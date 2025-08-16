दुनिया के नक्शे से ही परेशान हैं ये 55 मुल्क, बदलने की मांग पर अड़े; आखिर क्या है वजह?

अफ्रीकी संघ (AU) जिसमें 55 सदस्य देश हैं, 16वीं सदी के उस मर्केटर नक्शे से खुश नहीं है, जिसे सरकारें और अंतरराष्ट्रीय संगठन संदर्भ के लिए उपयोग करते हैं. इसके बाद अफ्रीकी संघ ने अब एक अभियान का समर्थन किया है जो अफ्रीका के आकार को अधिक सटीक रूप से प्रदर्शित करने वाले नक्शे के पक्ष में इस नक्शे को खत्म करने की मांग करता है. अफ्रीकी संघ का तर्क है कि कार्टोग्राफर जेरार्डस मर्केटर द्वारा बनाया गया नक्शा महाद्वीपों के आकार को बिगाड़ रहा है.

अफ्रीकी संघ कहता है कि मर्केटर द्वारा नेविगेशन के लिए उपयोग किया गया नक्शा ध्रुवीय क्षेत्रों जैसे उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड को बड़ा दिखाता है, जबकि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को छोटा दिखाता है. अफ्रीकी संघ आयोग की उपाध्यक्ष सेल्मा मलिका हद्दादी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया, 'यह भले ही सिर्फ एक नक्शा लगे, लेकिन वास्तव में यह ऐसा नहीं है.' वहीं हद्दादी का तर्क है कि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े महाद्वीप होने के बावजूद मर्केटर नक्शा यह धारणा बनाता है कि अफ्रीका हाशिए पर है.

अफ्रीकी वकीलों ने शुरू किया नो फिल्टर, स्पीक अप कैंपेन

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि इस नक्शे को ठीक करने का अभियान अफ्रीका के वकीलों के समूहों ने नो फिल्टर एंड स्पीक अप अभियान चलाया जा रहा है, जो संगठनों से 2018 के इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन को अपनाने का आग्रह करते हैं. ये देशों के वास्तविक आकार को प्रतिबिंबित करने की कोशिश करता है. अफ्रीका के वर्तमान नक्शे को 'गलत' बताते हुए, अफ्रीका नो फिल्टर की कार्यकारी निदेशक मोकी मकुरा ने कहा, 'यह दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला गलत और भ्रामक सूचना अभियान है, और इसे बस रुकना ही होगा.'

अफ्रीका मे स्थित वैश्विक संस्थाएं इसका अनुसरण करेंगी

स्पीक अप अफ्रीका की सह-संस्थापक फारा नदियाये ने रॉयटर्स को बताया कि वे अफ्रीकी स्कूलों में एक पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, जिसमें इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन मुख्य मानक होगा. उन्हें इस बात की उम्मीद है कि वैश्विक संस्थाएं, जिनमें अफ्रीका स्थित संस्थाएं भी शामिल हैं, इसका अनुसरण करेंगी.

मोबाइल ऐप पर अभी भी डिफाल्ट सेटअप बना हुआ है

मर्केटर प्रोजेक्शन का व्यापक रूप से दुनिया भर के स्कूलों और तकनीकी कंपनियों द्वारा उपयोग किया जाता है. हालांकि, गूगल मैप्स ने 2018 में डेस्कटॉप पर मर्केटर से 3डी ग्लोब व्यू में बदलाव किया, फिर भी इसमें मर्केटर पर स्विच करने का विकल्प मौजूद है. जबकि मोबाइल ऐप पर, मर्केटर प्रोजेक्शन अभी भी डिफ़ॉल्ट सेटअप बना हुआ है.

वेब नक्शों पर धीरे-धीरे मर्केटर को हटा रहा

अभियान ने संयुक्त राष्ट्र के भू-स्थानिक निकाय, यूएन-जीजीआईएम और विश्व बैंक को इक्वल अर्थ नक्शे को अपनाने के लिए एक अनुरोध भेजा है. विश्व बैंक ने रिक्वेस्ट मिलने पर कहा कि वह वेब नक्शों पर मर्केटर को धीरे-धीरे हटा रहा है, जबकि वह स्थिर नक्शों के लिए पहले से ही विंकेल ट्रिपल प्रोजेक्शन या इक्वल अर्थ का उपयोग कर रहा है. हालांकि, यूएन ने कहा कि रिक्वेस्ट मिलने के बाद उसकी समीक्षा की जाएगी और फिर विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा अप्रूव किया जाएगा.

