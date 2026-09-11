/रॉकेट-ड्रोन और घातक हथियार... लेबनान में इजरायल का अंडरग्राउंड एक्शन, बम विस्फोट से उड़ी हिज्बुल्लाह की 2 किलोमीटर लंबी सुरंग

West Asia War: पश्चिम एशिया जंग में इजरायली बॉर्डर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर स्थित अली अल-ताहेर रिज इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जंग के सबसे विवादित क्षेत्रों में से एक बन गया है.
अब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने गुरुवार ( 11 सितंबर 2026) को बताया कि IDF ने साउथ लेबनान में अली अल-ताहेर रिज पर हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया है. इससे वहां इजरायल ने फिर कब्जा कर लिया है.
'अल जजीरा' के मुताबिक, 'रॉयटर्स' ने अज्ञात लेबनानी सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया कि हिजबुल्लाह ने जुलाई में अल-ताहेर रिज पर एक अंडरग्राउंड कमांड सेंटर और हथियारों का भंडार बनाया था. वहीं, इजरायली सेना ने पहाड़ी पर एक शक्तिशाली विस्फोट किया, जिसके झटके और विस्फोट की आवाज साउथ लेबनान के नबातीह और आसपास के इलाकों में महसूस की गई. इजरायली हमले को लेकर अभी तक हिजबुल्लाह की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
विस्फोट को लेकर IDF ने बताया कि इन्फ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करने से पहले उसकी सेनाओं ने पहाड़ी की चोटी पर और जमीन के नीचे दोनों जगह ऑपरेशनल कंट्रोल स्थापित किया. सेना ने बताया कि यह नेटवर्क 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबा था और इसमें दर्जनों रॉकेट, मिसाइलें और ड्रोन के साथ-साथ एंटी टैंक मिसाइलें बारूदी सुरंगें और विस्फोटक उपकरण भी मौजूद थे.
השמדנו הלילה את המוצב האיראני הגדול ביותר מחוץ לאיראן - מנהרות עלי טאהר בלבנון.
משלימים את המשימה. שנה טובה! pic.twitter.com/xbDGu7Fhyf
— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 10, 2026
सेना ने बताया कि टनल हिज्बुल्लाह की बदर यूनिट से जुड़े एक सेंट्रल कमांड कॉम्पलैक्स के अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर के अंदर स्थित था. कॉम्पलैक्स में कमान सेंट्रल, वेपन स्टोरेज रूम और रहने के क्वार्टर थे, जिससे लड़ाके लंबे समय तक अंडरग्राउंड रह सकते थे.
रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने पिछले महीने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि अगर इजरायल ने इस माउंटेन रेंज पर हमले जारी रखे तो वह जोरदार जवाब देगा. जून 2026 में हुए सीजफायर के बावजूद अली अल-ताहेर रिज के आसपास इजरायली हमले और ग्राउंड ऑपरेशन जारी रहे. युद्धविराम के तहत इजरायली सेना को धीरे-धीरे साउथ लेबनान से पीछे हटना था, जबकि लेबनानी सैनिकों को हिज्बुल्ला को अनआर्म करना था. यह प्रक्रिया ठप हो गई क्योंकि हिजबुल्लाह ने अपने हथियार छोड़ने से साफ मना कर दिया. वहीं, इजरायल ने भी हिज्बुल्लाह के हथियार नहीं डालने तक पीछे न हटने की बात कही है.