Advertisement
trendingNow12948396
Hindi Newsदुनिया

Hamas की एक 'हां' बदला सकता है गाजा का भविष्य! जानें शांति समझौते के बाद क्या होगा, कौन चलाएगा प्रशासन?

GAZA Peace Plan: गाजा में शांति समझौते पर अभी भी कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाई है. दोनों तरफ के लोग शांति की बातें तो कर रहे हैं लेकिन कोई भी इस पर आगे नहीं बढ़ रहा है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 05, 2025, 08:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hamas की एक 'हां' बदला सकता है गाजा का भविष्य! जानें शांति समझौते के बाद क्या होगा, कौन चलाएगा प्रशासन?

Israel Hamas Deal: GAZA में लंबे समय से चल रहे संघर्ष के बाद अब एक शांति की उम्मीद दिखाई दी है. अमेरिकी राष्ट्रपित डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा से इजरायली सेना को वापस बुलाने का नया प्लान पेश किया है जिस पर Israel तैयार हो गया है. अब हमास की इस पर सहमति आना बाकी है. इसी बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्जामिन नेतन्याहू ने कहा कि, वह आने वाले कुछ दिनों में गाजा में बंदी बनाए गए बंधकों की रिहाई का ऐलान कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि अगर Hamas इस पर सहमति देता है और ट्रंप का Gaza Peace Plan सफल रहता है तो गाजा में क्या बदलाव हो सकते हैं?

सबसे पहला बदलाव
काफी लंबे समय से चल रहे इस संघर्ष में दोनों ही तरफ के आम लोगों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. अगर हमास भी इस समझौते को स्वीकार करता है तो गाजा में आम लोगों को उनकी जिंदगी पर मंडराते खतरे से आजादी मिलेगी. साथ ही एक बार फिर वहां के आम लोगों के लिए मेडिकल और फूड सिक्योरिटी बहाल हो सकेगी.

यह भी पढ़ें: किस शख्स ने करवाया गाजा में सीजफायर? बरसते आग के गोलों के बीच तैयार किया ट्रंप का 'सीक्रेट प्लान', पुतिन के खास ने उठाया राज से पर्दा

Add Zee News as a Preferred Source

क्या हो सकता है दूसरा बदलाव?
अगर Hamas ट्रंप द्वारा बनाए गए इस नक्शे पर सहमति जताता है तो Gaza में प्रशासन को चलाने के लिए एक अस्थायी सरकार और साथ ही एक लोकल पुलिस सिस्टम भी बनाया जाएगा. इससे फायदा ये होगा कि, गाजा का अस्तित्व बचा रहेगा और इजरायल-फिलिस्तीन के बंटवारे वाली Two Nation Theory की बात आगे बढ़ सकेगी जिससे दोनों देशों में शांति कायम रह सके.

यह भी पढ़ें: विपक्षियों से चुन-चुनकर बदला ले रहे ट्रंप, शटडाउन की आड़ में 16 राज्यों की ₹2,396,398,500 फंडिंग रोकी, जानें पूरा गेमप्लान

क्या होगा तीसरा बड़ा बदलाव?
इजरायल तो ट्रंप के बनाए गए इस रोडमैप को मानने के लिए तैयार. Hamas भी अगर तैयार हो जाता है तो, अमेरिका और अरब देशों की मदद से फिलिस्तीनी अथॉरिटी को गाजा को फिर से डेवलप करने के लिए फंड मिल सकेगा. ट्रंप अपनी इंटरनेशनल पीस-मेकर छवि बनाने के लिए गाजा में पैसा बहा सकते हैं.  

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

america on israel palestine warDonald Trump Gaza Peace Plan

Trending news

इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
IMD
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
DNA
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील'
DNA
भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील'
DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
DNA Analysis
DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
DNA
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
World Highest Road
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
Jairam ramesh
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
Navi Mumbai Airport
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
diwali 2025
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
Medical News in Hindi
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
;