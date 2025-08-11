इजरायल के हमले में मरे अल जजीरा के पत्रकार, IDF ने बताया आतंकी, कहा- हमास के लिए कर रहे थे काम

Israel War On Gaza: इजरायल और हमास के बीच लगातार जारी युद्ध में गाजा को काफी बड़ा नुकसान हुआ है. वहां की स्थिति दयनीय हो चुकी है. वहीं अब गाजा शहर मे कुछ पत्रकारों के मारे जाने की खबर सामने आई है. इजरायल की ओर से गाजा शहर में स्थित अल शिफा अस्पताल के बाहर पत्रकारों के एक कैंप पर हमला किया गया, जिसमें 5 पत्रकारों की मौत हुई.

गाजा में पत्रकारों की हत्या

'अल जजीरा' की रिपोर्ट के मुताबिक मृतक पत्रकारों में उसके 2 संवादाता अनस अलशरीफ और मोहम्मद करीके के साथ कैमरा ऑपरेटर इब्राहिम जहीर और मोहम्मद नौफाल शामिल थे. इजरायली सेना की ओर से अनस अलशरीफ की हत्या की पुष्टि की पुष्टि की गई है. साथ ही आरोप लगाया है कि वह 'अल जजीरा' के पत्रकार के वेश में काम कर रहा था, लेकिन वह मूल रूप से हमास कार्यकर्ता था.' अल जजीरा' के मुताबिक न्यूयॉर्क स्थित कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (CPJ) ने 7 अक्टूबर साल 2023 से कम से कम 186 पत्रकारों की हत्या की पुष्टि की है. वहीं इजरायल ने कम से कम 90 पत्रकारों को कैद किया है.

ये भी पढ़ें- ट्रंप के सहारे लंबी छलांग लगाना चाह रहे मुनीर? अमेरिका में बैठकर हांकने लगी बड़ी-बड़ी बातें

पत्रकार के वेश में था हमास कार्यकर्ता?

इजरायल का कहना है कि हमास आतंकवादी अनस अल शरीफ खुद को 'अल जजीरा' का पत्रकार बताता था, लेकिन वह हमास के एक आतंकवादी समूह का प्रमुख था और उसने कई इजरायली नागरिकों और IDF सैनिकों पर रॉकेट से हमले किए थे. इसको लेकर IDF ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'X'पर लिखा,' गाजा से मिली खुफिया जानकारी और डॉक्यूमेंट्स जिनमें रोस्टर, आतंकवादी ट्रेनिंग लिस्ट और सैलरी रिकॉर्ड शामिल हैं साबित करते हैं कि वह अल जजीरा से जुड़ा एक हमास कार्यकर्ता था. प्रेस बैज आतंकवाद के लिए ढाल नहीं है.'

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान में मौत का कुआं बनीं सड़कें, 7 महीनों में 546 लोग मरे, हाथ पर हाथ धरे बैठा प्रशासन

पहले दी गाजा में आने की अनुमति फिर कर दी हत्या

'अल जजीरा' के मुताबिक इजरायल की ओर से यह हमला इजरायली प्रधानमंत्री के विदेशी मीडिया को यह बताने के कुछ घंटों बाद हुआ कि उन्होंने कुछ विदेशी पत्रकारों को गाजा पट्टी में प्रवेश की अनुमति देने का फैसला किया है. नेतन्याहू ने यरुशलम में कहा था,' दरअसल हमने फैसला किया है और मैंने सेना को आदेश दिया है कि विदेशी पत्रकारों को लाया जाए.' उन्होंने आगे कहा,' सुरक्षा सुनिश्चित करने की समस्या है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे जिम्मेदारी और सावधानी से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के तरीके से किया जा सकता है.' बता दें कि इजरायली अधिकारियों ने लंबे समय से किसी भी विदेशी मीडिया को गाजा पट्टी में प्रवेश करने से रोका हुआ है.

FAQ

गाजा में कितने पत्रकारों की हत्या हुआ?

इजरायल की ओर से किए गए हमले में गाजा के अल शिफा अस्पताल के बाहर 5 पत्रकारों की हत्या कर दी गई.

अनस अलशरीफ कौन था?

इजरायल का कहना है कि मारा गया पत्रकार अनस अलशरीफ अल जजीरा के पत्रकार के रूप में हमास आतंकी था.