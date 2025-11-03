Israel News: फिलिस्तीन बंधक को गाली देने वाला वीडियो किया था लीक, बुरी फंसी वकील, अब खाएगी जेल की हवा

Israel News: इजरायल के सैनिकों के फिलिस्तीनी बंधक को गाली देने वाला वीडियो लीक करने वाली पूर्व सैन्य वकील यिफात तोमर-येरुशाल्मी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं. उन्हें इजरायली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. सोमवार को नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ने इसकी जानकारी दी.

रविवार को अपना इस्तीफा देने के बाद यिफात तोमर कई घंटों के लिए गायब हो गई थीं. इसके बाद मीडिया में अटकलें शुरू हो गई थीं कि उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की है.

यिफात ने कबूला सच

शुक्रवार को उनके इस्तीफे की कॉपी इजरायली मीडिया में आई, जिसमें यिफात ने कबूला कि उनके दफ्तर ने पिछले साल वीडियो मीडिया को दिया था.

2024 में वीडियो लीक होने के बाद से पांच रिजर्व सैनिकों पर औपचारिक रूप से आरोप लगाए गए थे. उन पर जो आरोप लगे थे, उनमें से एक ये था कि उन्होंने एक बंदी के मलाशय के पास 'नुकीली चीज' से वार किया था.

राष्ट्रीय सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन ग्वीर ने सोमवार को टेलीग्राम पर कहा, 'इस बात पर सहमति बनी है कि कल रात की घटनाओं के मद्देनजर, जेल सेवा उस हिरासत केंद्र में बंदी की सुरक्षा में ज्यादा सतर्कता बरतेगी जहां उसे रखा गया है.'

बयान में, बेन ग्वीर ने आईडीएफ (सैन्य) सैनिकों के खिलाफ मानहानि के मामले की पूरी सच्चाई सामने लाने के लिए पेशेवर तरीके से जांच करने करने पर जोर दिया.

'जान देने का नहीं था इरादा'

बयान में यह नहीं बताया गया कि उस पर क्या आरोप लगाए गए हैं. सोमवार को चैनल 12 ने बताया कि पुलिस को शक है कि तोमर का अपनी जान देने का कोई इरादा नहीं है और फोन से पीछा छुड़ाने के लिए वह अचानक लापता हो गईं, जिसमें काफी संवेदनशील जानकारियां हैं.

इजरायली मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स ये भी आईं कि उन्होंने एक लेटर छोड़ा है, जिसे सुसाइड नोट माना जा रहा है. शुक्रवार को, इजरायली सेना ने घोषणा की कि तोमर-येरुशालमी ने पिछले साल दक्षिणी इजरायल में सेदे तेइमान मिलिट्री अड्डे पर लीक हुए फुटेज की जांच लंबित रहने तक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.