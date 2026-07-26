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भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी मूसलाधार बारिश का तांडव, इन इलाकों में सबसे ज्यादा बरसता है आसमानी कहर

Pakistani Areas With Heavy Rainfall: भारत के अलावा पाकिस्तान में भी जमकर बारिश हो रही है. इस्लामाबाद से लेकर सियालकोट तक यहां हर साल बारिश से सबकुछ जलमग्न हो जाता है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 26, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 04:40 PM IST
भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी मूसलाधार बारिश का तांडव, इन इलाकों में सबसे ज्यादा बरसता है आसमानी कहर

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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