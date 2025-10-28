Advertisement
भगवान कृष्ण का नाम लेना भी भारत के पड़ोसी मुल्क में गुनाह! जुमे की नमाज के बाद इस्लामिक चरमपंथियों का ISKCON बैन को लेकर बवंडर

Islamist rallies in Bangladesh demand ban on ISKCON: बांग्लादेश में हिफाजत-ए-इस्लाम और इंतिफादा जैसे चरमपंथी ग्रुप्स ने ISKCON पर बैन की मांग तेज कर दी है. इसे 'चरमपंथी हिंदुत्व संगठन' बताकर भारत का एजेंट कहा गया है. शेख हसीना के बाद बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर जमकर जुल्म बड़ा है. जानें पूरी खबर.

 

 

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 28, 2025, 01:06 PM IST
Ban on ISKCON In Bangladesh: बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लिए हालात कड़वे हो चले हैं. वहां भगवान कृष्ण का नाम लेना हरे राम हरे कृष्ण का भजन गाना या ISKCON के मंदिर जाना भी खतरे से खाली नहीं है. हिफाजत-ए-इस्लाम और इंतिफादा बांग्लादेश जैसे संगठनों ने ISKCON को चरमपंथी हिंदुत्व ग्रुप बताकर बैन की मांग की है. 

जुमे की नमाज के बाद चटगांव में आग: हिफाजत का जुलूस और नारे
शुक्रवार को चटगांव के अंदरकिला शाही जामा मस्जिद के बाहर हिफाजत-ए-इस्लाम ने रैली की. हजारों लोग जमा हो गए. मौलाना अशरफ बिन याकूब ने मंच से चिल्लाया, "सरकार को तुरंत ISKCON पर बैन लगा देना चाहिए." उन्होंने कहा कि ISKCON भारत का एजेंट है, जो मुसलमानों के खिलाफ साजिश रचता है. रैली के बाद जुलूस निकला, जिसमें 'ISKCON बैन करो' के नारे लगे. ये लोग वकील सैफुल इस्लाम आलिफ की हत्या का बदला लेने की बात कर रहे थे. आलिफ की मौत नवंबर 2024 में चटगांव में हुई थी, जब ISKCON के पूर्व सदस्य चिन्मय कृष्ण दास के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई.

ISKCON को बैन घोषित कर देना चाहिए
द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, "रैली में हिफाजत के नेता मौलाना अशरफ बिन याकूब ने कहा, 'सरकार को तुरंत बांग्लादेश में ISKCON को बैन घोषित कर देना चाहिए.'"  हिफाजत के केंद्रीय संयुक्त महासचिव अशरफ अली निजामपुरी ने आरोप लगाया कि ISKCON मुसलमानों के खिलाफ गुप्त गतिविधियां चला रहा है. 

ढाका में इंतिफादा का हल्ला: 6 मांगे, इमाम पर हमले का जिक्र
ढाका में इंतिफादा बांग्लादेश ने भी नमाज के बाद रैली बुलाई. उन्होंने अंतरिम सरकार के सामने 6 मांगे रखीं, जिनमें ISKCON पर बैन, उसके खिलाफ जांच और कानूनी कार्रवाई शामिल थी. अल कायदा से जुड़े जसीमुद्दीन रहमानी ने कहा, "ISKCON कोई हिंदू संगठन नहीं, ये यहूदियों का चरमपंथी ग्रुप है. ये लगातार अपराध कर रहा है." अहमद रफीक ने गुस्से में बोला, "हमारे एक इमाम ने ISKCON के खिलाफ बोला, तो उसे अपहरण कर लिया गया, जंजीरों से बांधा और पीटा. फिर भी सरकार चुप है, आरोपी खुले घूम रहे हैं."

 

शेख हसीना गिरने के बाद ISKCON पर हमले: मंदिर जलाए, खाते फ्रीजअगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर कहर बरपा. ISKCON के कई मंदिर और केंद्रों पर हमले हुए. चिन्मय कृष्ण दास प्रभु जैसे प्रमुख नेता जेल में हैं. जनवरी 2025 में बांग्लादेश फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट ने ISKCON के 17 सदस्यों के बैंक खाते मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में फ्रीज कर दिए. 

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

