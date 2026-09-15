'अभी बहुत काम बाकी, हम पूरा करेंगे', हिजबुल्लाह के एक और ठिकाने पर इजरायल का एक्शन; नेतन्याहू बोले- जारी रहेगा ऑपरेशन

Israel and Hezbollah War: इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर चेतावनी देते हुए कहा कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा. इजरायल के पीएम कार्यालय की ओर से एक पोस्ट में कहा गया कि इजरायल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल की है. इस पोस्ट में बताया गया कि इजरायल ने ब्यूफोर्ट रिज और अली अल-ताहर रिज पर हिजबुल्लाह के बड़े आतंकवादी ठिकाने को समाप्त कर दिया है.
दरअसल, इजरायल के पीएम ने हाल में एक बयान में कहा कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को जड़ से समाप्त करने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. उन्होंने यह भी कहा कि लेबनान के सिक्योरिटी जोन के अंदर आतंकवादी ढांचे को खत्म करने का अभियान जारी रहेगा.
सोमवार (14 सितंबर) को इजरायली पीएम के आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक पोस्ट किया गया. इस पोस्ट में कहा गया कि इजरायल ने ब्यूफोर्ट रिज और अली अल-ताहर रिज पर हिजबुल्लाह के बड़े आतंकवादी गढ़ को खत्म कर दिया है. हमारी नीति साफ है. हम लेबनान के सिक्योरिटी जोन में आतंकवादी ढांचे को खत्म करना जारी रखेंगे. हम इजरायल के लिए किसी भी खतरे को दूर करने का काम जारी रखेंगे.
इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर से कड़े शब्दों में अपने दुश्मनों को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर अभी भी इजरायल के दुश्मनों ने सबक नहीं सीखा, तो उन्हें और भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा. इजरायल पर दोबारा हमले के बारे में सोचना बेहद खतरनाक हो सकता है. हालांकि, इस पोस्ट में कहा गया कि अभी काम पूरा होना बाकी है. नेतन्याहू की ओर से भरोसा जताया गया कि इजरायल इस काम को पूरा करेगा.
गौरतलब है कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का ये बयान ऐसे समय पर आया है, जब लेबनान और इजरायल के बीच बातचीत चल रही है. गत महीने ही लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने कहा था कि रोम में दोनों देशों के बीच बातचीत के दौरान बॉर्डर विवाद और कैदियों की रिहाई जैसे मुद्दों पर प्रगति भी हुई.
इस बैठक के दौरान सीजफायर, घरों को गिराना और बुलडोजर से उन्हें हटाना, सीमा का मुद्दा और कैदियों की वापसी के साथ पायलट एरिया की पहचान शामिल थी. लेबनान के राष्ट्रपति आउन की ओर से कहा गया है कि सीमा और कैदियों से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति देखने को मिली है.