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मारा गया 'गे प्राइड परेड' में हमला करने वाला इस्लामी आतंकी, पुलिस ने घेरकर कर दिया ढेर; बर्लिन में किया था अटैक

Germany Berlin Pride Parade Terror Attack News: बर्लिन की 'गे प्राइड परेड' में हमला करने वाले इस्लामी आतंकी को पुलिस की कमांडो यूनिट ने रविवार देर शाम घेरकर ढेर कर दिया. आतंकी ने परेड के दौरान गाड़ी चढ़ाकर और धारदार हथियार से लोगों पर अटैक किया था. जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई और कई लोग घायल हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 27, 2026, 03:51 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:51 AM IST
मारा गया 'गे प्राइड परेड' में हमला करने वाला इस्लामी आतंकी, पुलिस ने घेरकर कर दिया ढेर; बर्लिन में किया था अटैक

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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