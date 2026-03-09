क्या खार्ग द्वीप पर कब्जा कर ईरान की ‘ऑयल लाइफलाइन’ काटना चाहता है अमेरिका? धीरे-धीरे साफ हो रही रणनीति

US Kharg Island Strategy: जिस तरह जूनियर खामेनेई की ताजपोशी से पहले ही ट्रंप उन्हें धमका चुके हैं. उससे स्पष्ट है कि अमेरिका के टारगेट पर अब नया खलीफा होगा. वैसे अमेरिका और इजरायल ने उन तेल भंडारों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है, जिसे ईरान की लाइफलाइन कहा जाता है. अमेरिका और इजरायल ने तेहरान से अल्बोर्ज़ तक ईरान के कई तेल डिपो और रिफाइनरी को निशाना बनाया. ये हमला इतना बड़ा था कि आसमान से जहरीली बारिश शुरू हो गई. इसकी वजह से तेहरान गैस चैम्बर जैसा बन चुका है.

तेहरान पर हमले के बाद अब ट्रंप की नज़र उस ऑयल प्वॉइंट पर है, जहां से ईरान का 90 प्रतिशत से ज्यादा तेल का निर्यात होता है. यानी एक तरफ तबाही और दूसरी तरफ कब्जा. कुल मिलाकर ईरान को आर्थिक रूप से पूरी तरह तोड़ने की तैयारी है. इसलिए आज हम ईरान की नब्ज पर ट्रंप के कब्जा प्लान को डिकोड करेंगे.

ईरानी अर्थव्यवस्था खत्म करने की कोशिश

आचार्य चाणक्य ने कहा था, 'किसी भी राज्य की असली ताकत उसकी अर्थव्यवस्था है, यही कमजोर हो जाए तो राज्य भी कमजोर पड़ जाता है.' ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर ईरान के खिलाफ इसी नीति पर काम कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

तेल डिपो और रिफाइनरी पर हवाई हमला कर ईरान की आर्थिक रीढ़ पर जबरदस्त चोट की है. इसे 10 दिनों के युद्ध में अब तक के सबसे भीषण हवाई हमलों से एक कहा जा रहा है. ऊर्जा ठिकानों पर ये सीधा प्रहार ईरान की अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षमता के लिए कितना घातक है. ये हम आपको आगे बताएंगे. सबसे पहले बताते हैं कि कहां-कहां किन-किन ठिकानों पर हमला हुआ है.

अमेरिका और इजरायल ने उत्तर-पश्चिमी तेहरान के शहरान तेल डिपो भारी बमबारी की. जिससे आसमान में काला धुआं फैल गया. दक्षिण तेहरान में तेहरान रिफाइनरी परिसर के पास एक तेल डिपो पर हमला किया. पूर्वोत्तर तेहरान में अघदसिया तेल गोदाम को निशाना बनाया. तेहरान के पड़ोसी शहर करज में स्थित एक तेल भंडारण सुविधा पर मिसाइलें दागी गईं. तेहरान के अलावा अल्बोर्ज़ प्रांत में भी एक तेल उत्पादन और हस्तांतरण केंद्र पर जोरदार हमला हुआ.

ईरान के 30 फ्यूल टैंकों और 3 तेल डिपो को निशाना

इजरायल का दावा है कि उसने ईरान के 30 फ्यूल टैंकों और 3 तेल डिपो को निशाना बनाया. उन्हें इसलिए निशाना बनाया क्योंकि उसका इस्तेमाल ईरान की सेना और उसके सहयोगी संगठनों को ईंधन आपूर्ति के लिए किया जा रहा था.

अब हम आपको बताते हैं, ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिका और इजरायल के विध्वंसकारी हमलों के बीच शहरान तेल डिपो में तबाही का मतलब क्या है? असल में शहरान तेल डिपो..तेहरान के बाहरी इलाके में स्थित एक विशाल ईंधन भंडारण केंद्र है. इस डिपो में 11 बड़े टैंक हैं, जिनकी कुल क्षमता लगभग 26 करोड़ लीटर है. यह डिपो प्रतिदिन लगभग 70 लाख लीटर तेल तेहरान क्षेत्र में वितरित करता है.

यह शहरी ईंधन ग्रिड का मुख्य हिस्सा है, जो 1 करोड़ की आबादी को पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन सप्लाई करता है.

इसी तरह तेहरान रिफाइनरी तेहरान और आसपास के उत्तरी क्षेत्रों को ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है.

तेहरान में शुरू हुई तेल की किल्लत, कोटा किया गया सीमित

सोचिए..इतने बड़े ऑयल केंद्र पर तबाही से कितना असर पड़ेगा? असल में असर पड़ना शुरू भी हो गया है. तेहरान जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में ईंधन की भारी किल्लत शुरू हो गई है. ईंधन वितरण नेटवर्क बुरी तरह बाधित हुआ है.

तेहरान में तो प्राइवेट गाड़ियों के लिए ईंधन का कोटा सीमित कर दिया गया है. जो तेल मिल रहा है. वो महंगा भी हो गया है. ईरान के तेल उत्पादन और निर्यात में भारी गिरावट आई है, जिससे सरकारी राजस्व को बड़ा झटका लगा है.

इसी तेल डिपो में आपातकालीन स्थिति के लिए महत्वपूर्ण रिजर्व भी रहता है. शाहरान तेल डिपो के अंदर सीक्रेट सुरंग नेटवर्क भी है, जिसका उपयोग मिसाइल और ड्रोन ईंधन के भंडारण के लिए किया जाता था. उस पर भी असर पड़ रहा है. कुल मिलाकर ऑयल डिपो और तेहरान रिफाइनरी का नुकसान ईरान के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है. यही कारण है कि ईरान ने भी इजरायल और उसके साथी देशों के तेल अड्डों को निशाना बनाया है.

जवाब में ईरान ने इजरायल पर दागी मिसाइलें

IRGC ने इजरायल के हाइफा बे स्थित सबसे बड़ी बाजान ऑयल रिफाइनरी पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया. इसके अलावा कतर, सऊदी अरब और कुवैत की ऑयल फैसिलिटीज पर ड्रोन हमले किए हैं. हमले के बाद ईरान ने स्पष्ट रूप से कहा भी है कि यह हमला उसके तेल डिपो पर हुए अमेरिकी और इजरायली हमलों के जवाब में किया गया है.

अमेरिकी ऊर्जा विशेषज्ञ डैनियल यरगिन का मानना है कि 'आधुनिक युद्ध की असली ऊर्जा और जीवनरेखा तेल ही है'. इसीलिए डॉनल्ड ट्रंप ने पहले वेनेजुएला के तेल पर कब्जा किया. अब वो ईरान के ऑयल सेंटर की तबाही के साथ साथ उसके ऑयल प्वॉइंट पर कब्जा करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं.

ट्रंप की नज़र उस खार्ग द्वीप पर है, जो ईरान की अर्थव्यस्था की धुरी है. जो ईरान का सबसे बड़ा तेल टर्मिनल है. ट्रंप अब उस खार्ग द्वीप को कब्जाने की तैयारी में है. अगर अमेरिका ने खार्ग द्वीप पर कब्जा कर लिया तो ईरान के लिए ये कितना बड़ा झटका होगा..ये जानना भी जरूरी है.

खार्ग द्वीप का ईरान के लिए महत्व

खार्ग द्वीप ईरान के लिए आर्थिक और रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है. यह ईरान से 25 किलोमीटर दूर है. यह लगभग 8 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर चौड़ा है. फारस की खाड़ी में स्थित छोटा सा यह द्वीप ईरान के तेल निर्यात का मुख्य केंद्र है.

खार्ग द्वीप पर तेल निर्यात टर्मिनल है, जहां विशाल तेल भंडारण टैंक और टैंकर लोडिंग सुविधाएं मौजूद हैं, जो इसे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाती हैं.

ईरान की दैनिक तेल निर्यात क्षमता लगभग 1.6 मिलियन बैरल है, और खार्ग द्वीप की लोडिंग क्षमता 7 मिलियन बैरल प्रति दिन तक है. खार्ग द्वीप से ईरान के कुल कच्चे तेल के निर्यात का लगभग 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा गुजरता है.

इसलिए खार्ग द्वीप को ईरान की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ कहा जाता है. खार्ग द्वीप से ईरान के जीडीपी का बड़ा हिस्सा मिलता है. खार्ग द्वीप से जो पैसा आता है, उससे IRGC जैसे संगठनों को फंडिंग की जाती है. आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान के लिए खार्ग द्वीप का मतलब क्या है. इसीलिए अमेरिका की नज़र खार्ग द्वीप पर है. अब हम आपको बताते हैं कि अगर अमेरिका ने खार्ग द्वीप पर कब्जा कर लिया तो ईरान पर इसका क्या असर पड़ेगा?

खत्म हो जाएगा ईरान का तेल राजस्व

खार्ग द्वीप ईरान की लाइफलाइन है. इस पर कब्जा होने से ईरान का तेल राजस्व लगभग पूरी तरह समाप्त हो जाएगा. जिससे सरकार के लिए देश चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. इसके बिना ईरानी अर्थव्यवस्था पूरी तरह धराशायी हो सकती है. सैन्य और आंतरिक खर्च के लिए फंडिंग कम हो जाएगी. अगर बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा तो यह समस्या लंबे समय तक बनी रह सकती है.

सिर्फ ईरान पर ही इसका असर नहीं पड़ेगा. अगर खार्ग द्वीप पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया तो इसका असर दुनिया पर पड़ेगा. बाजार में तेल की आपूर्ति कम होने से वैश्विक कीमतें 150 से 200 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं. ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि खार्ग पर हमला या कब्जा होने पर वह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह बंद कर देगा.

चीन और यूएस में बढ़ सकता है तनाव

खार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण से चीन की ऊर्जा आपूर्ति बाधित होगी. जिससे अमेरिका और चीन के बीच सीधा कूटनीतिक और आर्थिक तनाव बढ़ सकता है. फिर भी ट्रंप की नजर खार्ग द्वीप पर है. ट्रंप ने स्पेशल फोर्से के जरिए खार्ग द्वीप पर कब्जा करने या फिर उसे न्यूट्रलाइज करने पर चर्चा की है.

जिस तरह अमेरिका और इजरायल ने अब चुन चुनकर ईरान की आर्थिक रीढ यानी ऑयल डिपो और रिफाइनरी पर हमला करना शुरू कर दिया है. उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि खार्ग द्वीप को नियंत्रित करके वो ईरान को मजबूर कर सकते हैं.