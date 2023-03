World News: इन 6 हजार लड़ाकों से भारत को रहना होगा अलर्ट, अफगानिस्तान में लगातार मचा रहे हैं तबाही

India-Taliban- Afghanistan Realation: अफगानिस्तान के मजार ए शरीफ पर एक भयानक बम ब्लास्ट की दुखद घटना देखने को मिली. यह बम ब्लास्ट गुरुवार के दिन हुआ था. इस हमले में तालिबान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ. हमले में तालिबान के गवर्नर दाऊद मुजमल और उसके तीन साथियों की मौत हो गई. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो इस हमले में ISIS खुरासान का हाथ हो सकता है. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या बला है?

क्या है IS खुरासान, कौन चलता है इसे?

ISIS खुरासान एक खूंखार आतंकवादी संगठन है जो पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में बहुत सक्रिय दिखाई देता है. जब से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ है, उसके बाद से ISIS खुरासान बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है और अफगानिस्तान में लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है. आपको बता दें कि यह IS खुरासान आतंकवादी संगठन ISIS का ही एक हिस्सा है जिसमें लड़ाकों की संख्या 1000 से 3000 तक है, वहीं कई देशों का मानना है कि इनकी 6000 से भी ज्यादा है. सूत्रों की मानें तो इसके 200 लड़ाके मध्य एशिया में भी सक्रिय हैं.

कैसे है भारत के लिए खतरा?

इस आतंकवादी संगठन में काम करने वाले ज्यादातर लड़ाके अफगानिस्तान-पाकिस्तान (Afghan and Pakistani jihadists) के हैं और इनका हेड ऑफिस अफगानिस्तान के नांगरहार में है. नांगरहार राज्य की जियोग्राफी बेहद खास है क्योंकि यहां से पाकिस्तान की सीमा बेहद नजदीक है. भारत के मंगलुरु और कोयंबटूर में हुए बम ब्लास्ट को लेकर IS खुरासान ने बड़ा दावा किया था. IS खुरासान ने कहा था कि इन बम ब्लास्ट में उसका हाथ है. इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान ने अपना एक नक्शा तैयार किया है जिसमें उसने भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर को शामिल किया है. इसमें आधा चीन, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान भी शामिल है. यह आतंकवादी संगठन अपने मकसद को अंजाम देने के लिए बीच-बीच में कई खतरनाक काम को अंजाम देते रहते हैं. इसकी वजह से लोगों के लिए खतरा बढ़ जाता है.

