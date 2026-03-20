'इजरायल को मिलने वाला है मिसाइल सरप्राइज', ईरानी कमांडर ने दी धमकी; कुछ ही देर में IDF ने दे दिया मौत का 'तोहफा'

Brigadier General Ali Mohammad Naini News: जंग के बीच IRGC के प्रवक्ता ने इजरायल को धमकी दी कि उसे जल्द ही'मिसाइल सरप्राइज' मिलने वाला है. इजरायल को यह बात अखर गई. इस बयान के कुछ घंटों के अंदर ही उसने उस प्रवक्ता को 'मौत का सरप्राइज' दे दिया.
Trending Photos
Brigadier General Ali Mohammad Naini Death News: इजरायल और ईरान के बीच जंग जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, शिया मुल्क का नुकसान भी बढ़ता जा रहा है. इजरायली वायुसेना ने शुक्रवार को ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) के वरिष्ठ अधिकारी और प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नैनी को मार गिराया. दिलचस्प बात ये है कि मरने से पहले नैनी ने इजरायल को धमकी दी थी कि उसके लिए 'मिसाइल सरप्राइज' आने वाला है. इस बयान के कुछ घंटों के अंदर ही इजरायल ने सटीक निशाना लगाकर अली मोहम्मद नैनी को 'मौत का सरप्राइज' दे दिया.
अपनी मौत से पहले आखिरी बयान में, ब्रिगेडियर जनरल नैनी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस दावे का मजाक उड़ाया था कि ईरान अब यूरेनियम संवर्धन नहीं कर सकता और बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं बना सकता. नैनी ने कहा कि युद्ध के बावजूद तेहरान की मिसाइल इंडस्ट्री अपने 'उच्चतम स्तर' पर पहुंच चुकी है और उत्पादन लगातार जारी है.
फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार, IRGC के प्रवक्ता ने मौत से पहले देश को आश्वस्त किया कि जंग के लिए ईरान के पास मिसाइलों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और कोई चिंता की बात नहीं है. नैनी ने यह भी कहा था कि ईरानी मिसाइल इंडस्ट्री को परफेक्ट स्कोर मिलना चाहिए, क्योंकि युद्ध की स्थिति में भी वह मिसाइल उत्पादन जारी रखे हुए है.
यूएस-इजरायल को धमकी देते हुए ब्रिगेडियर जनरल नैनी ने कहा था, 'जैसे-जैसे जंग आगे बढ़ेगी, दुश्मन के लिए नए-नए सरप्राइज आएंगे. इससे जंग ज्यादा जटिल और तीव्र होती जाएगी.'
जो बोलेगा, वो मरेगा! ईरान में 19 साल के पहलवान समेत 3 को सरेआम फांसी, इस्लामिक शासन का किया था विरोध
मरने से पहले नैनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस दावे का मजाक उड़ाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरानी नौसेना नष्ट हो चुकी है. ईरानी कमांडर ने कहा, 'क्या ट्रंप ने नहीं कहा था कि ईरान की नौसेना नष्ट हो गई है? अगर ऐसा है, तो हिम्मत करके अपने जहाज फारस की खाड़ी में भेज कर दें. उन्हें पता चल जाएगा कि हमारी नौसेना नष्ट है या बची हुई है.'
दिलचस्प बात रही कि न्यूज एजेंसी की ओर से उनका बयान जारी किए जाने के कुछ घंटों के अंदर ही इजरायल ने उन्हें 'मौत का सरप्राइज' दे दिया. जिसके बाद इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को भी घोषणा करनी पड़ी कि वह अमेरिका-इजरायल के हमलों में मारे गए हैं. IRGC ने बयान जारी कर कहा, 'हमारे प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी अमेरिकी-जायोनी पक्ष के आपराधिक, कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले में भोर के समय शहीद हो गए.'