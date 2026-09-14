/जिन अंग्रेजों ने भारत को 2 हिस्सों में बांटा, अब उन्हीं का मुल्क 4 हिस्सों में होगा खंड-खंड! आज मिलने जा रहे इन 3 प्रांतों के शक्तिशाली नेता

Is United Kingdom About to Break Up? जिस यूनाइटेड किंगडम (UK) ने बांटों और राज करो की कुटिल नीति के बल पर 200 सालों तक दुनिया पर राज किया. जिसने मजहब का कार्ड खेलकर भारत के दो टुकड़े करवा दिए. अब वही मुल्क चार हिस्सों में खंड-खंड होने वाला है. वहां पर अलग मुल्क बनाने की आग तेजी से भड़क गई है. स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड के नेता आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता की मांग को लेकर आज बड़ी बैठक करने जा रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि UK की इस टूट में चिंगारी उसके भरोसेमंद दोस्त ने ही लगाई है.