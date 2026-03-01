Israel Iran War: उड़ने से पहले ही ईरान के F-5 और F-4 फाइटर जेट जमींदोज, तबरीज एयरपोर्ट पर कहर बनकर टूटी इजरायली एयरफोर्स; वीडियो में दिखा डरावना मंजर

Israel Iran War: शनिवार (28 फरवरी) को इजरायल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन 'रोरिंग लायन' शुरू किया. ईरान पर इजरायल की वायुसेना कहर बनकर टूट रही है. दावा किया जा रहा है कि 200 से अधिक लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल इजरायल की ओर से ईरान पर हमले के लिए किया गया. इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई. हमलों का सिलसिला रविवार को भी जारी है.

इजरायल लगातार ईरान पर बम बरसा रहा है, तो वहीं तेहरान की ओर से अमेरिका के सहयोगी 8 देशों पर हमला किया जा रहा है. इस बीच इजरायली डिफेंस फोर्स (IDF) ने एक वीडियो जारी किया है. दावा किया जा रहा है कि इजरायल ने हवाई हमले में ईरान के तबरीज एयरपोर्ट पर दो F5, F4 फाइटर जेट को नस्तानाबूत कर दिया.

IDF ने जारी किया वीडियो

बताया गया है कि ये हमले ऐसे समय पर हुए, जब ये दोनों लड़ाकू विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहे थे. इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक्स पर लिखा कि यह हमला ईरानी एयर फोर्स की गतिविधियों को कमजोर करने और उसके एरियल डिफेंस सिस्टम की कमजोरी को और बढ़ाने के लिए किया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

STRUCK: Two F5 and F4 fighter jets at the airport of Tabriz in western Iran, as the jets were prepared for takeoff The strike was conducted to degrade the Iranian Air Force’s activities and to further expand the degradation of their aerial defense. pic.twitter.com/lEvpyiPI5M — Israel Defense Forces (@IDF) March 1, 2026

यह भी पढ़ें: Iran New Supreme Leader: कौन हैं अली रजा अराफी, जो बने ईरान के नए अंतरिम सुप्रीम लीडर?

रविवार को भी ईरान पर जारी है हमला

रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान की राजधानी तेहरान में रविवार को भी कई जगहों पर धमाकों की आवाजें सुनी गईं. यह घटना अमेरिका के साथ इजरायल के संयुक्त हमले के एक दिन बाद हुई, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई मारे गए थे. इजरायल के रक्षा बलों की ओर से कहा गया कि आईडीएफ तेहरान के केंद्र में स्थित ईरानी आतंकी शासन से जुड़े ठिकानों पर हमले कर रहा है.

ईरान ने दी सीधी चेतावनी

उधर, इजरायली हमलों पर ईरान का पलटवार जारी है. वहीं, तेहरान के क्रांतिकारी गार्ड्स ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान के सशस्त्र बलों के इतिहास में सबसे भीषण आक्रमण अभियान किसी भी क्षण शुरू हो सकता है. यह भी दावा किया गया कि ईरान कब्जे वाले क्षेत्रों और अमेरिकी आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाएगा.

इजरायली हमले में खामेनेई की मौत

गौरतलब है कि परमाणु वार्ता के रुकने के और ईरान की ओर से परमाणु गतिविधियों को फिर से शुरू करने के दावों के बाद अमेरिका और इजरायल ने शनिवार को ईरान के कई शहरों पर एक साथ हमले किए. इस हमले में तेहरान को तगड़ा नुकसान पहुंचा है. ईरानी मीडिया के अनुसार, खामेनेई के साथ-साथ उनकी बेटी, दामाद और पोती की भी मौत हो गई. ईरान की मीडिया ने रविवार को दावा किया कि खामेनेई की हत्या उनके आवास परिसर में हुई और उनके शव की तस्वीर इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देखी.

यह भी पढ़ें: खामेनेई की मौत से गुस्साए पाकिस्तानियों ने कराची में अमेरिकी मिशन फूंका, US कमांडोज की फायरिंग में 9 की मौत