/ईरान के हमले का इजरायल ने दिया मुंहतोड़ जवाब! पश्चिमी और मध्य तेहरान में कई सैन्य ठिकाने तबाह

Iran-Israel War: मिडिल ईस्ट में छिड़ा कड़ा संघर्ष अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. सोमवार को ईरान द्वारा इजरायल पर किए गए मिसाइल हमले का करारा जवाब देते हुए इजरायली वायुसेना (IAF) ने ईरान के भीतर घुसकर भीषण बमबारी की है. मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिले पुख्ता और सटीक इनपुट्स के आधार पर, इजरायल की एयरफोर्स ने कुछ ही देर पहले पश्चिमी और मध्य ईरान में मौजूद ईरानी शासन के कई प्रमुख सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं.
रक्षा सूत्रों के मुताबिक, इजरायल की यह अचानक सैन्य कार्रवाई ईरान के आतंकी ढांचे और उसके सैन्य कमान केंद्रों को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए की गई है. इस बड़े हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है. फिलहाल, इस ऑपरेशन में हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी आना अभी बाकी है. इजरायल का यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस सलाह के बिल्कुल विपरीत है, जिसमें उन्होंने इजरायल को संयम बरतने को कहा था.
इस जवाबी हमले से ठीक पहले, वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच कूटनीतिक गलियारों में भारी सरगर्मी देखी गई थी. टाइम्स ऑफ इजरायल और एक्सियोस (Axios) की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के मिसाइल हमले के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बेहद गोपनीय और गंभीर बातचीत हुई थी. इस बातचीत के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू से सीधे तौर पर अपील की थी कि वे उत्तरी इजरायल पर हुए ईरानी मिसाइल हमलों का कोई सैन्य जवाब न दें ताकि युद्ध को और आगे बढ़ने से रोका जा सके. हालांकि, इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने इस सलाह पर कोई आधिकारिक पुष्टि या बयान जारी नहीं किया और कुछ ही घंटों बाद अपनी एयरफोर्स को ईरान में तबाही मचाने का ग्रीन सिग्नल दे दिया.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को ईरान के मिसाइल हमले पर सख्त नाराजगी जाहिर की थी. ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि इस तरह के हमलों से किसी का भला नहीं होने वाला और ईरान को तुरंत बातचीत की मेज पर लौटना चाहिए. ट्रंप ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा था कि हम एक बहुत बड़े ऐतिहासिक समझौते के बेहद करीब पहुंच चुके थे. मैं तो यह कहूंगा कि आने वाले हफ्ते में सोमवार, मंगलवार या बुधवार तक डील फाइनल होने वाली थी. लेकिन ठीक उसी वक्त ईरान ने मिसाइलें दाग दीं. अब बस बहुत हुआ! अपनी मिसाइलें दागने का शौक पूरा हो गया हो, तो वापस आइए और समझौता कीजिए.
गौरतलब है कि बीती 8 अप्रैल को दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष-विराम (Ceasefire) के बाद यह पहला मौका था, जब ईरान ने सरहद की दीवारें लांघकर सीधे इजरायल की मुख्य भूमि को निशाना बनाया. सोमवार को हुए इस हमले के बाद पूरे इजरायल के आसमान में लाल लपटें और धमाकों की गूंज सुनाई देने लगी थी. इजराइल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने बताया था कि खतरे की पहचान होते ही देशभर में सायरन बजा दिए गए थे और इजरायल के अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम (जैसे आयरन डोम और एरो) ने इन मिसाइलों को हवा में ही बेअसर करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी. शुरुआती रिपोर्टों में किसी बड़े जानमाल के नुकसान की खबर नहीं थी और इजराइली वायुसेना ने नागरिकों को सुरक्षित बंकरों में रहने की हिदायत दी थी.
मिडिल ईस्ट में आए इस भूचाल की पटकथा रविवार को ही लिख दी गई थी. दरअसल, रविवार को हिज्बुल्लाह ने इजरायल के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर भारी गोलाबारी की थी. इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दहियेह जिले में एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की और हिज्बुल्लाह के मुख्य आतंकवादी मुख्यालय को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया. अपने सबसे बड़े सहयोगी और प्रॉक्सी हिज्बुल्लाह पर हुए इसी हमले का बदला लेने के लिए ईरान ने सोमवार को इजरायल पर मिसाइलें दागी थीं. लेकिन अब इजरायल ने सीधे ईरान के भीतर बमबारी करके यह साफ कर दिया है कि वह किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है, जिससे अब पूरे क्षेत्र में एक विनाशकारी महायुद्ध का खतरा हकीकत में बदलता दिख रहा है.