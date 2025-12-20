2 सैनिकों की मौत पर बौखलाए ट्रंप, इस इस्लामिक देश पर बोल दिया हमला; 70 से ज्यादा ठिकाने तबाह

Donald Trump: सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर हमले के बाद अमेरिका ने ISIS के खिलाफ बड़ा जवाबी हमला किया है. ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक के तहत अमेरिकी सेना ने दर्जनों ISIS ठिकानों पर हवाई हमले किए. रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इसे बदले की कार्रवाई बताया.
Operation Hawkeye Strike: अमेरिका ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट (ISIS) के ठिकानों पर हवाई हमले करना शुरू दिया है. इन हमलों का उद्देश्य इस महीने की शुरुआत में 2 अमेरिकी सैनिकों की हत्या का बदला लेना था. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इसे जिम्मेदार हत्यारे आतंकवादियों के खिलाफ गंभीर जवाबी कार्रवाई बताया. ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि सीरिया में ISIS द्वारा किए गए क्रूर हमले के परिणामस्वरूप हमने जवाबी हमला किया है. हम सीरिया में ISIS के गढ़ों पर जोरदार हमला कर रहे हैं. जानकारी के अनुसार, अमेरिका ने सीरिया में ISIS के 70 से अधिक ठिकानों को अपना निशाना बनाया.
ट्रम्प ने आगे कहा कि हमारे बहादुर सैनिकों की मौत के बाद यह बहुत जरूरी कदम था. हम ISIS को नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सीरिया की सरकार का समर्थन हमारे साथ है. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अमेरिका पर किसी भी तरह के हमले के लिए जवाबी कार्रवाई पहले से भी अधिक तीव्र और घातक होगी.
सैनिकों की हत्या के बाद US ने ISIS को बनाया निशाना
अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने इसे युद्ध की शुरुआत नहीं बल्कि एक बदले की घोषणा बताया. उन्होंने कहा कि यह युद्ध नहीं है यह हमारे नायकों की हत्या का बदला है. राष्ट्रपति ट्रम्प के नेतृत्व में हम कभी भी अपने लोगों की रक्षा के लिए संकोच नहीं करेंगे. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक में F-15 ईगल फाइटर जेट्स, A-10 थंडरबोल्ट अटैक एयरक्राफ्ट और AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल थे. व्हाइट हाउस की उप प्रेस सचिव अन्ना केली ने बयान में कहा कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने वादा किया था कि ISIS द्वारा अमेरिकी सैनिकों की हत्या का बदला लिया जाएगा और वह अपना वादा निभा रहे हैं.
बता दें, 13 दिसंबर को सीरिया के रेगिस्तान में हुए हमले में दो आयोवा नेशनल गार्ड के सदस्य और एक अमेरिकी नागरिक मारे गए थे. इस हमले का आरोप ISIS पर लगाया गया था. इन सैनिकों की हत्या के बाद राष्ट्रपति ट्रम्प ने इस घटना का बदला लेने का वादा किया था. अमेरिकी सैनिकों की मौत के तुरंत बाद ट्रम्प प्रशासन ने सीरिया में अमेरिकी और सीरियाई सुरक्षा बलों के बीच तालमेल बढ़ाने के प्रयासों को और अधिक मजबूत करने को भी कहा था.