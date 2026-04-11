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Hindi Newsदुनियादरिया में गया सीजफायर... किसी की नहीं सुन रहे नेतन्याहू, लेबनान पर ताबड़तोड़ गिराए बम, 13 की मौत

दरिया में गया सीजफायर... किसी की नहीं सुन रहे नेतन्याहू, लेबनान पर ताबड़तोड़ गिराए बम, 13 की मौत

Israel Attack On Lebanon: भले ही पश्चिम एशिया में सीजफायर लागू हो चुका है, लेकिन इजरायल-लेबनान फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं. दोनों देश एक-दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं. हाल ही में इजरायली हमले में 13 लोग मारे गए हैं. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 11, 2026, 06:28 PM IST
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दरिया में गया सीजफायर... किसी की नहीं सुन रहे नेतन्याहू, लेबनान पर ताबड़तोड़ गिराए बम, 13 की मौत

West Asia War: पश्चिम एशिया की जंग में सीजफायर होने के बाद भी शांति का कोई नामोनिशान नहीं है. बता दें कि इजरायल ने युद्धविराम की बातचीत के बावजूद दक्षिणी लेबनान के नबातीह जिले में अपने हवाई अभियान तेज कर दिए हैं. इस दौरान हुए हवाई हमलों में कम से कम 13 लोग मारे गए और कई जगहों पर तबाही मची. बताया जा रहा है कि इजरायली वॉरप्लेंस ने लेबनान में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को भी निशाना बनाया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई. इसके बाद हुए एक और हवाई हमले में 3 लोग मारे गए.  

बेरूत पर दागी ताबड़तोड़ मिसाइलें

'शिन्हुआ' की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कफर सिर पर हुए हमले में इस्लामिक हेल्थ अथॉरिटी से संबंधित एक पैरामेडिक समेत 4 लोग मारे गए और 4 अन्य घायल हो गए. वहीं जेफ्ता पर हुए एक हवाई हमले में लेबनानी सिविल डिफेंस के एक सदस्य समेत 3 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए. बता दें कि पश्चिम एशिया में सीजफायर की घोषणा के बावजूद इजरायल-लेबनान एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं. यहां तक की युद्धविराम की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही इजरायल ने बेरूत पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागीं.   

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सीजफायर के बावजूद जारी हमला  

एक ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पश्चिम एशिया जंग के सीजफायर में लेबनान शामिल नहीं है क्योंकि वहां हिजबुल्लाह है, तो वहीं पाकिस्तान का कहना है कि सीजफायर लेबनान तक भी लागू होना चाहिए. बता दें कि सीजफायर को लेकर पाकिस्तान में ईरानी और अमेरिकी अधिकारी आज वार्ता कर रहे हैं. वहीं सीजफायर के कुछ समय बाद इजरायल ने 10 मिनट में लेबनान में हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा जगहों पर मिसाइल हमले किए. इसको लेकर ईरान ने फिर से होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है. 

ये भी पढ़ें-  'खामेनेई से भी ज्यादा खूंखार ईरान की नई सरकार...,' IDF के खुलासे ने बढ़ाई ट्रंप-नेतन्याहू की चिंता   

युद्धविराम पर चर्चा 

बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच बुधवार (8 अप्रैल 2026) को सीजफायर की घोषणा हुई थी. हालांकि, इजरायल ने साफ कहा है कि यह सीजफायर लेबनान में चल रहे संघर्ष पर लागू नहीं होता है. इसके बाद उसने लेबनान पर अपना अब तक का सबसे बड़ा हमला करते हुए 300 से ज्यादा लोग मारे गए. इस हमले में 1,100 से ज्यादा घायल हुए. शुक्रवार (9 अप्रैल 2026) को लेबनान-इजरायल ने अमेरिका की मध्यस्थता में अगले मंगलवार को वाशिंगटन में युद्धविराम को लेकर बैठक करने पर सहमति जताई. वहीं ईरान ने अमेरिका के साथ वार्ता शुरू होने से पहले लेबनान में युद्धविराम और ईरान के ब्लॉक किए हुए एसेट्स की रिहाई की मांग की. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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