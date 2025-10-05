Hamas की एक 'हां' बदला सकता है गाजा का भविष्य! जानें शांति समझौते के बाद क्या होगा, कौन चलाएगा प्रशासन?

Israel Hamas Deal: GAZA में लंबे समय से चल रहे संघर्ष के बाद अब एक शांति की उम्मीद दिखाई दी है. अमेरिकी राष्ट्रपित डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा से इजरायली सेना को वापस बुलाने का नया प्लान पेश किया है जिस पर Israel तैयार हो गया है. अब हमास की इस पर सहमति आना बाकी है. इसी बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्जामिन नेतन्याहू ने कहा कि, वह आने वाले कुछ दिनों में गाजा में बंदी बनाए गए बंधकों की रिहाई का ऐलान कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि अगर Hamas इस पर सहमति देता है और ट्रंप का Gaza Peace Plan सफल रहता है तो गाजा में क्या बदलाव हो सकते हैं?

सबसे पहला बदलाव

काफी लंबे समय से चल रहे इस संघर्ष में दोनों ही तरफ के आम लोगों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. अगर हमास भी इस समझौते को स्वीकार करता है तो गाजा में आम लोगों को उनकी जिंदगी पर मंडराते खतरे से आजादी मिलेगी. साथ ही एक बार फिर वहां के आम लोगों के लिए मेडिकल और फूड सिक्योरिटी बहाल हो सकेगी.

क्या हो सकता है दूसरा बदलाव?

अगर Hamas ट्रंप द्वारा बनाए गए इस नक्शे पर सहमति जताता है तो Gaza में प्रशासन को चलाने के लिए एक अस्थायी सरकार और साथ ही एक लोकल पुलिस सिस्टम भी बनाया जाएगा. इससे फायदा ये होगा कि, गाजा का अस्तित्व बचा रहेगा और इजरायल-फिलिस्तीन के बंटवारे वाली Two Nation Theory की बात आगे बढ़ सकेगी जिससे दोनों देशों में शांति कायम रह सके.

क्या होगा तीसरा बड़ा बदलाव?

इजरायल तो ट्रंप के बनाए गए इस रोडमैप को मानने के लिए तैयार. Hamas भी अगर तैयार हो जाता है तो, अमेरिका और अरब देशों की मदद से फिलिस्तीनी अथॉरिटी को गाजा को फिर से डेवलप करने के लिए फंड मिल सकेगा. ट्रंप अपनी इंटरनेशनल पीस-मेकर छवि बनाने के लिए गाजा में पैसा बहा सकते हैं.