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Hindi Newsदुनियाइन 4 शर्तों पर US के सामने अड़ा है ईरान, अमेरिका बोला- हम कर रहे एक्शन की तैयारी

इन 4 शर्तों पर US के सामने अड़ा है ईरान, अमेरिका बोला- हम कर रहे एक्शन की तैयारी

अमेरिका और ईरान के बीच शांतिवार्ता के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंच चुकी है. दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों को बीच आमने-सामने की बात की जा रही है. अमेरिका ने पहले ही कहा कि अगर ईरान उनकी शर्तों को नीहं मानता है तो वह एक्शन के लिए तैयार हैं. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 11, 2026, 06:40 PM IST
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फोटो- एएनआई
फोटो- एएनआई

US-Iran-Pakistan Peace Talks: अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं. आंतक की धरती से क्या वाकई शांति बात बन पाएगी, इसको लेकर पहले से ही संदेह जताया जा रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान को दोनों देशों ने अपनी-अपनी शर्तें बता दी हैं. ऐसे में ईरान की ओर से कुछ ऐसी शर्तें रखी गई हैं, जो अमेरिका को पसंद नहीं आ रही है. इस बीच सवाल है कि अगर पाकिस्तान की धरती से कोई हल नहीं निकलता है, तो क्या इसकी जिम्मेदारी पीएम शहबाज शरीफ खुद लेंगे. 

दरअसल, 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान में अस्थायी दो हफ्तों के युद्धविराम पर बात बनी. इसके बाद तय किया गया कि स्थायी शांति समझौता के लिए वार्ता का दौर पाकिस्तान में होगा. पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के अधिकारी पहुंच चुके हैं. जहां एक ओर अमेरिकी अधिकारियों को रिसीव करने के लिए पाक के सेना प्रमुख आसिम मुनीर आतुर दिखे, तो वहीं ईरानी अधिकारियों के स्वागत के लिए केवल प्रोटोकॉल को पूरा करने के लिए पहुंचे थे. 

दोनों देशों के बीच आमने-सामने की बातचीत 

शनिवार (11 अप्रैल) को पाकिस्तानी डेलिगेशन ने बारी-बारी से अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों से बातचीत की. इस दौरान दोनों देशों ने अपनी-अपनी शर्तों को सामने रखा. ईरान की ओर से कुछ ऐसी शर्ते रखी गई हैं, जिसको अमेरिका ने मानने से सरासर खारिज कर दिया है. ऐसे में माना जा रहा है कि अगर इस्लामाबाद शुरू हुई शांति वार्ता किसी अंजाम तक नहीं पहुंचती है, तो युद्धविराम की मियाद खत्म होने से पहले ही लड़ाई शुरू हो सकती है और वह लंबी खिंच सकती है.  खबर है कि दोनों देशों के डेलिगेशन के बीच अब आमने-सामने की बात शुरू हो गई है.

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ईरान की शर्तें अमेरिका के लिए टेंशन

सबसे पहले इस शांति वार्ता में लेबनान को लेकर पेच फंस सकता है. ऐसा इसलिए, क्योंकि ईरान ने कहा है कि दो हफ्ते के लिए हुए सीजफायर मे लेबनान भी शामिल था. पाकिस्तान भी इस बात को स्वीकार कर रहा है, लेकिन इजरायल और अमेरिका ने दावा किया है कि लेबनान इस सीजफायर का हिस्सा नहीं था. यही कारण है कि सीजफायर के बाद से ही इजरायल लेबनान पर कहर बनकर टूट रहा है. 

ईरान ने सबसे पहले कहा है कि लेबनान को सीजफायर का हिस्सा बनाया जाए और सबसे पहले उसपर हो रहे हमलों को रोका जाए, लेकिन सवाल अब यह खड़ा हो रहा है कि अगर वास्तव में इस मुद्दे पर बात नहीं बनती है तो फिर क्या होगा. 

ईरान की शर्तें जानिए 

चूंकि, इस अस्थायी सीजफायर का हिस्सा इजरायल नहीं है. यही कारण है उसके कोई भी अधिकारी शांति वार्ता के लिए नहीं पहुंचे हैं. उधर, अमेरिका के राष्ट्रपति पहले से ही कहते आ रहे हैं कि ईरान पर्दे के पीछे से युद्ध समाप्त करने की गुहार लगाते रहा है. ऐसे में सवाल है कि क्या अमेरिका के कहने पर ईरान हिजबुल्ला और हूतियों को छोड़ देगा. इसका साफ उत्तर है कि ईरान ऐसा नहीं करने वाला है. 

ईरान की अन्य शर्तों के बारे में जानिए 

शांति वार्ता के बीच दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यह भी है कि ईरान का कहना है कि उसको गारंटी मिले कि अमेरिका या इजरायल पर उसपर फिर से आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन किसी भी बातचीत या बयान के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से इस ओर इशारा नहीं किया गया है. अमेरिका कड़ा रुख अख्तियार किए हुए है कि वह किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे. 

ईरान की एक और शर्त है कि इस युद्ध के दौरान जो भी नुकसान उसको हुआ है, उसके जितने भी संसाधनों को तोड़ा गया है अमेरिका की ओर से उसकी भरपाई की जाए. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान की यह शर्त नहीं मानने वाला है, ऐसे में सवाल  खड़े हो रहे हैं जब किसी भी शर्त पर बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है, तो यह युद्धविराम वार्ता का निष्कर्ष क्या निकलेगा. 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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