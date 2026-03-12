ईरान ने 47 साल तक सबको नुकसान पहुंचाया...जंग के बीच ट्रंप का बड़ा ऐलान; अमेरिका भी छोड़ेगा 172 मिलियन बैरल तेल

Middle East Tension: इजरायल-अमेरिका और ईरान में कई दिनों से जंग हो रही है. इस जंग का असर दुनियाभर में देखा जाने लगा है. ईरान खाड़ी देशों पर भी हमला कर रहा है. जंग के बीच तेल की कीमतों में उछाल भी आया है. कीमतों को कम करने के लिए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका 172 मिलियन बैरल तेल छोड़ेगा. साथ ही उन्होंने तेल कंपनियों से कहा है कि यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ईरान ने 47 साल तक सबको नुकसान पहुंचाया है.

जंग के बीच अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक रिजर्व से 172 मिलियन बैरल तेल निकालने वाला है. अमेरिका के द्वारा ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी न हो और दुनियाभर में तेल की सप्लाई सही तरीके से होती रहे. एजेंसी ने एक पोस्ट करते हुए लिखा कि प्लांड डिस्चार्ज रेट के आधार पर रिलीज होने में लगभग 120 दिन लगेंगे. यह कदम ईरान की उस चेतावनी के बाद उठाया गया जिसमें कहा गया था कि वह एक लंबे युद्ध के लिए तैयार है जो ग्लोबल इकॉनमी को "तबाह" कर सकता है.

तेल कंपनियों से कही ये बात

इसके अलावा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेल कंपनियों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमने एक रात में उनके लगभग सभी माइन शिप खत्म कर दिए, उनकी लगभग पूरी नेवी खत्म हो गई है. हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि यह मुमकिन है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पूरी दुनिया के तेल और गैस के सप्लाई का पांचवां हिस्सा गुजरता है. दावा है कि इन रास्तों पर ईरान ने बारूद बिछा दी है. उन्होंने कहा कि ईरान दुनिया को 47 साल का नुकसान पहुंचाने की बड़ी कीमत चुका रहा है. हमने उन पर इतना बुरा हमला किया है जितना इतिहास में किसी भी देश पर नहीं हुआ और यह अभी खत्म नहीं हुआ है.

इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी भी छोड़गी तेल

इससे पहले मौजूदा हालात को देखते हुए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) ने 400 मिलियन बैरल का ऑयल रिजर्व रिलीज करने का ऐलान किया है. इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा कि संगठन के सदस्य देशों ने अपने रिजर्व तेल भंडार से 40 करोड़ बैरल तेल रिलीज करने पर सहमति दे दी है. जिसके बाद ट्रंप ने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज सुबह, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी दुनिया भर के अलग-अलग नेशनल पेट्रोलियम रिजर्व से रिकॉर्ड 400 मिलियन बैरल तेल छोड़ने में तालमेल बिठाने पर सहमत हो गई, जिससे तेल की कीमतें काफी कम हो जाएंगी, क्योंकि हम अमेरिका और दुनिया के लिए इस खतरे को खत्म कर रहे हैं. (AP)

