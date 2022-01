इराक में आईएस का भयानक हमला, मारे गए इतने सैनिक

इस्लामिक स्टेट (IS) के आतंकवादी समूह ने दियाला की प्रांतीय राजधानी बाकुबा (Bakuba, The Provincial Capital Of Diyala) के पास सेना की एक चौकी पर हमला किया जिसमें 11 इराकी सैनिक (Iraqi Soldiers) मारे गए. इराकी सुरक्षा बल हमले के बाद हाई अलर्ट पर हैं.