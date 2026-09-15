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'अभी बहुत काम बाकी, हम पूरा करेंगे', हिजबुल्लाह के एक और ठिकाने पर इजरायल का एक्शन; नेतन्याहू बोले- जारी रहेगा ऑपरेशन

इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. पीएम नेतन्याहू की ऑफिस के एक्स पोस्ट में बताया गया कि इजरायल ने ब्यूफोर्ट रिज और अली अल-ताहर रिज पर हिजबुल्लाह के बड़े आतंकवादी गढ़ को खत्म कर दिया. इजरायली पीएम का कहना है कि लेबनान में आगे भी एक्शन जारी रहेंगे, जबतक काम पूरा नहीं हो जाता है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 15, 2026, 07:00 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 07:01 AM IST
'अभी बहुत काम बाकी, हम पूरा करेंगे', हिजबुल्लाह के एक और ठिकाने पर इजरायल का एक्शन; नेतन्याहू बोले- जारी रहेगा ऑपरेशन
Image Credit: इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने फिर हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है. (फाइल फोटो)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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