मिसाइल डिफेंस सिस्टम, सैटेलाइट से सीधे कनेक्शन.... किस खास विमान का इस्तेमाल करते हैं नेतन्याहू? खामेनेई का प्लेन भी है बेहद खास

Israeli PM and Iran Supreme Leader Plane Name: इजरायल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से शनिवार (28 फरवरी 2026) को ईरान पर हमला बोला. ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों को इजरायल की ओर से दागी गई मिसाइलों ने निशाना बनाया. इजरायल ने सबसे पहले ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को निशाना बनाया. इजरायली हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की. ईरान की ओर से इजरायल के अलावा बहरीन, यूएई और सऊदी अरब समेत कुल 8 देशों में स्थित अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी गईं.

लेकिन इससे इतर एक अलग जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं. क्या आपको पता है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई किसी भी घरेलू या विदेश यात्रा के लिए किस विमान का उपयोग करते हैं और यह कितने पावरफुल हैं. आपको जानना चाहिए कि ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई विदेश की यात्रा बेहद कम करते हैं. वहीं, इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी विदेश यात्रा के लिए एक खास विमाम का इस्तेमाल करते हैं.

किस विमान का इस्तेमाल करते हैं इजरायली पीएम?

विंग ऑफ जायन इजरायल सरकार का मुख्य आधिकारिक परिवहन विमान है. इस विमान का इस्तेमाल इजरायल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के लिए किया जाता है. ये विमान पूरी तरीके से इजरायली वायुसेना के अधीन है. इस विमान को हमेशा उच्चतम सुरक्षा मानकों पर ऑपरेट किया जाता है.

जानिए विंग ऑफ जायन की खासियत

इजरायल के पीएम और राष्ट्रपति के आधिकारिक विमान विंग ऑफ जायन को इजरायल का एयरफोर्स वन के नाम से भी जाना जाता है. इंटरनेट पर मिली जानकारी के अनुसार, यह विमान एक विशेष तौर पर मॉडिफाई बोइंग 767-300ER है. यह उच्च सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है.

इस विमान में मिसाइल डिफेंस सिस्टम है. विमान एल्बिट सिस्टम्स की ओर से बनाई गई स्काई शील्ड से लैस है.

इस विमान को साइबर हमलों से सुरक्षित रखने के लिए एक खास कवच प्रदान किया गया है.

सबसे खास बात है कि ये विमान पूरी तरीके से एन्क्रिप्टेड सैटेलाइट संचार से लैस है, जिससे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उड़ान के दौरान भी इजरायल के सुरक्षा अधिकारियों के अलावा सेना के साथ संपर्क में रह सकते हैं.

विमान अंदर एक खास कॉन्फ्रेंस रूम है, जहां पर संकट के समय सैन्य अभियान या कई महत्वपूर्ण बैठकें भी आयोजित की जा सकती हैं.

यह विमान एक बार उड़ान भरने के बाद 11,000 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम है. इससे यह विमान किसी भी अंतरराष्ट्रीय यात्रा को आसानी से पूरा कर लेता है. विमान में खास प्रकार की मेडिकल रूम भी उपलब्ध है, जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में सेवा देने के लिए तैयार रहता है.

विमान में प्रधानमंत्री के लिए एक निजी कार्यालय भी बनाया गया है, जिसमें वह बैठकर उड़ान दौरान भी महत्वपूर्ण कामों को निपटा सकते हैं.

किस विमान से यात्रा करते हैं खामेनेई?

रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई किसी एक खास विमान से यात्रा नहीं करते हैं. बताया जाता है कि खामेनेई किसी आधिकारिक यात्रा के लिए विशेष तौर पर मॉडिफाइड विमानों का इस्तेमाल करते हैं. सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया जाता है. जानकारी के अनुसार, खामेनेई इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एयर फोर्स के विशेष VIP बोइंग 747 या 707 विमानों का इस्तेमाल करते हैं. यह विमान खास प्रकार की सुविधाओं से लैस होते हैं.

खामेनेई जिन विमानों का इस्तेमाल करते हैं उनका खास तौर पर स्पेशल एयर मिशन के लिए उपयोग किया जाता है. इन विमानों में खास प्रकार की सुरक्षा प्रणाली होती है.

हालांकि, कई बार आवश्यकता पड़ने पर खामेनेई महान एयर (Mahan Air) जैसे एयरलाइंस के आधुनिक बोइंग 777-200ER का भी इस्तेमाल किसी आधिकारिक यात्रा के लिए करते हैं.

रिपोर्ट्स के अनुसार, खामेनेई अपनी सुरक्षा का बेहद प्राथमिकता देते हैं और वह अत्यधिक सुरक्षित विमानों का ही इस्तेमाल करते हैं. ईरान के सुप्रीम लीडर बेहद कम ही किसी विदेश यात्रा पर जाना पसंद करते हैं.

