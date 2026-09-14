/जिन अंग्रेजों ने भारत को 2 हिस्सों में बांटा, अब उन्हीं का मुल्क 4 हिस्सों में होगा खंड-खंड! आज मिलने जा रहे इन 3 प्रांतों के शक्तिशाली नेता

Is United Kingdom About to Break Up? जिस यूनाइटेड किंगडम (UK) ने बांटों और राज करो की कुटिल नीति के बल पर 200 सालों तक दुनिया पर राज किया. जिसने मजहब का कार्ड खेलकर भारत के दो टुकड़े करवा दिए. अब वही मुल्क चार हिस्सों में खंड-खंड होने वाला है. वहां पर अलग मुल्क बनाने की आग तेजी से भड़क गई है. स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड के नेता आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता की मांग को लेकर आज बड़ी बैठक करने जा रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि UK की इस टूट में चिंगारी उसके भरोसेमंद दोस्त ने ही लगाई है.
'द टेलीग्राफ' की रिपोर्ट के मुताबिक, आज स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड के नेता आज वेल्स के कार्डिफ़ में अभूतपूर्व शिखर सम्मेलन करेंगे. इस बैठक में तीनों स्वशासित प्रांतों के फर्स्ट मिनिस्टर (चीफ मिनिस्टर) शामिल होंगे. इस दौरान उनकी ओर से संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है. इस घोषणापत्र में स्वतंत्रता जनमत संग्रह कराने और अपने संवैधानिक भविष्य का निर्धारण करने के अधिकार पर जोर दिया जाएगा.
Leadership from Scotland, Wales and Northern Ireland are meeting to move toward SECEDING from the UK — demanding the right of referendum to become independent
This is perhaps the first time all 3 have had major pro-independence parties acting simultaneously
There will… pic.twitter.com/rPB36N0nAe
— Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 13, 2026
कार्डिफ़ शिखर सम्मेलन में तीनों देशों के प्रथम मंत्री और आयरलैंड में विपक्ष की नेता व शिन फेन की अध्यक्ष मैरी लू मैकडोनाल्ड शामिल होंगी. कार्डिफ़ खाड़ी के सामने पांच सितारा सेंट डेविड होटल में आज यह अहम बैठक होगी. इस सम्मेलन में शामिल नेताओं आपसी सहयोग बढ़ाने और अधिक संवैधानिक स्वायत्तता के लिए नए अभियान पर चर्चा करेंगे.
बताते चलें कि इस साल मई में वेल्स में हुए चुनावों में लेबर पार्टी का प्रदर्शन काफी खराब रहा था. इसके बाद यूके में इंगलैंड को छोड़कर बाकी तीनों प्रांतों में सत्ता का संतुलन काफी बदल गया है. देश के इतिहास में पहली बार, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड स्वतंत्रता समर्थक दल सत्ता में हैं.
BREAKING: Scotland, Wales and Northern Ireland SIGN joint declaration for INDEPENDENCE tomorrow.
The leaders of all three nations will meet in Cardiff to demand referendums and break up the UK.
Britain is falling apart. pic.twitter.com/CqGwSbnG50
— Global Dissident (@GlobalDiss) September 13, 2026
वेल्स में प्लेड सिमरू (Plaid Cymru) दल सत्ता में है और उसके नेता रून अप इओवर्थ (Rhun ap Iowerth) वहां के फर्स्ट मिनिस्टर हैं. स्कॉटलैंड में, हॉलीवुड (Holyrood) में भी स्वतंत्रता समर्थक SNP सत्ता में है. उत्तरी आयरलैंड में भी शिन फेन (Sinn Fein) सत्ता संभाले हुए हैं.
यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है. जब विभिन्न मुद्दों पर पूरे यूके में बिखराव की स्थिति बनी हुई है. आजादी की सबसे ज्यादा मांग स्कॉटलैंड की ओर से उठ रही है. इस मांग को महसूस करते हुए प्रधानमंत्री एंडी बर्नाहम ने भी हाल ही में आश्वासन दिया था कि अगर प्रस्ताव के पक्ष में स्पष्ट सहमति होती है, तो वह एक और स्कॉटिश स्वतंत्रता जनमत संग्रह की अनुमति दे देंगे. उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण को अपने राजनीतिक एजेंडे का एक केंद्रीय हिस्सा बताया.
This United Kingdom was responsible for dividing our Bharat into India, East Pakistan and West Pakistan. East Pakistan eventually became Bangladesh in 1971. Today same UK is at the verge of division into 4 parts ; England, Wales, Scotland and Northern Ireland. https://t.co/vKEqTPGO82
— Shesh Paul Vaid (@spvaid) September 13, 2026
हालात अनुकूल देखकर स्कॉटिश नेशनल पार्टी (SNP) के नेता और स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री (फर्स्ट मिनिस्टर) जॉन स्विनी ने भी यूके सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है. उन्होंने दावा किया कि बर्नाहम इस विचार का सामना कर रहे हैं कि वे यूनाइटेड किंगडम के अंतिम प्रधानमंत्री के रूप में इतिहास में दर्ज होंगे.
स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में कई मुद्दों पर संघीय यूनाइटेड किंगडम सरकार से नाराजगी रही है. उनकी नाराजगी की सबसे बड़ी वजह ब्रिटेन का ईयू से अलग हो जाना रहा है. जिसके बाद से देश की अर्थव्यवस्था पर काफी बोझ पड़ा और उसके झटके से मुल्क आज तक उबर नहीं पाया है.
ये तीनों प्रांत चाहते हैं कि दोबारा से ईयू को ज्वाइन किया जाए, जिससे इकोनॉमी को पटरी पर लाया जा सके. दूसरा मुद्दा, अवैध घुसपैठ का है. देश में इस वक्त घुसपैठियों का तांता लगा हुआ है. इन घुसपैठियों की वजह से कई शहरों में डेमोग्राफी पूरी तरह चेंज हो गई. खासकर मुस्लिम आप्रवासियों ने वहां पर हालात ज्यादा खराब कर दिए हैं. तीनों प्रांतों के नेताओं का मानना है कि घुसपैठ पर संघीय सरकार का रुख शुरू से ही नरम रहा है, जिसके चलते वे अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं.
इन प्रांतों के एकीकरण को चिंगारी देने का काम किसी ओर ने नहीं बल्कि यूके के भरोसेमंद दोस्त यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही किया है. वे पिछले हिफ्ते आयरलैंड में छुट्टियां मनाने गए थे. वहां पर मीडिया ने जब उनसे सवाल किया कि क्या वे संयुक्त आयरलैंड देखना पसंद करेंगे तो ट्रंप ने बिना झिझक इसे महान बताते कहा कि ऐसा हुआ तो यह बुरा कैसे हो सकता है. उनके कहने का आशय यह था कि अगर दोनों हिस्से एक हो जाते हैं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा.
मौजूदा समय में उत्तरी आयरलैंड यूके का हिस्सा है. ट्रंप के बयान के बाद वहां के नेताओं में आजादी की मांग जोर पकड़ गई. माना जा रहा है कि अगर जनमत संग्रह की मांग मान ली जाती है और तीनों प्रांतों में आत्मनिर्णय के आधार पर फैसला होता है तो उत्तरी आयरलैंड मूल आयरलैंड में मिल जाएगा. जबकि वेल्स और स्कॉटलैंड स्वतंत्र देश बन जाएंगे. जबकि इंग्लैंड एक अलग देश होगा. इसके साथ ही ब्रिटेन और यूके नाम का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा .