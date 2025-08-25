बिजली संयंत्र-गैस स्टेशन सब तबाह...! इजरायल ने यमन में मचाया ऐसा गदर, मिसाइलों की बौछार से धुआं-धुआं हुई राजधानी सना, देखें वीडियो
Israel rains missiles on Yemen capital: इजरायल अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता, ताजा मामला यमन का है, जहां कुछ दिन पहले हूतियों ने इजरायल पर हमला करने की कोशिश की थी,‌ जिसके जवाब में यमन पर इजरायल ने ऐसा हमला किया है, कि यमन की राजधानी सना में गदर मचा हुआ है. आप भी देखें वीडियो.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 25, 2025, 09:17 AM IST
 Israel Attacks on Yemen capital: इजरायल ने रविवार को यमन की राजधानी सना पर जोरदार हवाई हमले किए, जिससे शहर में हाहाकार मच गया. इजरायल ने सना में बिजली संयंत्र और गैस स्टेशन को निशाना बनाया गया, जिसके बाद सना धुएं के गुबार में डूब गया. ये हमले हूती विद्रोहियों द्वारा इजरायल पर मिसाइल दागे जाने के कुछ दिन बाद हुए हैं. यमन को उम्मीद नहीं रही होगी कि इजरायल कुछ इस तरह हमले का जवाब देगा. हूती विद्रोहियों का कहना है कि ये इजरायल की ईरान समर्थित हूतियों के खिलाफ ताजा कार्रवाई है.

आप भी देखें वीडियो:- 

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो
हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, हूती मीडिया कार्यालय के मुताबिक, इजरायल ने सना में कई जगहों पर हमले किए, जिसमें एक बिजली संयंत्र और गैस स्टेशन शामिल हैं. स्थानीय लोगों ने बताया कि राष्ट्रपति भवन और साबीन स्क्वायर के पास भी तेज धमाके सुने गए. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सना की सड़कों पर अफरा-तफरी दिखी. एक वीडियो में इमारतों के बीच आग का गोला उठता दिखा, तो दूसरे में लोग धुएं को देखकर डर से चीख रहे थे. जी न्यूज इन इन वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सका है.  

स्थानीय लोग बोले- घर हिल गए, खिड़कियां टूटीं
सना के निवासियों ने द एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि धमाके इतने तेज थे कि पूरा शहर कांप उठा. हुसैन मोहम्मद, जो राष्ट्रपति भवन के पास रहते हैं, उन्होंने कहा, “धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि लगा सब कुछ खत्म हो जाएगा.” अहमद अल-मेखलाफी ने फोन पर बताया, “मेरा घर हिल गया, खिड़कियां चकनाचूर हो गईं.” धमाके एक बंद सैन्य अकादमी के पास भी सुनाई दिए, जिससे लोग और डर गए.

हूतियों का जवाब- नहीं छोड़ेंगे गाजा
हूती विद्रोहियों ने इजरायल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की कसम खाई है. हूती मीडिया कार्यालय के उप प्रमुख नसरुद्दीन आमेर ने सोशल मीडिया पर लिखा, “चाहे जितने बम गिरें, हम गाजा का साथ नहीं छोड़ेंगे. यह हमारा वादा है, और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारे शरीर में जान है.” हूतियों का कहना है कि वे इजरायल के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां जारी रखेंगे.

क्यों हो रहे हैं ये हमले?
पिछले हफ्ते इजरायल ने हूती नियंत्रित ऊर्जा ढांचे पर हमले का दावा किया था. रविवार के हमले इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव का हिस्सा हैं. हूती विद्रोही अपनी कार्रवाइयों को गाजा के समर्थन से जोड़ते हैं, जबकि इजरायल ने अभी इन हमलों की जिम्मेदारी की पुष्टि नहीं की है.

Yemen

