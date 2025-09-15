DNA: क्या झुक जाएगा इजरायल? मुस्लिम देश बनाएंगे 'इस्लामिक सेना', US के NATO के आगे कितना पावरफुल

Islamic Countires NATO: दुनिया में इस्लामिक देश मिलकर एक ऐसी सेना तैयार करने की प्लानिंग बना रहे हैं, जो इस्लामिक देशों के हितों की सुरक्षा करेगी. इस्लामिक देशों पर हमला करने वाले देशों खासकर इजरायल का मिलकर मुकाबला करेगी. एक दो नहीं 50 से ज्यादा इस्लामिक देश इस पर मंथन कर रहे हैं.

दोहा में चल रही इस्लामिक अरब समिट की तस्वीरें आ रही हैं. तस्वीरों में सऊदी अरब, यूएई, तुर्किए, इजिप्ट, कतर और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देशों के राष्ट्र अध्यक्षों को देखा जा सकता है. इस समिट में 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों के राष्ट्रअध्यक्ष शामिल हुए हैं. जो इजरायल पर कतर के हमले के बाद नाराज हैं और मिलकर इस बात की योजना तैयार कर रहे हैं कि इजरायल को जवाब कैसे दिया जाए. इसके लिए एक इस्लामिक सेना तैयार करने का विचार भी सामने आया है.

बदल सकता है मिडिल ईस्ट की रणनीति

Add Zee News as a Preferred Source

अब ये समझिए कि किस तरह ये संभावित इस्लामिक NATO मिडिल ईस्ट की रणनीति को पूरी तरह बदल सकता है. क्यों कहा जा रहा है कि इसका असर सिर्फ इजरायल पर नहीं उसके सहयोगी अमेरिका पर भी पड़ेगा. ये भी जानिए कि अगर दुनिया के ताकतवर मुस्लिम देश मिल गए तो क्या इनकी सेना दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर सैन्य गठबंधन नाटो से भी मजबूत हो जाएगी? क्या इस गठबंधन के बनने के बाद इजरायल फिर कभी किसी मुस्लिम देश को नहीं धमका पाएगा? और क्या ये इस्लामिक नाटो मिडिल ईस्ट में इजरायल का दबदबा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता है?

कहां से आया विचार?

लेकिन इस्लामिक सेना का विचार आखिरकार आया कहां से और कौन कौन से इस्लामिक देश इस विचार के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं. इजरायल पर कतर के हमले के बाद सभी बड़े और ताकतवर इस्लामिक देशों ने इसे कतर की संप्रभुता पर हमला बताया. लेकिन अमेरिकी सेना की कतर में मौजूदगी के बावजूद जिस तरह ये हमला हुआ उससे अमेरिका की सुरक्षा छतरी में खुद को सुरक्षित समझने वाले प्रभावशाली अरब देशों का आत्मविश्वास हिल गया.

अमेरिका का नरम था बर्ताव

इन देशों ने इस हमले के बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया को इजरायल के खिलाफ बहुत नरम पाया, जिससे इन ताकतवर देशों को लगने लगा आज कतर पर हमला हुआ है तो कल उनकी बारी भी आ सकती है. और अमेरिका उनके हितों की रक्षा नहीं कर पाएगा. इसके बाद मिस्र ने इस्लामिक सेनाओं के गठबंधन बनाने के विचार को फिर से अरब देशों के सामने रख दिया.

यानि जिस मिस्र के पास, अरब देशों में सबसे बड़ी सेना है वो ही इस्लामिक सेना के निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहा है. मिस्र ने 'इस्लामिक नाटो' बनाने का जो प्रस्ताव रखा, वो न केवल अरब देशों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है. बल्कि ये संभावित इस्लामिक सैन्य गठबंधन इजरायल के खिलाफ एक सामूहिक सैन्य प्रतिक्रिया के लिए भी तैयार किया जाएगा.

यूए-नाटो गठबंधन जैसा होगा इस्लामिक नाटो

यानि इजरायल इस गठबंधन में शामिल किसी भी देश पर हमला करेगा तो पूरा इस्लामिक नाटो मिलकर जवाब देगा, ये ठीक वैसे ही होगा. जैसे किसी नाटो देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने पर सभी नाटो देश मिलकर जवाब देने के नियम से बंधे हैं.

नाटो यानि North Atlantic Treaty Organization सोवियत संघ के खिलाफ तैयार किया गया था. लेकिन इस्लामिक नाटो का निशाना इजरायल होगा. अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इस्लामिक नाटो में कितने मुस्लिम देश शामिल होंगे. ये कितना ताकतवर होगा? क्या इसमें पाकिस्तान और ​तुर्किए जैसे देशों को भी जगह मिलेगी? या फिर ये सिर्फ अरब देशों की सेना होगी? अब इन सारे सवालों के जवाब जान लीजिए.

मिस्र के प्रस्ताव के मुताबिक ये इस्लामिक सैन्य संगठन उन अरब देशों का नाटो होगा, जिनसे इज़रायल का सीधा विवाद होता रहता है.

मिस्र की प्रस्तावित नई इस्लामिक सेना को अरब यूनिफाइड आर्मी के नाम से जाना जा सकता है.

मिस्र, जिसके पास अरब देशों में सबसे बड़ी सेना है वो ही इस आर्मी के कमांडर-इन-चीफ की भूमिका निभाएगा.

मिस्र ने पहले ही 20,000 सैनिकों को इस फोर्स में शामिल करने की बात की है.

इसके अलावा सऊदी अरब, कतर, यूएई और कुवैत जैसे दूसरे खाड़ी देशों को भी अरब यूनिफाइड आर्मी में अहम स्थान ​​मिलेगा.

मिस्र के प्रस्तावित अरब नाटो में सऊदी अरब या किसी दूसरे खाड़ी देश को इसका उप प्रमुख बनाया जाएगा.

इसके अलावा मोरक्को और अल्जीरिया जैसे देशों को भी इस योजना में शामिल किया जा सकता है.

ये सभी देश मिलकर एक इंटीग्रेटेड कमांड बनाएंगे, जिसमें सभी देशों की आर्मी..नेवी..एयरफोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल होंगे.

इसमें मिस्र की सबसे बड़ी सेना के साथ-साथ खाड़ी देशों के अत्याधुनिक हथियार शामिल होंगे.

जैसे ही इजरायल किसी अरब देश पर हमला करेगा वैसे ही ये इंटीग्रेटेड कमांड एक्टिवेट हो जाएगी और इजरायल के हमले का जवाब दिया जाएगा.

यानि अरब यूनिफाइड आर्मी को नाटो की तरह एक मजबूत प्रतिक्रिया क्षमता और सामूहिक सुरक्षा गारंटी के रूप में तैयार किया जा सकता है.

क्या पाकिस्तान भी होगा शामिल?

मिस्र द्वारा प्रस्तावित अरब यूनिफाइड आर्मी में अब तक पाकिस्तान और तुर्किए जैसे देशों को शामिल करने की योजना सामने नहीं आई है. लेकिन पाकिस्तान भी इजरायल के खिलाफ इस्लामिक गठबंधन बनाने के लिए बेचैन है. आज आपको दोहा में आपातकालीन अरब-इस्लामी शिखर सम्मेलन से ठीक एक दिन पहले हुई. इस्लामिक देशों की मंत्री स्तर बैठक में पेश किए गए पाकिस्तान के प्रस्ताव के बारे में भी जानना चाहिए, जिसमें उसने इजरायल के खिलाफ खूब जहर उगला है. पाकिस्तान के विदेश मंत्री इस्हाक डार ने इजरायल के खिलाफ 7 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया, जिसमें कहा गया है.

युद्ध अपराधों के लिए इजरायल को जवाबदेह ठहराया जाए.

इजरायल के खिलाफ ज्वाइंट अरब-इस्लामी टास्क फोर्स का गठन हो यानि मिस्र अगर अरब यूनिफाइड आर्मी की बात कर रहा था तो पाकिस्तान अरब-इस्लामी टास्क फोर्स की बात कर रहा है जिसमें अरब देशों के अलावा दूसरे ताकतवर मुस्लिम देशों की सेना भी शामिल हो.

पाकिस्तान इजरायल की संयुक्त राष्ट्र सदस्यता भी निलंबित करवाना चाहता है.

इसके अलावा पाकिस्तान ने सभी इस्लामिक देशों की ओर से इज़रायल के खिलाफ दंडात्मक उपाय लागू करने की बात कही है. यानि इजरायल पर प्रतिबंध लगाने को कहा है.

इसी के साथ पाकिस्तान के प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जरिए कैदियों की अदला-बदली, गाजा में स्थायी युद्धविराम, लोगों तक बेरोकटोक मानवीय पहुंच और टू-स्टेट सोल्यूशन से फिलीस्तीन मुद्दे को हल करने की बात शामिल है.

पाकिस्तान,अक्सर भारत के मित्र देश इजरायल के खिलाफ जहर उगलता रहता है और अपने परमाणु बमों के लिए इजरायल को सबसे बड़ा खतरा मानता है. इसीलिए उसने इजरायल के खिलाफ अरब इस्लामिक टास्क फोर्स गठित करने की मांग की है और कतर के साथ खुलकर खड़ा होने का एलान भी किया है.

पाकिस्तान समर्थन को तैयार

यानि पाकिस्तान साफ कर चुका है अगर कतर में हो रही दोहा समिट में इजरायल को कतर पर हमले के बाद जवाब देने की योजना बनाई जाती है तो पाकिस्तान भी इसका रणनीतिक समर्थन करेगा. अरब देशों की सेना में अगर पाकिस्तान और तुर्किए जैसे देश शामिल होते हैं तो ये काफी ताकतवर हो जाएगी.

वैसे आज दोहा में बुलाई गई आपातकालीन इस्लामिक अरब समिट में ईरान समेत 50 मुस्लिम देश शामिल हुए हैं. पाकिस्तान के अलावा इजरायल के दुश्मन नंबर 1 ईरान ने भी इजरायल के खिलाफ इस्लामिक सेना तैयार करने की मांग की है. यानि आज दोहा में इस बात का मंथन भी हुआ कि इजरायल को कतर और दूसरे मुस्लिम मुल्क हमले का किस तरह जवाब देंगे. लेकिन अब तक साफ नहीं हुआ है कि इजरायल के खिलाफ सभी इस्लामिक मुल्क जिसमें सऊदी-तुर्किए-पाकिस्तान-ईरान जैसे विरोधी देश भी शामिल हैं. एक साथ आने को तैयार हुए या फिर नहीं हुए.

अभी तक नहीं हुआ कोई फैसला

हालांकि अभी इस्लामिक देशों की संयुक्त सेना का विचार सामने आया है. इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है. लेकिन आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी, अगर ये इस्लामिक अरब नाटो तैयार हो गया तो क्या ये अमेरिका की अगुवाई वाले नाटो से भी ताकतवर हो जाएगा.

इस्लामिक नाटो Vs यूएस नाटो की तुलना

अगर दोहा में जुटे इस्लामिक देशों का नाटो गठबंधन तैयार हो जाता है, तो इनकी सम्मिलित आर्मी में जवानों की संख्या लगभग 50 लाख हो जाएगी. जबकि अमेरिका की अगुवाई वाले नाटो देशों की आर्मी 35 लाख की होगी. यानि सैनिकों की संख्या में इस्लामिक नाटो बाजी मारेगा.

इस्लामिक देशों के पास टैंकों की संख्या 13 हजार 600 जबकि नाटो देशों के पास 11 हजार 495 है. यानि यहां पर भी इस्लामिक देश बाजी मार रहे हैं.

अर्टिलरी की बात करें तो इस्लामिक देशों के पास इनकी संख्या लगभग 15 हजार है जबकि नाटो के पास सिर्फ 10 हजार.

इस्लामिक देशों की वायुसेना में फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और दूसरे मिशन विमानों की संख्या लगभग 7 हजार है जबकि नाटो देशों के पास 22 हजार से ज्यादा आधुनिक विमानों का बेड़ा है. यानि आसमानी ताकत में इस्लामिक देश नाटो के सामने नहीं टिक सकते.

नौसेना की बात करें तो इस्लामिक देशों के पास 300 से ज्यादा युद्धपोत हैं जब​कि नाटो देशों के पास इनकी संख्या 2 हजार से भी ज्यादा है. यानि समंदर में भी इस्लामिक देशों की ताकत बहुत कम है.

इस्लामिक देशों के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, जबकि नाटो देशों के पास इनकी संख्या 10 से ज्यादा है.

इस्लामिक देशों का रक्षा बजट 300 अरब डॉलर है...जबकि नाटो देशों का रक्षा बजट लगभग डेढ़ हजार अरब डॉलर है. यहां भी इस्लामिक देश मु​काबले के बारे में सोच नहीं सकते.

इस्लामिक देशों में सिर्फ पाकिस्तान के पास 140 परमाणु बम हैं, जबकि नाटो देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस परमाणु शक्ति से लैस हैं और इनके परमाणु हथियारों की संख्या साढ़े 5 हजार से ज्यादा है. यहां भी इस्लामिक देश कहीं नहीं टिक सकते.

यानि सैनिकों की संख्या और कुछ संसाधनों में इस्लामिक नाटो को बढ़त मिल सकती है, लेकिन तकनीक, लॉजिस्टिक्स, एयर पावर, नौसेना क्षमता और कमांड संरचना में नाटो बहुत आगे है. लेकिन ये सभी इस्लामिक देश एकजुट होते हैं, तो यह इजरायल के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं.

इजरायल के पास आधुनिक सेना, मगर...

इजरायल के पास छोटी लेकिन आधुनिक और तकनीकी रूप से बहुत सक्षम और आक्रामक सेना है. लेकिन इस्लामिक देशों का गठबंधन एकजुट हुआ तो उन्हें अकेले संभालना आसान नहीं होगा. यहां पर अमेरिका की भूमिका अहम होगी. लेकिन सवाल उठता है क्या कतर पर इजरायल के हमले ने इस्लामी नाटो के निर्माण की नींव रख दी है. क्या अब इजरायल के खिलाफ इस्लामिक सेना तैयार होना तय हो गया है?

कतर पर हमले के बाद इस्लामिक सेना का विचार एक बार फिर से सामने आया है. लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ. इससे पहले भी मिस्र ये विचार रख चुका है. इजरायल का खतरा उस वक्त भी अरब देशों के सामने खड़ा था, आज आपको ये भी जानना चाहिए. आखिर क्यों अब तक ये इस्लामिक सेना नहीं बन पाई है और इस बार भी इस इस्लामिक सेना की राह में सामने कौन कौन से रोड़े मौजूद हैं.

क्यों अब तक नहीं बन पाई मुस्लिम सेना?

अब तक इस्लामिक सेना नहीं बन पाने की सबसे बड़ी वजह मुस्लिम देशों के बीच राजनीतिक टकराव है. यूएई, सऊदी, कतर, और तुर्की जैसे प्रमुख देशों के बीच कभी कभी राजनयिक टकराव होता रहता है, जो इस तरह के गठबंधन को मुश्किल बनाता है.

सऊदी अरब और कतर के बीच सालों का संघर्ष रहा है, जिसमें सऊदी अरब ने कतर पर आर्थिक और राजनैतिक प्रतिबंध लगाए थे. ऐसे में इन देशों का एकजुट होना बेहद कठिन हो जाता है.

इसके अलावा किस देश को इस गठबंधन की कमान सौंपी जाए, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है. मिस्र ने पहले भी अपने नेतृत्व में इस गठबंधन को तैयार करने की कोशिश की थी, लेकिन दूसरे अरब देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया था. खाड़ी देश चाहते थे गठबंधन सेना की संयुक्त कमांड हो.

सैन्य ताकत के मामले में अरब देशों के बीच बहुत अंतर है. मिस्र और सऊदी अरब के पास बड़ी और आधुनिक सेना है, लेकिन यूएई, कुवैत, और ओमान जैसे देशों की सैन्य ताकत काफी सीमित है.

इन देशों की सैन्य तकनीक, प्रशिक्षण और रणनीति भी अलग-अलग होती है, जिससे सामूहिक सैन्य अभियान को संचालित करना कठिन हो जाता है.

इसके अलावा अमेरिकी सैन्य सहायता पर निर्भर अरब देश अक्सर इस तरह के गठबंधनों से हिचकते हैं क्योंकि इससे अमेरिका और इजरायल से उनके संबंधों पर असर पड़ सकता है.

इसके अलावा इस्लामिक दुनिया में भी सुन्नी और शिया जैसे धार्मिक विभाजन हैं, जिससे ईरान और सऊदी जैसे देश साथ नहीं आ पाते. वहीं तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों का भी अपनी विदेश नीति पर जोर होता है, जो इस्लामिक सहयोग को प्रभावित कर सकता है.

इन वजहों से आज तक इस्लामिक सेना नहीं बन पाई, लेकिन कतर पर हमले के बाद जब सभी को संकट नजर आ रहा है तो फिर से इसकी मांग की जा रही है. कुल मिलाकर कागज पर तो इस्लामिक सेना बहुत मजबूत नजर आ रही है. लेकिन जमीन पर इसका उतरना इतना आसान नहीं है.

अरब देशों को परास्त कर चुका है इजरायल

इसके अलावा अरब देश जब इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो भी इजरायल के खिलाफ अरब की संयुक्त सेनाओं के युद्ध की सुखद यादें नजर नहीं आती. इजरायल के निर्माण के बाद से अरब देशों से इजरायल के तीन बड़े युद्ध हो चुके हैं, जिसमें अरब देशों की संयुक्त सेनाओं ने इजरायल पर हमला किया. लेकिन हर बार इजरायल से अरब सेनाओं को मुंह की खानी पड़ी और इजरायल का आकार बढ़ता गया.