते रह गए लेकिन पीएम ने मिलने का मौका नहीं दिया.

क्या 2 दिन में ही अचानक घट गई गुरुंग की ताकत?

गुरुंग हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों के साथ वहां पहुंचे थे लेकिन उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया. 48 घंटे के अंदर नेपाल के सबसे चर्चित चेहरे से लेकर सबसे नजरअंदाज किए जाने वाले शख्स बनने के बाद गुरुंग ने सुशीला कार्की को सीधे तख्तापलट की धमकी दे दी. 

गुरुंग भले ही सरकार को गिराने की धमकी दे रहे हैं.. लेकिन नेपाल में जो नए समीकरण बन गए हैं उसमें सुदान गुरुंग की ताकत काफी कम हो गई है. यहां आप भी सोच रहे होंगे की आखिर बीते 24-48 घंटे में ऐसा क्या हो गया. आपको इसके पीछे के एक किरदार से मिलवाते हैं. जिसने सुदान गुरुंग के साथ जयचंद वाला व्यवहार किया है.

इस जयचंद ने दे दिया गुरुंग को धोखा!

आज नेपाल के राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में कार्की सरकार के तीन मंत्रियों ने शपथ ली. रामेश्वर खनाल, कुलमान घिसिंग और ओम प्रकाश आर्यल ने मंत्रिपद की शपथ ली है. कुलमन घीसिंग, नेपाल के नए ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री होंगे..रामेश्वर खनल वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे. वहीं ओम प्रकाश आर्यल को नया कानून और गृह मंत्री बनाया गया है.

बताया जा रहा है कि सुदन गुरुंग के तख्तापलट में कार्की के गृहमंत्री ओम प्रकाश आर्यल का बहुत बड़ा हाथ है और यही हैं सुदान गुरुंग के जयचंद. बताया जा रहा है कि जेन जी समूह ने आर्यल को ही सरकार बनाने के लिए वार्ता करने के लिए अपने प्रतिनिधि के तौर पर भेजा था.

जी न्यूज के सवाल पर भागते दिखे आर्यल

आर्यल ने जेन जी की पसंद सुशीला कार्की को तो प्रधानमंत्री बनवा दिया लेकिन मौके का फायदा उठाते हुए खुद गृह मंत्री बन गए. बताया जा रहा है कि जुडिशियरी से जुड़े आर्यल ने सुशीला कार्की से अपने पुराने संबंधों की वजह से गृह मंत्री का पद हासिल कर लिया है.

Nepal News: नेपाली सेना की चतुराई और नाकाम हो गई बाहरी साजिश, बांग्लादेश की तरह नहीं बन सकी कठपुतली सरकार

आज नेपाल में मौजूद जी न्यूज संवाददाता ने नेपाल के नए गृह मंत्री ओम प्रकाश आर्यल से बात की है. इस दौरान गुरुंग की मांग और नेपाल के भविष्य पर किए गए सवाल पर वो भागते दिखे. 

अब गुरुंग के पास आगे क्या हैं विकल्प?

आर्यल के गृहमंत्री बनने के बाद ये कहा जा सकता है कि उन्होंने काफी सावधानी से इस आंदोलन के पोस्टर ब्वॉय को साइडलाइन कर दिया है. यहां सोचने वाली बात ये है कि जिस शख्स ने नेपाल में तख्तापलट करवा दिया. क्या वो अचानक ही इतना कमजोर हो गया है या फिर इस नए समीकरण से नए आंदोलन की नींव पड़ गई है. यहां आपको ये समझना चाहिए की आंदोलन की अगली चिंगारी को भड़काने के लिए इस वक्त सुदान गुरुंग के पास कौन कौन से हथियार हैं.

पहला - मुआवजा. सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए वो मुआवजा को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं. सुदान गुरुंग ने सरकार से मृतकों के परिजनों के लिए 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की है. लेकिन सरकार 10 लाख रुपये के मुआवजे पर अड़ी है. क्या इस मुद्दे को भुना कर गुरुंग नया आंदोलन खड़ा कर सकते हैं.

दूसरा- गुरुंग जनता में ये नैरेटिव सेट कर सकते हैं कि अगर ओम प्रकाश आर्यल गृह मंत्रालय के लिए उन्हें धोखा दे सकते हैं वो निजी हितों के लिए देश से भी धोखेबाजी कर सकते हैं.

तीसरा- गुरुंग सुशीला कार्की को लेकर भी ये माहौल बना सकते हैं कि जिन्हें गुरुंग ने प्रधानमंत्री बनाया वो पीएम बनते ही उन्हें नजरअंदाज कर दिया.

कार्की के इस्तीफे की मांग पर भड़के लोग

सुदान गुरुंग ने अपने इन हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. रविवार को इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का इस्तीफा मांग लिया था. इस मांग पर वहीं मौजूद लोग भड़क गए. नौबत यहां तक आ गई कि अगर गुरुंग को वहां से सुरक्षित बाहर नहीं निकाला गया होता तो उनके साथ हादसा भी हो सकता था. वो आज अस्पताल के बेड पर भी पड़े हो सकते थे. 

सुदान गुरुंग ने केपी शर्मा ओली का तख्तापलट करने के बाद देश में ऐसी सरकार की मांग की थी जिसमें जेन जी की भी हिस्सेदारी हो. लेकिन नेपाल में जो कुछ चल रहा है वो इसके विपरीत चलता दिख रहा है. ऐसे में नेपाल में क्या फिर से कोई बड़ा आंदोलन होगा. क्या सुदान गुरुंग एक बार फिर कोई आंदोलन करने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी.

जेन-जी आंदोलन पड़ गई है फूट!

इस बीच नेपाल में मौजूद हमारे रिपोर्टर ने आज एक शख्स का एक्सक्लूजिव इंटरव्यू किया. ये इंटरव्यू भी इस ओर इशारा कर रहा है कि जिस जेन जी ने नेपाल में सरकार को उखाड़ पेंका उसमें फूट पड़ गई है. आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर जिस शख्स का वीडियो देख रहे हैं. ये भी आंदोलन का एक पोस्टर ब्वॉय था. नेपाल के सिंह दरबार पर चढ़कर इसने कलश तोड़ा था. इस शख्स का वीडियो खूब वायरल भी हुआ था. अब इस शख्स के भतीजे ने जी न्यूज के कैमरे पर आकर जेन जी गुट में फूट की नई कहानी बताई है.

नेपाल में जिस वक्त हिंसा हो रही थी. उस वक्त भीड़ उग्र हो गई थी. उसी दौरान भीड़ ने पशुपतिनाथ मंदिर पर भी हमला कर दिया था. हालांकि अब नेपाल में हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं. आज पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की शुरुआत की गई.

