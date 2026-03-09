Advertisement
Vladimir Putin Health: क्या पुतिन बीमार हैं? वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे रूसी राष्ट्रपति, बार-बार लगे खांसने; खड़े हो गए सवाल

Vladimir Putin Health: रिपोर्ट्स से पता चलता है कि फुटेज का एक अनएडिटेड वर्जन, जिसमें खांसी के बीच-बीच में रुकावटें दिख रही थीं, कुछ देर के लिए रिलीज किया गया था. इसके बाद एक एडिटेड क्लिप ने उसकी जगह ले ली. इस घटना ने 73 साल के लीडर की हेल्थ को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

 

Mar 09, 2026, 11:51 PM IST
Is Putin Sick: क्या रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तबीयत ठीक नहीं है? आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं. दरअसल ये अटकलें इसलिए लगाई जा रही हैं, क्योंकि एक वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें रिकॉर्ड किए गए मैसेज के दौरान बार-बार खांसते हुए दिखाया गया है. खबर है कि यह घटना तब हुई जब पुतिन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक मैसेज की शूटिंग कर रहे थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रूसी लीडर को अपनी स्पीच में खांसी के दौरे आने के बाद कई बार रिकॉर्डिंग रोकनी और फिर से शुरू करनी पड़ी.

रिपोर्ट्स से पता चलता है कि फुटेज का एक अनएडिटेड वर्जन, जिसमें खांसी के बीच-बीच में रुकावटें दिख रही थीं, कुछ देर के लिए रिलीज किया गया था. इसके बाद एक एडिटेड क्लिप ने उसकी जगह ले ली. इस घटना ने 73 साल के लीडर की हेल्थ को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

खांसी ने रिकॉर्डेड मैसेज में डाली रुकावट

जब खांसी की घटना हुई, तब पुतिन महिलाओं को श्रद्धांजलि दे रहे थे. मैसेज में, उन्होंने समाज में महिलाओं की भूमिका को स्वीकार करते हुए शुरुआत की. डेली एक्सप्रेस के अनुसार, पुतिन ने रिकॉर्डिंग में कहा, 'बेशक, हर चीज को मैनेज करना, अपनी सुंदरता और आकर्षण से इम्प्रेस करना और साथ ही कड़ी मेहनत करने वाला, पक्के इरादे वाला और मजबूत होना बहुत मुश्किल है.लेकिन आप इसे मैनेज कर लेते हैं.'

हालांकि, खांसी तेज होने पर उन्हें जारी रखने में मुश्किल हुई. एक समय पर, उन्होंने प्रोडक्शन टीम से कहा, 'आप जानते हैं, मुझे इसे फिर से कहने दें, क्योंकि मेरे गले में गुदगुदी हो रही थी. मैं लगभग खांसने ही वाला था.' संभलने के बाद, उन्होंने भाषण फिर से शुरू किया और कहा, 'प्रिय महिलाओं, मुझे आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देते हुए बहुत खुशी हो रही है. हम हमेशा इस छुट्टी को सबसे गर्मजोशी और दिल से मनाते हैं.'

कहा जाता है कि शुरू में जो वर्जन दिखाया गया था, उसमें खांसी की रुकावटें थीं और बाद में इसे एक एडिटेड क्लिप से बदलने से पहले सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया था.

बड़ा सवाल-कैसे फुटेज कैसे सामने आया?

यूक्रेन में कुछ कमेंट करने वालों ने कहा कि फुटेज जानबूझकर लीक की गई होगी. मिलिट्री एनालिस्ट डेनिस कजांस्की ने डेली स्टार को बताया कि वीडियो ने क्रेमलिन की उस इमेज को कमजोर कर दिया है जो वह दिखाना चाहता है.

कजांस्की ने कहा, 'आप एक युवा और मजबूत लीडर (पुतिन) की इमेज बनाते हैं, और फिर कोई एक वीडियो लीक कर देता है, और यह पूरी इमेज ढह जाती है, और एक बीमार, कमजोर बूढ़ा आदमी सबके सामने आ जाता है.' उन्होंने आगे कहा, 'ऐसा लगता है कि इसे जानबूझकर लीक किया गया था, क्योंकि बीमार, बूढ़े आदमी ने सबको परेशान कर दिया था.'

खांसने के बाद एक और अजीब घटना!

खांसने की यह घटना एक और घटना के बाद हुई है, जिससे पुतिन की हालत पर चर्चा शुरू हुई थी. इस हफ्ते की शुरुआत में, पुतिन और बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बीच एक मीटिंग के दौरान दरवाजे के गैप से रिकॉर्ड की गई फुटेज में रूसी लीडर काफी थके हुए दिख रहे थे. कुछ देखने वालों ने कहा कि तस्वीरों में उनके चेहरे के भाव लटके हुए और आंखें थकी हुई दिख रही थीं.

हेल्थ को लेकर जारी हैं अफवाहें?

पुतिन की हेल्थ के बारे में कई सालों से अटकलें लगाई जा रही हैं. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि डॉक्टर अक्सर रूसी प्रेसिडेंट के साथ ट्रिप पर जाते हैं. एक रिपोर्ट में बताया गया कि मॉस्को के सेंट्रल क्लिनिकल हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजिस्ट येवगेनी सेलिवानोव कई मौकों पर उनके साथ ट्रैवल कर चुके हैं. यूक्रेनी अधिकारी एंटोन गेराशेंको की ओर से ऑनलाइन शेयर किए गए एक और वीडियो में, पुतिन को यूथ एक्टिविस्ट येकातेरिना लेशचिंस्काया के साथ मीटिंग के दौरान अपने हाथों को कसकर भींचते हुए देखा गया, जिससे सोशल मीडिया यूजर्स के बीच भी अटकलें लगाई गईं.

