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Hindi NewsदुनियाVideo: कारपेट पर फिसले पाक के डिप्टी पीएम! स्वागत के दौरान हुआ बड़ा ‘Oops Moment’

Video: कारपेट पर फिसले पाक के डिप्टी पीएम! स्वागत के दौरान हुआ बड़ा ‘Oops Moment’

Ishaq Dar Viral Video: पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार एक आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान फिसलकर गिर पड़े. वे सऊदी अरब और मिस्र के विदेश मंत्रियों का स्वागत कर रहे थे, तभी रेड कारपेट पर संतुलन बिगड़ गया. हालांकि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 29, 2026, 01:51 PM IST
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Ishaq Dar Viral Video: पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार उस वक्त सुर्खियों में आ गए जब एक आधिकारिक स्वागत समारोह के दौरान उनके साथ अचानक एक अनपेक्षित घटना हो गई. जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार सऊदी अरब और मिस्र के विदेश मंत्रियों के स्वागत के लिए रेड कारपेट पर पहुंचे थे. इसी दौरान चलते-चलते उनका संतुलन बिगड़ गया और वे कारपेट पर फिसलकर गिर पड़े. 

वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

मौके पर मौजूद अधिकारियों ने तुरंत उन्हें संभाला, जिससे स्थिति को जल्दी काबू में कर लिया गया. हालांकि इस घटना में उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस ‘Oops Moment’ ने कुछ ही समय में इंटरनेट पर हलचल मचा दी है. लोग इस वायरल वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. 

 

वीडियो में देखा जा सकता है कि इशाक डार मेहमानों के स्वागत के लिए आगे बढ़ रहे थे, तभी उनका संतुलन बिगड़ गया और वे कारपेट पर गिर गए. बताया जा रहा है कि इस दौरान सऊदी अरब और मिस्र के प्रतिनिधि भी उनकी मदद के लिए आगे आए. इस घटना ने एक बार फिर यह दिखाया कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में छोटी सी चूक भी बड़ी सुर्खियां बन सकती है. फिलहाल, कार्यक्रम तय समय के अनुसार जारी रहा और आधिकारिक गतिविधियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा. एक ओर जहां पाकिस्तान ईरान-अमेरिका के बीच चल रही जंग में मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहा है, वहीं स्वागत समारोह के दौरान हुई ये घटना एक बार फिर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की फजीहत करा रहा है. 

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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