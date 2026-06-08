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ईरान के हमले का इजरायल ने दिया मुंहतोड़ जवाब! पश्चिमी और मध्य तेहरान में कई सैन्य ठिकाने तबाह

Israeli Attack On Iran: सोमवार को इजरायल पर हुए ईरानी मिसाइल हमले का करारा जवाब देते हुए इजरायली वायुसेना ने बड़ी कार्रवाई की है. मिलिट्री इंटेलिजेंस के पुख्ता इनपुट के आधार पर इजरायली एयरफोर्स ने पश्चिमी और मध्य ईरान में स्थित कई प्रमुख सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं. इस अचानक हुई कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट है.

Published: Jun 08, 2026, 07:39 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:47 AM IST
ईरान के हमले का इजरायल ने दिया मुंहतोड़ जवाब! पश्चिमी और मध्य तेहरान में कई सैन्य ठिकाने तबाह

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