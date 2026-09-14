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जिन अंग्रेजों ने भारत को 2 हिस्सों में बांटा, अब उन्हीं का मुल्क 4 हिस्सों में होगा खंड-खंड! आज मिलने जा रहे इन 3 प्रांतों के शक्तिशाली नेता

United Kingdom Breakup News: जिन अंग्रेजों ने अपनी कुटिल नीति से भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया था. अब वही मुल्क 4 हिस्सों में खंड-खंड होने जा रहा है. आज यूके के 3 प्रांतों के नेता आजादी की मांग को लेकर सम्मेलन करने जा रहे हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 14, 2026, 05:27 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 05:30 AM IST
जिन अंग्रेजों ने भारत को 2 हिस्सों में बांटा, अब उन्हीं का मुल्क 4 हिस्सों में होगा खंड-खंड! आज मिलने जा रहे इन 3 प्रांतों के शक्तिशाली नेता
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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