Israel attack on Qatar: हमास (Hamas) को जड़ से मिटाने के लिए इजरायल किसी भी हद से गुजरने में परहेज नहीं कर रहा. जहां उसे हमास के आतंकवादी होने का जरा सा भी खटका लगता है वहीं मिसाइल दाग देता है. ईरान और लेबनान को घर में घुसकर मारने के बाद एक और डेयरिंग कदम बढ़ाते हुए इजरायली फौजों ने कतर पर बम गिरा दिया. इजरायल ने कतर पर हवाई हमला करके हमास के राजनीतिक नेताओं को मारने की कोशिश की, जिससे मध्य पूर्व में उसकी सैन्य कार्रवाई और तेज़ हो गई.

क़तर ने की निंदा

अमेरिका ने इसे एकतरफ़ा हमला बताया जो अमेरिकी और इज़राइली हितों को आगे नहीं बढ़ाता. इज़राइल ने जहां अपने हमलों को जायज़ बताया, वहीं कतर ने कहा कि इज़राइल विश्वासघाती है और उनका पूरा देश आतंकवाद में लिप्त है. कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी ने कहा कि हवाई हमलों से हमास और इज़राइल के बीच कतर द्वारा मध्यस्थता की जा रही शांति वार्ता पटरी से उतरने का खतरा है.

क्या बोले ट्रंप?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके विचार में हमास पर हमला एक उचित लक्ष्य है, लेकिन उन्हें इस बात का दुख है कि यह हमला खाड़ी अरब राज्य में हुआ, जो वाशिंगटन का एक प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी है और जहां इस फिलिस्तीनी इस्लामी समूह का लंबे समय से राजनीतिक आधार रहा है.

सवाल- हमले से किस बात का खतरा है?

जवाब- इजरायली हमले की सऊदी अरब, मिस्र, यूएई और यूरोपीय यूनियन (EU) ने निंदा की है. इन देशों का कहना है कि ताजा हमले से गाजा में युद्धविराम को लेकर चल रही बातचीत प्रभावित हो सकती है और 20 साल पुरानी जंग को बातचीत के जरिए खत्म कराने के ट्रंप के प्रयासों को झटका लगने की बात कही जा रही है.

सवाल- अमेरिका और कतर के कैसे रिश्ते हैं?

जवाब- कतर, अमेरिका का अहम सुरक्षा साझेदार है जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे बड़े मिलिट्री बेस अल-उदीद एयर बेस की देखभाल करता है. कतर ने गाजा में सीजफायर के लिए इजरायल और हमास के बीच सौदेबाजी में मिस्र के साथ मध्यस्थ की भूमिका निभाई है. अमेरिका जब अफगानिस्तान छोड़ने से पहले तालिबान से डील कर रहा था तब भी कतर बड़ी भूमिका में था.