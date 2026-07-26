/भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी मूसलाधार बारिश का तांडव, इन इलाकों में सबसे ज्यादा बरसता है आसमानी कहर

Pakistan Rain: भारत के कई इलाकों में इस समय मूसलाधार बारिश हो रही है. गुजरात और असम में तो बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हो गए. सड़कें, दुकानें, घर और बड़ी-बड़ी इमारतें भी या तो जलमग्न हो गईं या पानी में बह गईं.
भारत के अलावा पाकिस्तान में भी जमकर बारिश होती है. उत्तरी और उत्तर-पूर्वी पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा बरसात देखने को मिलती है. इनमें मुख्य रूप से इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी जिले शामिल हैं. पाकिस्तान में इस साल मानसून की शुरुआत से लेकर अब तक बारिश और बाढ़ से तकरीबन 97 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों घायल हुए हैं.
इस्लामाबाद में सालभर में तकरीबन 1,300 मिलीमीटर बारिश होती है. इसमें से लगभग 60 प्रतिशत जुलाई-सितंबर के मानसून महीनों में बारिश होती है. यहां के कई इलाकों में ज्यादा बारिश के चलते फ्लैश फ्लड की स्थिति पैदा होती है. वहीं इस्लामाबाद की पहाड़ियों के पास भूस्खलन का खतरा भी रहता है. यहां इस साल हुई भारी बारिश से सड़कों पर जलभराव और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान हुआ है.
पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के ऐटाबाद, बुनेर, कोहिस्तान और मानसेहरा जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में काफी बारिश होती है. मानसून में यहां बारिश आफत बन जाती है. यहां इस साल हुई भारी बारिश के चलते कई मकान ढहे और कई लोगों की जान चली गई. प्रोविंश्यल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (PDMA) की रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई 2026 के मानसून में आई बाढ़ से यहां कम से कम 35 लोगों की मौत हुई.
पंजाब के उत्तर-पूर्वी हिस्से में भी काफी बारिश हो ती है. यहां के सियालकोट और लाहौर जैसे इलाकों में मानसून के महीनों में बारिश से बाढ़ का अधिक खतरा होता है. लाहौर में इस साल हुई बारिश में कई इलाकों, सड़कों में पानी भर गया था, जिससे लोगों को काफी मुसीबत झेलनी पड़ी. वहीं सियालकोट में भी भारी बारिश के चलते कई रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए थे.