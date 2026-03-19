'आंख के बदले आंख' लेने के सिद्धांत पर आगे बढ़ा ईरान, रास लफान से लिया पार्स का बदला, क्या अपने ही बुने जाल में फंस गए इजरायल-अमेरिका?

US Israel Iran War: अब तक ईरान पर परमाणु शक्ति संपन्न होने का आरोप लगाकर युद्ध छेड़ने वाले अमेरिका और इजरायल क्या अब अपने ही बुने जाल में फंस गये हैं ? युद्ध के 20 दिन बाद भी अमेरिका और इजरायल ने ईरान के कई बड़े नेताओं को मार दिया, जिसमें सुप्रीम लीडर खामेनेई भी शामिल हैं. लेकिन इसके बाद भी जंग के बादल छंटने के बजाए इसकी चिंगारी और भड़क रही है.

24 घंटे में लारीजानी समेत ईरान के 3 बड़े नेताओं को मारने के बाद इजरायल ने जहां नई टारगेट लिस्ट जारी कर दी, वहीं उसने अमेरिका की बिना जानकारी के ईरान के पार्स गैस प्लांट को हमले में तबाह कर दिया है, जिसके बाद ईरान ने भी बिना देर किये कतर की रास लफान गैस रिफाइनरी को निशाना बनाया. इस हमले के साथ ही ईरान ने साफ कर दिया कि वो आंख के बदले आंख के सिद्धांत पर चलेगा.

बस इसी हमले के बाद से ट्रंप और नेतन्याहू के बीच टकराव खुलकर सामने आने लगा है. खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट ट्रुथ पर लिखा है कि 'इजरायल ने गुस्से में आकर ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड के 'एक छोटे हिस्से' को निशाना बनाया है. ट्रंप ने कहा कि इस हमले में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी और न ही उसे इसकी जानकारी थी. मतलब ये है कि इजरायल ने ईरान की गैस रिफाइनरी पर बिना अमेरिका को जानकारी दिये हमला कर दिया, जिसके प्रतिशोध में ईरान ने कतर की गैस साइट को निशाना बनाया.

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ऐसा पहली बार नहीं है जब ट्रंप और नेतन्याहू के बीच इस तरह की खटपट की खबरें सामने आई हैं. इजरायल-फिलिस्तीन युद्ध के दौरान भी इस तरह की कई रिपोर्ट सामने आई थीं, जिसमें ये दावा किया गया था, कि नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मैनिपुलेट कर रहे हैं. वहीं ताजा तनाव के बीच ट्रंप दुनिया को ये भी भरोसा दे रहे हैं कि इजरायल अब ईरान की बेहद महत्वपूर्ण और मूल्यवान साउथ पार्स फील्ड पर कोई और हमला नहीं करेगा. क्या इसका मतलब ये माना जाए कि बिना इजरायल की सहमति के ट्रंप अब युद्ध खत्म करने का संकेत दे रहे हैं.

सवाल ये है कि कतर में रास लफान पर हुआ हमले को दुनिया कैसे देख रही है ? क्योंकि कतर की रास लफान रिफाइनरी दुनिया का सबसे बड़ा LNG हब माना जाता है. जहां से अकेले पूरी दुनिया की 20 प्रतिशत गैस निकलती है. और कतर 80 फीसदी कमाई इसी गैस रिफाइनरी से होती है. रास लफान की अहमियत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि दुनियाभर में कुल LNG का करीब 30 फीसदी हिस्सा यहीं से आता है. अगर भारत की बात करें तो कतर की रास लफान से भारत 40 से 50 फीसदी LNG का आयात करता है.

खबरें तो ये भी नेतन्याहू ने ट्रंप को इस युद्ध में बुरी तरह फंसा दिया है. अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर (NCTC) के प्रमुख जोसेफ केंट के इस्तीफे की खबरों से इसे अच्छे से समझा जा सकता है. केंट ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि 79 साल के राष्ट्रपति ट्रंप को गुमराह किया गया कि ईरान अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था. नेतन्याहू के कहने पर युद्ध में कूदे ट्रंप के लिए इधर कुआं उधर खाई जैसी हालत हो गई है. जानकार तो ये भी कहते हैं कि ट्रंप को फंसाए रखने के लिए ही नेतन्याहू इजरायल के बड़े नेताओं को निशाना बनाकर युद्ध की चिंगारी को और भड़का रहे हैं.

इतना तो करीब-करीब साफ है कि अपने बड़े नेताओं की हत्याओं पर ईरान चुप बैठने वाला नहीं है. वहीं ईरान की गैस रिफाइनरी पर इजरायल के बड़े हमले ने इस आग को और भड़का दिया है. उधर अरब देश भी कह रहे हैं कि ईरान पर कोई भरोसा नहीं है, और हमें भी हथियार चलाना आता है. सऊदी अरब में खाड़ी देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद का कहना है कि हमें भी सैन्य कार्रवाई का पूरा अख्तियार है. मतलब साफ है कि नेतन्याहू की जिद और जोर जबरदस्ती इस आग को अभी और भड़काएगी.