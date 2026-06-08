/ईरान के हमले का इजरायल ने दिया मुंहतोड़ जवाब! पश्चिमी और मध्य तेहरान में कई सैन्य ठिकाने तबाह

मिडिल ईस्ट में आए इस भूचाल की पटकथा रविवार को ही लिख दी गई थी. दरअसल, रविवार को हिज्बुल्लाह ने इजरायल के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर भारी गोलाबारी की थी. इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दहियेह जिले में एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की और हिज्बुल्लाह के मुख्य आतंकवादी मुख्यालय को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया. अपने सबसे बड़े सहयोगी और प्रॉक्सी हिज्बुल्लाह पर हुए इसी हमले का बदला लेने के लिए ईरान ने सोमवार को इजरायल पर मिसाइलें दागी थीं. लेकिन अब इजरायल ने सीधे ईरान के भीतर बमबारी करके यह साफ कर दिया है कि वह किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है, जिससे अब पूरे क्षेत्र में एक विनाशकारी महायुद्ध का खतरा हकीकत में बदलता दिख रहा है.