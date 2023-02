Afghanistan Threat: भारत, चीन और ईरान को हमले की धमकी, IS की साजिश पर UN का बड़ा खुलासा

IS Threat In Afghanistan: अफगानिस्तान (Afghanistan) में भारतीय दूतावास (Indian Embassy) पर आतंकी हमले की धमकी मिली है. भारत के खिलाफ इस्लामिक स्टेट (IS) का नया टेरर प्लान सामने आया है. भारतीय दूतावास को टारगेट करने की साजिश रची गई है. इस्लामिक स्टेट खुरासान ने अफगानिस्तान में मौजूद भारत, चीन और ईरान के दूतावास को धमकी दी है. दूतावास पर आतंकी हमले शुरू करने की धमकी का खुलासा UN की रिपोर्ट में हुआ है. संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आतंकी गुट ने मध्य और दक्षिण एशिया में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों और तालिबान के बीच संबंधों को कमजोर करने का प्रयास किया है.

UN की रिपोर्ट में हुए कई बड़े खुलासे

भारत के खिलाफ आईएस की साजिश पर UN की रिपोर्ट में बड़ी बातें हैं कि भारत को इस्लामिक स्टेट खुरासान ने धमकी दी है. आतंकी अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास पर हमले का प्लान कर रहे हैं. चीन और ईरान के दूतावासों पर भी हमले की साजिश आतंकियों ने रची है.

शिया अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा टारगेट

इसके अलावा शिया अल्पसंख्यकों को भी टारगेट बनाया जा रहा है. अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है. वहीं, संयुक्त राष्ट्र के देशों में खुरासान के हजारों आतंकवादी सक्रिय हैं.

आतंकी खतरा बनीं आईएस की गतिविधियां

आईएसआईएल की वजह से पैदा हुए खतरे पर यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की एक रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं. ISIL-K की गतिविधियां सेंट्रल और साउथ एशिया में एक अहम आतंकी खतरा बनी हुई हैं. आतंकी गुट अपने विस्तार की महत्वाकांक्षाओं को बरकरार रखे हुए है.

गौरतलब है कि अफगानिस्तान की सत्ता पर इस वक्त आतंकी संगठन तालिबान का कब्जा है और उसका प्रतिद्वंदी आतंकवादी संगठन ISIL-K है. देश पर आतंकियों की सत्ता के बावजूद अफगानिस्तान में चीन, भारत और ईरान के दूतावास संचालित हो रहे हैं. लेकिन ISIL-K की धमकी चौंकाने वाली है.

