बॉन्डी बीच, जहां अकरम ने बिछाईं 15 लाशें- वहीं पहुंचे इजराइल के राष्ट्रपति, यरूशलम से पत्थर क्यों लेकर गए?

Isaac Herzog Australia Visit: इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने सोमवार को ऑस्ट्रेलिया की राजकीय यात्रा की शुरुआत की. इस दौरे का उद्देश्य सिडनी में हुए यहूदी विरोधी हमले के बाद ऑस्ट्रेलियाई यहूदी समुदाय के प्रति एकजुटता व्यक्त करना और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना बताया गया है. हर्जोग ने सिडनी के बॉन्डी बीच इलाके में उस स्थान पर श्रद्धांजलि अर्पित की जहां 14 दिसंबर को एक यहूदी त्योहार के दौरान हुए हमले में 15 लोगों की मौत हो गई थी.

राष्ट्रपति हर्जोग ने पीड़ितों के परिवार से की मुलाकात

राष्ट्रपति हर्जोग ने हमले के पीड़ितों के परिवारों और जीवित बचे लोगों से मुलाकात की. इस हमले के बाद हुई पुलिस कार्रवाई में दो कथित हमलावरों में से एक की मौत हो गई थी, जबकि नावेद अकरम नामक आरोपी को आतंकवादी कृत्य करने, 15 लोगों की हत्या और 40 से अधिक लोगों को घायल करने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है. इसे ऑस्ट्रेलिया में पिछले 29 वर्षों की सबसे घातक सामूहिक गोलीबारी बताया गया है.

हर्जोग ने बॉन्डी पवेलियन में यरूशलेम से लाया गया एक पुष्पांजलि और दो पत्थर रखे. यह स्थल हमले के बाद अस्थायी स्मारक में तब्दील हो गया था, जहां हजारों लोग फूल और संदेश छोड़कर गए थे. इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये पत्थर पीड़ितों की याद और इस संकल्प का प्रतीक रहेंगे कि दुनिया भर के लोग आतंक, हिंसा और नफरत के खिलाफ एकजुट होकर खड़े रहेंगे.

पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति हर्जोग ने कहा कि बॉन्डी बीच हमले की खबर ने इजराइल और वैश्विक यहूदी समुदाय को गहराई से झकझोर दिया था. उन्होंने कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया एकजुटता, मित्रता और प्रेम का संदेश देने आए हैं. साथ ही उन्होंने इसे इजराइल और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों को नई मजबूती देने का अवसर बताया, यह कहते हुए कि दोनों देश साझा लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं और वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से मिलकर लड़ने की जरूरत है.

बॉन्डी बीच पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

राष्ट्रपति के सिडनी पहुंचने के कुछ घंटों के भीतर बॉन्डी बीच की यात्रा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच हुई. इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा और आसपास की इमारतों पर स्नाइपरों की मौजूदगी देखी गई. हर्जोग अपनी पत्नी मिशाल हर्जोग के साथ इस दौरे पर हैं और गुरुवार को इजराइल लौटने से पहले मेलबर्न और राष्ट्रीय राजधानी कैनबरा का भी दौरा करेंगे. सिडनी और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के वे शहर हैं जहां देश की लगभग 85 प्रतिशत यहूदी आबादी रहती है.

इस दौरे के साथ ही विरोध प्रदर्शनों की भी घोषणा की गई है. कुछ समूहों ने गाजा युद्ध और इजराइल की नीतियों के विरोध में सिडनी में प्रदर्शन का आह्वान किया है. इस बीच, राष्ट्रपति हर्जोग ने कहा कि उनके खिलाफ होने वाले कई प्रदर्शन इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को कमजोर करने के प्रयासों का हिस्सा हैं.

हर्जोग ने बॉन्डी हमले के बाद यहूदी विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की. हर्जोग ने नफरत फैलाने वाले भाषण के खिलाफ कड़े कानून और यहूदी विरोधी भावना की जांच के लिए घोषित रॉयल कमीशन का स्वागत किया. साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवारों की उस निराशा को भी साझा किया कि इस तरह के हमले को रोकने के लिए पहले पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा सके.