मारा गया 'गे प्राइड परेड' में हमला करने वाला इस्लामी आतंकी, पुलिस ने घेरकर कर दिया ढेर; बर्लिन में किया था अटैक

उधर घटना के बाद बर्लिन के हजारों लोगों ने ब्रांडेनबर्ग गेट पर मोमबत्तियां, फूल और रेनबो झंडे लेकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी. देश के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने देशवासियों से एकजुटता की अपील करते हुए कहा कि जर्मन समाज अपनी स्वतंत्रता, खुलेपन और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हर कीमत पर करेगा. वहीं, प्राइड परेड के आयोजकों (CSD एसोसिएशन) ने जनता से संयम बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा कि इस तरह के हमलों का उद्देश्य समाज में नफरत फैलाना और विभाजन पैदा करना है, इसलिए इस दुखद घटना का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ या किसी समुदाय विशेष को निशाना बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए.