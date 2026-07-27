मारा गया 'गे प्राइड परेड' में हमला करने वाला इस्लामी आतंकी, पुलिस ने घेरकर कर दिया ढेर; बर्लिन में किया था अटैक

Germany Christopher Street Day Parade Terror Attack News: बर्लिन के प्रसिद्ध 'क्रिस्टोफर स्ट्रीट डे' (CSD) प्राइड परेड के दौरान हुई आतंकी घटना के बाद पूरा जर्मनी सदमे में है. यह घटना तब हुई, जब शनिवार रात टिएरगार्टन पार्क और ब्रांडेनबर्ग गेट के पास एक तेज रफ्तार मिनीवैन भीड़ में जा घुसी. इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 29 अन्य घायल हो गए. रविवार देर शाम शाम जर्मन पुलिस ने एक्शन लेते हुए संदिग्ध को मुठभेड़ में मार गिराया.
रिपोर्ट के मुताबिक, रोप के सबसे बड़े एलजीबीटीक्यू (LGBTQ) आयोजनों में से एक 'क्रिस्टोफर स्ट्रीट डे' परेड बर्लिन में हर साल आयोजित किया जाता है. शनिवार रात करीब 10 बजे, जब हजारों लोग उत्सव के समापन समारोह में मौजूद थे. तभी किराये पर ली गई सफेद रंग की एक वैन ने पैदल यात्रियों को रौंद दिया.
चश्मदीदों के अनुसार, चालक ने न केवल भीड़ पर गाड़ी चढ़ाई, बल्कि वैन के पेड़ से टकराने के बाद धारदार हथियार से भी कई लोगों पर हमला किया. इसके बाद वह मौके से फरार हो गया. इस हमले में तीन घायलों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है. वारदात के तुरंत बाद पुलिस ने पूरे शहर में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया.
अपने सूत्रों और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से पुलिस को संदिग्ध का सुराग मिल गया. उसकी संदिग्ध की पहचान अब्दुल बलोट (21) के रूप में हुई, जो लेबनानी मूल का जर्मन नागरिक था. जर्मनी के आंतरिक मंत्री अलेक्जेंडर डोब्रिंड्ट ने बताया कि यह एक इस्लामी कट्टरपंथी आतंकी हमला था.
उन्होंने बताया कि अब्दुल बलोट को जर्मन खुफिया एजेंसियां पहले से जानती थीं. उसे 'संभावित खतरनाक उग्रवादी' के रूप में सूचीबद्ध भी किया गया था. वह सीरिया जाकर ISIS में शामिल होने की कोशिश के आरोप में सजा काट चुका था. दो महीने पहले ही वह सजा काटकर जेल से रिहा हुआ था.
मंत्री ने बताया कि रविवार शाम लगभग 6 बजे बर्लिन पुलिस की एलीट 'SEK' यूनिट को सूचना मिली कि स्पैंडौ (Spandau) जिले के एक गार्डन कॉम्प्लेक्स में संदिग्ध मौजूद है. इसके बाद तुरंत इलाके की घेराबंदी की गई. अपने आपको फंसा देखकर अब्दुल बलोट ने एक धारदार हथियार से अधिकारियों पर हमला कर दिया.
जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोलियां चलाईं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. बर्लिन फायर ब्रिगेड ने उसका इलाज करने की कोशिश की लेकिन मौके पर ही उसकी मौत हो गई. उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. जांच अधिकारी इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि आतंकी हमले में क्या उसके साथ दूसरे लोग भी शामिल ते. इसकी वजह ये है कि उसकी गाड़ी में एक से ज्यादा लोग निकलते देखे गए थे.
उधर घटना के बाद बर्लिन के हजारों लोगों ने ब्रांडेनबर्ग गेट पर मोमबत्तियां, फूल और रेनबो झंडे लेकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी. देश के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने देशवासियों से एकजुटता की अपील करते हुए कहा कि जर्मन समाज अपनी स्वतंत्रता, खुलेपन और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हर कीमत पर करेगा. वहीं, प्राइड परेड के आयोजकों (CSD एसोसिएशन) ने जनता से संयम बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा कि इस तरह के हमलों का उद्देश्य समाज में नफरत फैलाना और विभाजन पैदा करना है, इसलिए इस दुखद घटना का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ या किसी समुदाय विशेष को निशाना बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए.