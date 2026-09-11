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रॉकेट-ड्रोन और घातक हथियार... लेबनान में इजरायल का अंडरग्राउंड एक्शन, बम विस्फोट से उड़ी हिज्बुल्लाह की 2 किलोमीटर लंबी सुरंग


Israel Attack On Lebanon: इजरायल ने साउथ दक्षिणी लेबनान में एक और सुरंग नेटवर्क को उड़ा दिया है. अली अल-ताहेर रिज साउथ लेबनान के कुछ हिस्सों पर नजर रखने वाला एक स्ट्रैटजिक पॉइंट है. विस्फोट बेहद जोरदार हुआ, जिससे 2 किलोमीटर लंबी सुरंग पूरी तरह तबाह हो गई.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 11, 2026, 07:12 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 07:12 AM IST
रॉकेट-ड्रोन और घातक हथियार... लेबनान में इजरायल का अंडरग्राउंड एक्शन, बम विस्फोट से उड़ी हिज्बुल्लाह की 2 किलोमीटर लंबी सुरंग

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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