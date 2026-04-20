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Hindi Newsदुनियातबाही का काउंटडाउन या शांति पर बनेगी बात, ईरान और US फिर करेंगे मंथन; मिडिल ईस्ट के लिए क्यों अहम अगले कुछ घंटे?

तबाही का काउंटडाउन या शांति पर बनेगी बात, ईरान और US फिर करेंगे मंथन; मिडिल ईस्ट के लिए क्यों अहम अगले कुछ घंटे?

अमेरिका- ईरान के बीच होने वाली दूसरे दौर की शांति वार्ता से पहले सस्पेंस बढ़ता जा रहा है. ईरान ने क्लियर किया है कि वह इस्लामाबाद होने वाली बैठक में हिस्सा नहीं लेगा. इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि ईरान से डील अब होकर ही रहेगा. मिडिल ईस्ट में अस्थायी सीजफायर की मियाद भी 22 अप्रैल को पूरी होने जा रही है. ऐसे में मिडिल ईस्ट में युद्ध के भविष्य को लेकर चिंता गहराने लगा है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 20, 2026, 11:28 PM IST
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फाइल फोटो
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Second Round Peace Talk: आपने टीवी में कई सारे सीरियल देखे होंगे, जिसमें खूब सस्पेंस देखने को मिलते हैं. हालांकि, इससे भी अधिक सस्पेंस ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली दूसरे दौर की शांति वार्ता को लेकर बढ़ रहा है. चूंकि, 22 अप्रैल को ईरान-अमेरिका के बीच अस्थायी सीजफायर की मियाद पूरी होगी. इधर, जेडी वेंस के पाकिस्तान जाने को लेकर सस्पेंस बड़ गया है. होर्मुज स्ट्रेट पर भी  तनाव बरकरार है. ऐसे में कयास लगा पाना मुश्किल हो रहा है कि आखिर अस्थायी सीजफायर के पूरा होने के बाद क्या होगा. 

दरअसल, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ पाकिस्तान जा सकते हैं, जहां पर ईरानी अधिकारियों के साथ शांतिवार्ता हो सकती है. उधर, ईरान ने पहले कहा कि वह इस शांतिवार्ता में शामिल नहीं होगा, लेकिन अब तेहरान की ओर से क्लियर किया गया कि वह इस्लामाबाद में होने वाली बैठक में शामिल होगा. ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि अस्थायी सीजफायर की मियाद पूरी होने के बाद क्या होगा? 

22 अप्रैल को पूरी हो रही सीजफायर की मियाद 

गत 08 अप्रैल 2026 को अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते का अस्थायी सीजफायर हुआ था, जिसके बाद इस्लामाबाद में शांति वार्ता हुई, लेकिन यह पूरी तरीके से असफल हो गई. अब एक बार फिर से शांति के मेज पर दोनों देश आने जा रहे हैं और दूसरे दौर की वार्ता भी इस्लामाबाद में होने की संभावाना है. हैरान करने वाली बात है कि इस वार्ता के लिए किसी की ओर से आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. उधर, शुरू में खबर आई कि जेडी वेंस अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ इस्लामाबाद के लिए निकल चुके हैं, लेकिन खबर लिखे जाने तक कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जेडी वेंस अभी अमेरिका में ही मौजूद हैं. ऐसे में बैठक, वार्ता और सीजफायर के मियाद को लेकर सस्पेंस बरकरार है. 

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ट्रंप ने कहा- डील तो होगी 

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अपने बयान हर पल बदल रहे हैं, जिससे सस्पेंस और बढ़ चुका है. हाल में ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान नहीं जाएंगे, लेकिन व्हाइट हाउस ने कहा कि वेंस ही पाकिस्तान जाएंगे.ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से बात करते हुए कहा कि आज ही पाकिस्तान मे ईरान के साथ डील साइन होगी. इससे पहले उन्होंने कहा था कि उप राष्ट्रपति वेंस जल्द ही पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं. 

पहले ईरान की NO फिर हुआ तैयार 

ईरान ने पहले इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया था. हालांकि, अब खबर है कि ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबफ इस वार्ता के लिए इस्लामाबाद जा सकते हैं. न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में हाल में ही दावा किया गया है कि प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को अमेरिका के साथ बातचीत के लिए इस्लामाबाद जाएगा. 

यह भी पढ़ें: PM Modi Jhargram Jhalmuri: 'हम एक ठो गलती काम किए...' पीएम मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाला अब क्यों पछता रहा?

सीजफायर का क्या होगा? 

अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर की मियाद 22 अप्रैल को पूरी हो रही है. ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या एक बार फिर मिडिल ईस्ट में बमबारी होगी या फिर अस्थायी शांति पर बात बन पाएगी. अब इसका जवाब केवल इस्लामाबाद में होने वाली बैठक में भी देखने को मिला. उधर, होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान ने क्लियर कर दिया है कि जब तक अमेरिका की नाकाबंदी जारी रहेगी, तब तक वह होर्मुज को नहीं खोलेगा. इस कारण होर्मुज स्ट्रेट के भविष्य को लेकर भी चिंताएं बढ़ी हैं. 

पाकिस्तान में बैठक की तैयारियां तेज 

न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, पाकिस्तानी अधिकारी इस हफ्ते की शुरुआत में इस्लामाबाद में होने वाली अमेरिका-ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता की मेजबानी के लिए तैयारी कर रहे हैं. हालांकि, किसी की ओर से भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आ सकी है कि यह बैठक कब और कितने बजे होगी. रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, यह तेहरान के लिए एक अहम चिंता का विषय है. कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट के भविष्य के लिए अगले कुछ घंटे बेहद अहम रहने वाले हैं. 

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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