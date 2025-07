Watch: न्यूज पढ़ रही थी एंकर तभी इजरायल ने सीरिया पर कर दिया हमला, देखते-देखते मलबा बन गई बिल्डिंग

Israel Attack On Syria: इजरायल ने अपने पड़ोसी देश सीरिया में घातक हवाई हमला किया है. इजरायल ने राजधानी दमिश्क में एचटीएस के नेतृत्व वाली सीरियाई सेना के हेडक्वार्टर और सीरिया के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया है. इजरायली सेना (IDF ) ने बयान जारी कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सीरिया के दमिश्क क्षेत्र में सीरियाई शासन के मिलिट्री हेडक्‍वार्टर के एंट्री गेट को ध्वस्त कर दिया है. वहीं, एक सीरियाई टेलीविज़न चैनल के एक वीडियो में भी रक्षा मंत्रालय की इमारत पर लाइव हमला होते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो में लाइव टेलीकास्ट के दौरान खबर पढ़ रही एंकर को अपनी जान बचाते हुए भी दिखाया गया है.

इस वीडियो को इजरायली रक्षा मंत्री इज़राइल कैट्ज़ ने भी पोस्ट किया है, जिसमें मध्य दमिश्क में इज़राइली हमले से एक एंकर जान बचाकर भातगे हुए दिखाई दे रहा है. कैट्ज़ ने X पर एक पोस्ट में कहा, 'भारी हमले शुरू हो गए हैं.' इससे पहले उन्होंने सीरिया को चेतावनी दी थी कि अगर सरकारी सेनाएं दक्षिण में स्थित ड्रूज़ शहर स्वेदा से नहीं हटीं, तो सीरिया पर भारी हमले किए जाएंगे.

यह हमला कैट्ज द्वारा सीरियाई सरकार को सुवेदा से हटने की धमकी देने के कुछ घंटों बाद हुआ, जहां हाल के दिनों में सीरिया के ड्रूज अल्पसंख्यकों के लड़ाकों के साथ उनकी भीषण झड़पें हुई हैं, जिन्हें इजरायल सीरिया में एक संभावित सहयोगी के रूप में देखता है. सीरियाई सरकार द्वारा मंगलवार को घोषित सीजफायर के अचानक टूट जाने के बाद, दक्षिणी शहर, जो ड्रूज़ समुदाय का प्रमुख केंद्र है. वहां भीषण लड़ाई फिर से शुरू हो गई है.

हालात बेहद नाजुक

अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, सीरियाई रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पर दो ड्रोन हमले देखे गए हैं, एक इमारत के प्रवेश द्वार के सामने और दूसरा पीछे की तरफ. हालांकि, इस दौरान कई ड्रोन लगातार ऊपर से गुज़र रहे थे और गोलियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं. इससे साफ पता चलता है कि स्थिति बिगड़ रही है.

वहीं, इज़रायली सेना ने कहा कि यह हमला सीरियाई रक्षा मंत्रालय के पास सैन्य ढांचे को निशाना बनाकर किया गया, जो शासन के काफिलों को बाधित करने और इज़राय़ल की उत्तरी सीमा के पास खतरों को रोकने के व्यापक अभियान का हिस्सा है. तेल अवीव ने कहा कि हवाई हमले का मकसद स्वीदा प्रांत में फिर से शुरू हुई लड़ाई के बीच 'ड्रूज़ आबादी की रक्षा' करना था. जबकि इजरायली वॉर रूम ने कहा, 'कुछ समय पहले, आईडीएफ ने सीरिया के दमिश्क क्षेत्र में सीरियाई शासन के सैन्य मुख्यालय परिसर के प्रवेश द्वार पर हमला किया.'

#BREAKING: A short while ago, the IDF struck the entrance gate of the Syrian regime’s military headquarters compound in the Damascus area of Syria.

The IDF continues to monitor developments and the Syrian regime’s actions against Druze civilians in southern Syria.

— Israel War Room (@IsraelWarRoom) July 16, 2025