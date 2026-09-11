/रॉकेट-ड्रोन और घातक हथियार... लेबनान में इजरायल का अंडरग्राउंड एक्शन, बम विस्फोट से उड़ी हिज्बुल्लाह की 2 किलोमीटर लंबी सुरंग

रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने पिछले महीने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि अगर इजरायल ने इस माउंटेन रेंज पर हमले जारी रखे तो वह जोरदार जवाब देगा. जून 2026 में हुए सीजफायर के बावजूद अली अल-ताहेर रिज के आसपास इजरायली हमले और ग्राउंड ऑपरेशन जारी रहे. युद्धविराम के तहत इजरायली सेना को धीरे-धीरे साउथ लेबनान से पीछे हटना था, जबकि लेबनानी सैनिकों को हिज्बुल्ला को अनआर्म करना था. यह प्रक्रिया ठप हो गई क्योंकि हिजबुल्लाह ने अपने हथियार छोड़ने से साफ मना कर दिया. वहीं, इजरायल ने भी हिज्बुल्लाह के हथियार नहीं डालने तक पीछे न हटने की बात कही है.