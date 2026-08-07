सऊदी का पैसा, तुर्किये की टेक्नोलॉजी और पाक की सेना! जानिए क्या है दुनिया को चौंकाने वाला 'Islamic NATO'

Islamic NATO Military Alliance Explained: रियाद में आयोजित बैठक के बाद सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं. इसे 'इस्लामिक नाटो' कहा जा रहा है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और पश्चिमी देशों पर सैन्य निर्भरता को कम करना बताया जा रहा है. आइए जानते हैं कि ये गठबंधन क्या है...
Islamic NATO Military Alliance Explained: मध्य पूर्व की भू-राजनीति में एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है. सुन्नी इस्लामिक दुनिया के तीन प्रमुख देश सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान एक बड़े संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं. वैश्विक कूटनीतिक हलकों में इस त्रिकोणीय गठबंधन को 'इस्लामिक नाटो' (Islamic NATO) का नाम दिया जा रहा है.
तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS), पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की रियाद में हुई बैठकों के बाद इस समझौते का खाका तैयार किया गया है. आइए जानते हैं कि यह गठबंधन क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं...
ये नया गठबंधन तीनों देशों की अलग-अलग ताकतों को मिलाकर एक साझा सुरक्षा कवच तैयार करने की रणनीति है. हाल के दिनों में यमन के हूती विद्रोहियों के हमलों और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव ने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया है.
इस नए समीकरण में तीनों देशों की भूमिका इस प्रकार है:
1. सऊदी अरब (आर्थिक ताकत): भारी-भरकम वित्तीय पूंजी और क्षेत्रीय आर्थिक प्रभाव.
2. तुर्किये (तकनीकी ताकत): नाटो स्तर की सैन्य क्षमता, एडवांस्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी (जैसे बायरकटार) और रक्षा निर्माण.
3. पाकिस्तान (सैन्य ताकत): बड़ी और अनुभवी थल सेना, परमाणु क्षमता और युद्ध में परखी हुई ऑपरेशनल क्षमता.
इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य पश्चिम एशियाई क्षेत्र में सुरक्षा के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों पर अपनी निर्भरता को कम करना है.
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस बात को खारिज किया है कि यह सैन्य ढांचा किसी देश को निशाना बनाने के लिए बनाया जा रहा है. उनका कहना है कि इस समझौते का उद्देश्य किसी देश के खिलाफ मोर्चा खोलना नहीं, बल्कि क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और सुरक्षा मामलों में बाहरी देशों पर निर्भरता कम करना है. भविष्य में इसमें कतर जैसे अन्य देशों को भी शामिल किया जा सकता है. गौरतलब है कि इससे पहले पिछले साल पाकिस्तान और सऊदी अरब ने 'स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट' पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे अब तुर्किये को शामिल करके एक त्रिपक्षीय (Trilateral) स्वरूप दिया जा रहा है.
सऊदी-पाकिस्तान-तुर्किये के इस रक्षा त्रिकोण पर भारत पूरी तरह सतर्क है. भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत इस रक्षा समझौते के अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का गहराई से आकलन करेगा.
भारत के लिए यह चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि तुर्किये और पाकिस्तान अक्सर कश्मीर मुद्दे पर बहुपक्षीय मंचों पर एक सुर में बोलते नजर आते हैं. हालांकि सऊदी अरब के साथ भारत के संबंध पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं, फिर भी पाकिस्तान-सऊदी रक्षा नजदीकी पर भारत अपनी पैनी नजर बनाए रखेगा. बता दें कि ये नया रक्षा समझौता न केवल मध्य पूर्व के शक्ति-संतुलन को बदलने वाला साबित हो सकता है, बल्कि इससे वैश्विक सुरक्षा ढांचे में भी नए समीकरण उभर सकते हैं. अब देखना ये होगा कि अमेरिका और पश्चिमी देश इस 'इस्लामिक नाटो' की पहल को किस नजरिए से देखते हैं.