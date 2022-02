मारा गया ISIS प्रमुख अबू इब्राहिम, परिवार समेत खुद को बम से उड़ाया

दमिश्कः सीरिया में अशांति का माहौल बना हुआ है. इसी बीच अमेरिका ने कहा है कि सीरिया के अतमह में अमेरिकी स्पेशल फोर्स के हमले में इस्लामिक स्टेट ग्रुप का प्रमुख अबू इब्राहिम अल-हाशिमी अल-कुरैशी मारा गया. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान जारी कर, इसकी जानकारी दी.

अमेरिकी फोर्स के इस हमले में अबू इब्राहिम अल-हाशिमी अल-कुरैशी को निशाना बनाया गया था. उसने 31 अक्टूबर 2019 को अबू बकर अल बगदादी के इसी इलाके में एक अमेरिकी हमले में मारे जाने के बाद आतंकी संगठन की बागडोर संभाल ली थी. एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी सैनिकों के पहुंचने पर, जिस तरह से बगदादी ने बम विस्फोट कर खुद और अपने परिवार के सदस्यों को मार डाला था, उसी तरह अल कुरैशी की मौत हुई है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अमेरिकी स्पेशल फोर्स सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले एक इलाके में उतरे और एक मकान पर धावा बोला. 2 घंटे तक उनकी विद्रोहियों के साथ झड़प हुई. गोलीबारी और विस्फोटों से तुर्की की सीमा पर स्थित अतमह कस्बा दहल उठा. प्राप्त सूचना के मुताबिक, इस हमले में 6 बच्चे और 4 महिलाओं समेत 13 लोग मारे गये हैं.

वहीं, बाइडेन ने एक बयान में कहा कि उन्होंने अमेरिकी लोगों और अपने सहयोगियों की सुरक्षा करने और विश्व को एक सुरक्षित स्थान बनाने के लिए इस हमले का आदेश दिया था. हमारे सशस्त्र बलों के कौशल और बहादुरी को सलाम. हमने ISIS प्रमुख अबू इब्राहिम अल-हाशिमी अल-कुरैशी का जंग का मैदान जीत लिया है. उन्होंने कहा कि अभियान में शामिल सभी अमेरिकी सुरक्षित लौट आए हैं.

जानकारी के मुताबिक, उत्तरी सीरिया में किए गए इस ऑपरेशन को 24 अमेरिकी कमांडो ने अंजाम दिया. सभी हेलिकॉप्टर से यहां पहुंचे थे. इस दौरान ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया. पूरे ऑपरेशन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उप राष्ट्रपति कमला हैरिस ने लाइव देखा. बता दें कि ऐसा ही ऑपरेशन 2019 में किया गया था. इसमें ISIS का सरगना अबू बकर अल बगदादी मारा गया था.

President Biden, Vice President Harris and members of the President’s national security team observe the counterterrorism operation responsible for removing from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS. pic.twitter.com/uhK75WeUme

— The White House (@WhiteHouse) February 3, 2022