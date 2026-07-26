/भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी मूसलाधार बारिश का तांडव, इन इलाकों में सबसे ज्यादा बरसता है आसमानी कहर

पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के ऐटाबाद, बुनेर, कोहिस्तान और मानसेहरा जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में काफी बारिश होती है. मानसून में यहां बारिश आफत बन जाती है. यहां इस साल हुई भारी बारिश के चलते कई मकान ढहे और कई लोगों की जान चली गई. प्रोविंश्यल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (PDMA) की रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई 2026 के मानसून में आई बाढ़ से यहां कम से कम 35 लोगों की मौत हुई.